Exclusiv. Nevasta a intentat divorț, Ilie Năstase surprinde. Ce fotografie are la WhatsApp fostul tenismen

Încurcate sunt căile dragostei pentru Ilie Năstase (74 ani). Părăsit de soția care l-a acuzat de violență, fostul tesnimen nu pare tocmai împăcat cu despărțirea de cea de-a cincea doamnă Năstase. Sentimentele pentru Ioana Năstase sunt trădate de gesturile publice și nu numai făcute de Ilie Năstase.

Marți, 2 martie, Ioana Năstase (45 de ani) a depus actele de divorț, la Judecătoria Hârșova, județul Constanța, după ce – susține ea- Ilie Năstase a refuzat să încheie mariajul la notar. Fostul tenismen spune, însă, că nu știe nimic despre acțiunea soție sale, pe care continuă să o păstreze în minte, inimă și… telefon.

Ilie Năstase, un nou divorț cu cântec

FANATIK.RO prezintă, în exclusivitate, fotografia de profil pe care o are Ilie Năstase la aplicația WhatsApp. Așa cum se poate observa, în imaginea de profil, Ilie Năstase apare alături de Ioana, pe care o ține în brațe, în timp ce zâmbesc frumos. Imaginea, realizată în vremurile bune trăite de cei doi, este în antiteză cu perioada pe care o traverseză acum căsnicia lor.

Interesant este faptul că, deși mariajul celor doi a ajuns pe butuci încă de la începutul anului, când Ioana a sunat la 112 și a declarat că a fost agresată de Ilie Năstase, iar actele de divorț au fost deja depuse, fostul tenismen păstrează încă fotografia cu cea de-a cincea soție, la WhatsApp. Rămâne de văzut dacă este vorba de nostalgie sau, pur și simplu, de faptul că relația lor încă nu a ajuns la final cu adevărat.

Ioana Năstase, după ce a depus actele de divorț: “În viață avem o singură călătorie și trebuie să o facem frumoasă!”

De cealaltă parte, Ioana Năstase a făcut spectacol, marți, când a pășit în Judecătoria Hârșova, unde a depus actele de divorț. Îmbrăcată țiplă, din cap până în picioare, cu un costum bordo, la care a accesorizat pantofi, geantă și ochelari de la branduri renumite, a coborât zâmbitoare din automobilul Bentley în valoare de 240.000 de euro pe care l-a primit cadou de la încă soțul ei, Ilie Năstase. A intrat în sediul judecătoriei, a depus actele și, apoi, s-a relaxat la o cafenea. “În viață avem o singură călătorie și trebuie să o facem frumoasă!”, scria Ioana Năstase pe Facebook, la scurt timp după ce a depus actele prin care cere divorțul de Ilie Năstase.

Căsnicie cu scandal, bătaie și poliția la ușă

Mariajul dintre Ioana și Ilie Năstase a început să scârțâie la începutul anului, când fostul tenismen a fost acuzat de soție că a agresat-o. Ba chiar a fost nevoie de intervenția poliției, pentru a se calma spirile între cei doi, Ioana fiind cea care a apelat numărul de Urgență 112.

“E adevărat ce a apărut în presă. Nu vreau să dau prea multe detalii, pentru mine e foarte important că am reușit să scap teafără pe ușă. Nu vreau să vorbesc urât la adresa lui. Tot ce mi-am dorit a fost să ies de acolo teafără. Nu am depus plângere din respect, că nu e frumos. Am stat împreună, a bucurat atâtea milioane de oameni.

Totul a pornit de la o chestie banală, dar nu vă pot detalia. Nu vreau să vorbesc prea multe. Niciodata nu l-am acuzat de ceva, nu sunt geloasă. Era liniște și pace și deodată… Tot ce pot să spun e că el e încărcat din alte părți și vine și se răzbună pe mine. Nu știu ce să vă spun, că acum sunt și sub șoc. M-am speriat foarte tare. Am 45 de ani și m-am speriat foarte tare. Nu sunam la 112 dacă mă agresa doar verbal”, a povestit Ioana Simion, la vremea respectivă, pentru ProSport.