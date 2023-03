Exclusiv. Neluțu Varga, patronul campioanei, reacție dură despre arbitraje. „S-au săturat de noi! Vor să ne curețe! Arbitraj foarte defect cu Rapid” Ce pregătește CFR Cluj. Video

Neluțu Varga a intervenit telefonic în . Patronul lui CFR Cluj nu mai suportă arbitrajele de care are parte campioana en-titre.

Neluțu Varga, foc și pară pe arbitrajele de care are parte CFR Cluj: „A fost rea voință”

CFR Cluj a început cu un semi-eșec play-off-ul din SuperLiga. Ardelenii au remizat acasă cu Rapid, scor 2-2, și au pus acest rezultat pe seama brigăzii de arbitri care l-a avut în frunte pe Andrei Chivulete. În minutele de prelungire, la scorul de 2-2, CFR Cluj a marcat prin Anton Maglica, dar reușita vârfului bosniac .

„Eu am senzația că s-au cam săturat de noi ca să câștigăm titlul și nu se mai dorește acest lucru, asta simt. Ma refer în mod expres și la echipele rivale și la conducători și la cei care arbitrează.

(n.r. – cum vi s-a părut arbitrajul de la meciul cu Rapid?) Foarte defect, foarte defect. Cel puțin la ultimul gol am fost dezamăgit total. A fost un gol foarte clar. Nu avea niciun dubiu vizavi de acel ofsaid din care ne-a anulat golul și cred că a fost doar rea voință.Eu cred că asta își doresc. Să nu mai fie continuitate de victorii și de câștigări ale titlului de către CFR.

Am discuat cu conducătorii noștri, cu președintele nostru și cu boardul și vor face niște demersuri legale vizavi de acest lucru ca să fie atenție mai mare la meciurile în care ne arbitrează. Nu am nevoie să ne ajute, doar să ne lase în pace și să se arbitreze corect.

(n.r. – păi cum, că se spunea că sunteți prietenii lui Burleanu, ai Federației?!) Nu suntem prieteni cu nimeni. Suntem doar în relații profesionale corecte și ne comportăm ca un club profesionist. Dar văd că discuția se duce în derizoriu. Nu are nicio legătura una cu alta. Am senzația că din cauza acestui subiect că suntem prieteni cu FRF, tocmai de aceea suntem cei mai dezavantajați. Mereu se iau cele mai proaste decizii pentru noi.

E prostie sau rea voință? Eu cred că e rea voință. Ei încearcă prin oricem mijloc să ne stopeze să luăm titlul. Am primit aceeași opinie și de la spectatori și de la televiziuni și de la specialiști.

Vom face demersurile legale. Vom depune memoriile necesare ca să se ia în considerare punctul nostru de vedere. Nu avem cum să ne batem cu CCA. Noi facem ce depinde de noi. Sperăm ca publicul și lumea fotbalului și profesioniștii să își expună și ei punctul de vedere”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Patronul lui CFR Cluj dă de pământ cu sistemul de arbitraj video: „Se vede din avion că nu vor să te lase să câștigi titlul”

Patronul lui CFR Cluj nu s-a sfiit să critice vehement și tehnologia VAR. Varga are îndoieli că sistemul de arbitraj video din România este unul de calitate. „Și de VAR am o părere foarte proastă. Pentru ce s-a pus? Eu am impresia că VAR-ul ăsta nu se potrivește deloc cu VAR-ul din Europa.

E un VAR mult mai neprofesionist. De mult mai proastă calitate. Nu înțeleg unde e linia, de unde se filmează, ca să poți calcula când e ofsaid, fault, henț. Nu se vede clar. Sunt niște erori tehnice care nu sunt profesioniste. Nu văd linia pusă clar să vezi decizia corectă. Ei o pun unde vor ei”, a adăugat patronul campionei.

Varga a fost , dar a continuat să pună egalul cu Rapid în special pe seama arbitrajului de la partida din Gruia. Bossul ardelenilor e convins că e o conspirație împotriva CFR-ului, care ar fi împiedicată să câștige al șaselea titlu consecutiv.

„În prima repriză mi-a plăcut, în a doua nu mi-a plăcut. Dar mă așteptam să fim arbitrați corecți și să se ia decizia corectă. Când am dat gol, lasă domne să dea golul. Că nu meritam noi victoria, nu am nicio problemă. Asta e o problemă internă, o să am o ședință cu ai mei și acolo dezbatem.

Dar când dai un gol și ți-l anulează, poate vicia rezultatul. De ce să îl anuleze dacă nu e corect? Ar fi trebui să se dea credit atacului. Chiar nu îți face plăcere când vezi că tot timpul se întâmplă aceeași problemă cu tine. Se vede din avion că nu vor să te lase să îți urmăești scopul, să câștigi titlul”, a conchis Neluțu Varga.

