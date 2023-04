Exclusiv. „Nu am auzit de el!”. Florin Talpan, răspuns acid după ce a fost atacat de Bogdan Matei, unul dintre inițiatorii „legii Dîncu”. Video

Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a avut o intervenție furtunoasă la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, unde l-a atacat pe Vasile Dîncu, Gigi Becali, Răzvan Burleanu, Dumitru Dragomir, dar și .

Florin Talpan îl desființează pe Bogdan Matei: „Este în necunoștință de cauză și este total dezinformat!”

Florin Talpan i-a dat un răspuns acid senatorului PSD și l-a ironizat: „Nu am aflat de el. Îl las pe domnul Robert Niță să răspund. Dacă eu am făcut rău clubului Steaua… Eu îi voi da un răspuns domnului Matei. Eu nu îl cunosc, sincer până în momentul de față nu am auzit de dumnealui sau să se fi remarcat cu ceva în calitatea lui de senator”.

Colonelul de justiție i-a desființat în totalitate discursul psid-istului: „Vreau să-l informez că este în necunoștință de cauză și este total dezinformat! FCSB nu a preluat niciodată secția de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei Steaua și nu a continuat nimic! Am văzut că face referire acolo la niște lucruri pe care nu le stăpânește”.

Florin Talpan, exasperat: „Chiar nu îl înțeleg! Instanțele știți foarte bine că s-au pronunțat”

Florin Talpan îl acuză pe Bogdan Matei că dă din spate din cauza presiunii suporterilor FCSB și a presei: „Chiar nu îl înțeleg. Instanțele știți foarte bine că s-au pronunțat și au stabilit clar că noi deținem marca și numele de Steaua București. Domnul Becali n-a deținut niciodată Steaua. Și pe mine mă atacă foarte mulți oameni dar trebui să mă opresc din drum? Mă face și mai puternic și merg mai departe. Nu are de ce să mă atace. Îi e frică acuma că l-au sunat doi suporteri…”.

Ba, mai mult, crede că senatorul se folosește de numele său: „Eu am obținut rezultate și datorită mie am ajuns aicea și poate se aude și de domnul Matei. Haideți să terminăm odată cu asta. Chiar mă deranjează prostia asta! Bineînțeles că își face reclamă pe spatele meu. Să îi văd pe politicieni că promovează această lege în regim de urgență și să avem drept de promovare acuma”, a mai spus juristul, .

Florin Talpan pune presiune pe Răzvan Burleanu: „E într-o situație foarte delicată acum”

: „Eu îl văd pe domnul Burleanu într-o situație foarte delicată acum. Să vedem dacă își permite să interzică Stelei să joace în Liga 1 în sezonul următor.

Revenind la lege, domnii senatori și domnia sa să își promoveze legea asta, să ia toate măsurile care se impun, pentru ca legea asta să treacă, nu numai să vină să promită. Domnul Dîncu de ce nu a făcut legea cât a fost ministru?! L-am văzut la stadion acum. Dar dacă nu face acest lucru, inclusiv ceea ce a spus la aniversarea de 75 de ani a clubului, că echipa va promova, eu nu cred că suporterii o să îl mai iubească”.

Nici Vasile Dîncu nu a scăpat de tirul omului legii: „Domnul Dîncu este în necunonștință de cauză. A spus că eu sunt resposansabil pentru ce a fost la Steaua, că eu am fost din 1998. Eu am venit la Steaua în 2022, când i-am prins cu mâța în sac cum ar veni. Trebuie să fie foarte atent ce declară că a pus o comisie de control că eu nu am răspuns la solicitarea celor de la Salvați Steaua”,

