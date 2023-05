Exclusiv. “Nu au motive să clacheze!”. Conducerea lui FC U Craiova pune presiune pe jucători înaintea bătăliei pentru calificarea în Europa. Anunț despre situația lui Bahassa. Video

FC U Craiova este lider în play-out-ul din SuperLiga şi speră să ajungă în Conference League. Doar că drumul oltenilor este unul lung şi începe în , unde au nevoie de un egal pentru a fi siguri că vor găzdui primul baraj.

Conducerea lui FC U Craiova pune presiune pe jucători înaintea bătăliei pentru calificarea în Europa

Marcel Puşcaş, preşedintele celor de la , a pus presiune pe jucătorii lui Napoli înaintea confruntării cu UTA Arad, spunând că nu mai au niciun motiv să clacheze, în condiţiile în care au toţi banii la zi şi toate condiţiile:

“Până acum, în acest sezon, nu am reuşit în momentele cu miză să atingem un obiectiv. Aveam şansa să batem la Hermannstadt, cu antrenor pe bancă, am capotat. Aveam a doua şansă, să batem la Sepsi, nu am bătut.

Aveam şansa să ne calificăm în semifinalele Cupei României, tot cu UTA Arad. Două mize, două înfrângeri. Acum este a treia miză a sezonului. Pe masă. Să vedem ce se întâmplă.

“Sunt experimentaţi, nu au motive să clacheze pentru a treia oară în acest sezon”

În momentul în care sunt favoriţi, trebuie să demonstreze într-un meci cu miză. Pentru a treia oară în acest sezon. Fotbalul se joacă şi cu atenţie la picioare. Eu n-am fost atent o dată şi mi-am furat-o.

Se joacă cu motivare, pregătire fizică, tehnică. Sunt experimentaţi, nu au motive să clacheze pentru a treia oară în acest sezon. Eu spun aşa, prieteneşte.

“Bahassa o să vedem dacă rămâne. În iunie este perioada de foc, la veniri şi plecări”

Acesta ar fi discursul şi de faţă cu ei. Nu au niciun motiv. Toţi banii sunt la zi, sunt motivaţi. Dacă vor să îşi prelungească înţelegerile, contractele, unii vor rămâne, alţii nu. Nu contează.

Ai contribuit la ceva în cariera ta de fotbalist. Bahassa o să vedem dacă rămâne. În iunie este perioada de foc, la veniri şi plecări. O să vedem atunci”, a spus Marcel Puşcaş la FANATIK SUPERLIGA.

