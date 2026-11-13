EXCLUSIV! Noii membri de la UTA au venit cu primii bani. Cum a scăpat, ca prin urechile acului, „Bătrâna Doamnă” de insolvență

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Din informațiile FANATIK, noii investitori de la UTA Arad au virat 1,72 milioane de lei (n.r., aproximativ 320.000 de euro), prin care UTA poate stinge litigiile de la UEFA cu foștii jucători, unii dintre ei din mandatul de antrenor al lui Mircea Rednic, evitându-se astfel o depunctare în clasament.

Clubului i-a fost ridicată în ceasul al doisprezecelea poprirea pe conturi, altfel fiind evitată la mustață intrarea în insolvență. în ultimele ore. De la un club conectat pe aparate, aflat în concordat financiar preventiv, întins pe o durată de trei ani, UTA respiră din nou. Tudor Guțilă, prin asociații săi, a adus la sextupla campioană a României suma necesară deblocării litigiilor scadente cu foștii jucători, pentru ca roș-albii din vest să evite depunctarea.

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1,72 milioane de lei, prima tranșă pentru UTA

În cursul zilei de astăzi a fost virată în conturile clubului suma de 1,72 milioane de lei, fiind astfel rezolvată speța jucătorilor cu restanțe vechi, care ar fi dus inevitabil la o depunctare a „Bătrânei Doamne”. Infuzia de capital necesară ca aerul pentru formația pregătită de Adrian Mihalcea a fost posibilă pentru că Alexandru Meszar, până mai ieri conducător de facto al ONG-ului sub care funcționează clubul, a obținut ridicarea popririi pe conturi a clubului. Altfel, primdivizionara din vestul țării ar fi intrat în insolvență, situație sinonimă – în contextul datoriilor totale, care se ridică la 7 milioane de euro – cu falimentul.

Noua organigramă a „Bătrânei Doamne”

, Gabriela Meszar și Alexandra Lucaci, secretara clubului, au demisionat din Consiliul Director al clubului UTA. Noii membri sunt Tudor Guțilă, Silea Gh. Marian, omul său de încredere, Dorin Stana, Florian Voinea, președintele în acte, Călin Costea și Suporter Club UTA (SCU).

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Printre altele, Suporter Club UTA a fost de acord cu actualele modificări, cu condiția de a avea în continuare marca UTA (nume, siglă, culori) și de a deține un loc în cadrul Adunării Generale a AFC UTA Arad. Condițiile negocierii au fost unanim acceptate, iar o dată cu primii bani virați, UTA a intrat într-o nouă eră.

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