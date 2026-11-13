Sport

EXCLUSIV! Noii membri de la UTA au venit cu primii bani. Cum a scăpat, ca prin urechile acului, „Bătrâna Doamnă” de insolvență

Bogdan Cioara
13.11.2026 | 17:30
EXCLUSIV Noii membri de la UTA au venit cu primii bani Cum a scapat ca prin urechile acului Batrana Doamna de insolventa
EXCLUSIV FANATIK
UTA Arad are motive de bucurie
UTA respiră! Noii membri din Consiliul Director ai clubului UTA au venit cu primii bani, pentru ca echipa fanion din orașul de pe Mureș să evite depunctarea.
ADVERTISEMENT

Din informațiile FANATIK, noii investitori de la UTA Arad au virat 1,72 milioane de lei (n.r., aproximativ 320.000 de euro), prin care UTA poate stinge litigiile de la UEFA cu foștii jucători, unii dintre ei din mandatul de antrenor al lui Mircea Rednic, evitându-se astfel o depunctare în clasament.

Clubului i-a fost ridicată în ceasul al doisprezecelea poprirea pe conturi, altfel fiind evitată la mustață intrarea în insolvență. Lucrurile s-au mișcat fulgerător în curtea „Bătrânei Doamne” în ultimele ore. De la un club conectat pe aparate, aflat în concordat financiar preventiv, întins pe o durată de trei ani, UTA respiră din nou. Tudor Guțilă, prin asociații săi, a adus la sextupla campioană a României suma necesară deblocării litigiilor scadente cu foștii jucători, pentru ca roș-albii din vest să evite depunctarea.

ADVERTISEMENT

1,72 milioane de lei, prima tranșă pentru UTA

În cursul zilei de astăzi a fost virată în conturile clubului suma de 1,72 milioane de lei, fiind astfel rezolvată speța jucătorilor cu restanțe vechi, care ar fi dus inevitabil la o depunctare a „Bătrânei Doamne”. Infuzia de capital necesară ca aerul pentru formația pregătită de Adrian Mihalcea a fost posibilă pentru că Alexandru Meszar, până mai ieri conducător de facto al ONG-ului sub care funcționează clubul, a obținut ridicarea popririi pe conturi a clubului. Altfel, primdivizionara din vestul țării ar fi intrat în insolvență, situație sinonimă – în contextul datoriilor totale, care se ridică la 7 milioane de euro – cu falimentul.

Noua organigramă a „Bătrânei Doamne”

Văzând că nu au niciun as în mânecă, Alexandru Meszar, Gabriela Meszar și Alexandra Lucaci, secretara clubului, au demisionat din Consiliul Director al clubului UTA. Noii membri sunt Tudor Guțilă, Silea Gh. Marian, omul său de încredere, Dorin Stana, Florian Voinea, președintele în acte, Călin Costea și Suporter Club UTA (SCU).

ADVERTISEMENT
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului...
Digi24.ro
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Ce pretenții mai are Putin

Printre altele, Suporter Club UTA a fost de acord cu actualele modificări, cu condiția de a avea în continuare marca UTA (nume, siglă, culori) și de a deține un loc în cadrul Adunării Generale a AFC UTA Arad. Condițiile negocierii au fost unanim acceptate, iar o dată cu primii bani virați, UTA a intrat într-o nouă eră.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali i-a decis soarta lui Laurențiu Reghecampf la FCSB, după ce Anamaria...
Digisport.ro
Gigi Becali i-a decis soarta lui Laurențiu Reghecampf la FCSB, după ce Anamaria Prodan a anunțat ”revoluția totală”
  • 15.000 de euro are de primit Cristian Mihai, transferat anul trecut la Dinamo București
  • Câte 10.000 de euro au de încasat Andrei Gorcea (UTA), Flavius Iacob și Dennis Hrezdac, ambii la Corvinul Hunedoara
Anunțul lui Edi Iordănescu despre revenirea în antrenorat: „Până atunci, cel târziu!”
Fanatik
Anunțul lui Edi Iordănescu despre revenirea în antrenorat: „Până atunci, cel târziu!”
FCSB, amical de gală în pauza competițională! “E deja stabilit”
Fanatik
FCSB, amical de gală în pauza competițională! “E deja stabilit”
Ce cadou a primit Teodora Stoica de la Gigi Becali: „Ce e asta?...
Fanatik
Ce cadou a primit Teodora Stoica de la Gigi Becali: „Ce e asta? E o greșeală?”
Tags:
Bogdan Cioara
Bogdan Cioara
A debutat în presă la ziarul Observator arădean, în anul 2001. A continuat la ProSport, Evenimentul Zilei, Fotbal Vest, Libertatea, Gazeta Sporturilor. Are trei cărți scrise până acum, toate despre istoria „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc, UTA.
Parteneri
E gata: Adi Mutu și-a găsit echipă! Când va fi prezentat oficial. Lovitură...
iamsport.ro
E gata: Adi Mutu și-a găsit echipă! Când va fi prezentat oficial. Lovitură de teatru
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!