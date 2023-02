Exclusiv. Mitică Dragomir a făcut mercurialul vedetelor din SuperLiga. Cât costă Tavi Popescu, Bauza, Andrei Ivan sau Krasniqi. Video

Puștiul de 20 de ani al vicecampioanei României a făcut un meci foarte bun cu CFR Cluj, dar a primit un cartonaș galben după înlocuire și va fi .

Mitică Dragomir i-a stabilit prețul lui Tavi Popescu

Într-o nouă ediție a , Dumitru Dragomir a vorbit despre cotele la care se află o serie de jucători importanți din SuperLiga și consideră că lider absolut de valoare este Tavi Popescu.

”Tavi Popescu e number one în această țară, e primul loc, fac pariu. E cel mai mare talent de la Mutu încoace. Eu nu l-aș da acum nici cu 20 de milioane de euro. L-aș da de la 20 în sus. Nici 100 de euro nu aș ceda din această sumă.

Dacă mai joacă o jumătate de an cum a jucat aseară părerea mea e că ia peste 25 de milioane pe el. Octavian Popescu joacă tactic de nota 10. De pe partea lui nu centrează unul niciodată, n-am văzut așa ceva până acum.

Are capacitate de efort bună. Nu are forță în picioare, trebuie să facă cu el cu mingea greutății proprii, nu neapărat să bage greutăți pe el că poate mai crește 2-3 centimetri, nu are rost să-i oprești creșterea”, a declarat Dragomir.

Krasniqi l-a convins pe Dumitru Dragomir

Fostul președinte al LPF crede că Octavian Popescu ar trebui să plece de la FCSB la finalul acestui sezon, altfel e de părere că Gigi Becali nu va mai încasa cel mai bun preț din transferul acestuia.

”Dacă mai stă mai mult de un an de zile la Steaua (n.r. – FCSB), nu-l mai dă nici cu 25 de milioane. La vară trebuie să zboare în orice campionat pe astea 25 de milioane și mai departe o să se facă de preț mare.

Bauza e la 3 milioane, Krasniqi e de 3-4 milioane. Poate chiar spre 5, dă tare și cu stângul, și cu dreptul în minge, o lovește bine, are constanță în joc. Nu prea face faza de apărare, adică face faulturi, chestii din astea.

Bahassa e de 1-2 milioane. Andrei Ivan e de 3-4 milioane că e înaintaș și de la mijloc în sus cresc prețurile”, a mai spus Dumitru Dragomir, la emisiunea ”Profețiile lui Mitică”.