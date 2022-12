Exclusiv. Nou antrenor în SuperLiga, după FC Botoșani – FCSB 0-2: „Azi noapte am luat decizia!”. Video exclusiv

cu o nouă exclusivitate. La doar câteva ore după înfrângerea cu FCSB din Cupa României Betano, patronul lui FC Botoșani, Valeriu Iftime, a anunțat că echipa are un nou antrenor.

Flavius Stoican este noul antrenor al lui FC Botoșani

FC Botoșani tremură serios în acest sezon. După demiterea lui Mihai Teja, Valeriu Iftime nu a numit antrenor și a preferat să meargă pe mâna interimarului Mihai Ciobanu. Lucrurile au mers din rău în mai rău, iar moldovenii sunt în pericol să intre în hora retrogradării.

ADVERTISEMENT

După 0-8 în SuperLiga cu Farul Constanța, botoșănenii n-au fost în stare să facă față nici în Cupa României Betano în fața adolescenților de la FCSB, .

„În momentul ăsta am antrenor. Azi noapte am decis să pun un antrenor cu experiență pentru că experimentul ăsta sau să încerc tot felul de improvizații din club. Nu am văzut tot meciul că sunt plecat, dar ce am auzit mă înspăimântă.

ADVERTISEMENT

Nu credeam că fotbalul te pedepsește atât de repede și de rău. Ca atare am vorbit cu Flavius Stoican să vină la Botoșani, el având o predilecție, a făcut treabă bună la Iași, îi place Moldova, sper să facă treabă măcar până în vară la Botoșani, să mă scape de la retrogradare”, a declarat Valeriu Iftime, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

VEZI VIDEO MAI JOS

Misiune infernală în final de an la Botoșani



Stoican, în vârstă de 46 de ani, e liber de contract după despărțirea de CS Mioveni, pe care a pregătit-o în perioada 24 august – 1 noiembrie 2022. Noul antrenor al Botoșaniului va avea o misiune infernală, în special în acest final de an.

ADVERTISEMENT

Echipa este pe locul 12 în SuperLiga, cu 20 de puncte, unul mai mult decât primul loc de baraj și trei peste zona de retrogradare directă. În 2022, FC Botoșani mai are două meciuri de foc, cu CFR Cluj, duminică, 11 decembrie, și cu FCSB, luni, 19 decembrie.

„(n.r. – de când se apucă de treabă?) Cât de repede se poate. El trebuie să ajungă la Botoșani în seara asta. Nu e un înlocuitor al lui Croitoru. Asta e o legendă cu Croitoru, când vine și când nu vine. El e antrenor acolo la Argeș. Nici nu vrea să plece și nici nu poate să plece. Dacă ar vrea și ar putea nu are regulamentul la mână să îi dea voie să stea pe bancă la Botoșani.

ADVERTISEMENT

Ca atare m-am gândit la alt antrenor. Eu cred că îmi trebuie cineva care are putere mai mare de motivație să scoată echipa din starea pe care am văzut-o aseară. Chiar nu înțeleg dintr-odată o echipă poate să cadă atât de dramatic. Nu pot nici să mă duc acum să mă fac de râs. Nu o să facă minuni în două etape, dar eu am glumit că mă duc și îmi dă CFR 9-0 și FCSB 10-0. Acum gluma pare serioasă”, a adăugat patronul moldovenilor.

ADVERTISEMENT

De ce Stoican

„Răutacioșii pot spune mai multe. Eu am vorbit cu Flavius după primul insucces al lui Teja, recunosc treaba asta și am tot stat pentru că mi s-a spus fraza asta (n.r. – că Stoican e sinonim cu retrogradarea) și altele. Dar contează contextul. Nu judec un om după rezultate decât dacă văd contextul în care a fost. A fost la echipe cu probleme financiare, a plecat de la echipe unde atmosfera din vestiar nu mai era cea care trebuie. Eu cred că pot să îi creez la Botoșani un ecosistem unde poate să performeze”, a conchis Iftime.