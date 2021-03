Foto. Oana Roman, surprinsă la restaurant, după ce a topit kilogramele. Surpriza pe care a avut-o chelnerul când a primit comanda

Oana Roman (44 ani) a reușit să iasă învingătoare în cel mai mare război din viața ei: lupta cu kilogramele în plus. A topit 20 de kilograme, cu propria dietă, afișează un tonus tot mai bun și recunoaște că se simte extraordinar de bine în pielea ei. Nu poate renunța însă la pasiunea pentru mâncarea bună și, din când în când, se mai răsfață cu câte un platou cu carniță.

Oana Roman este dovada faptului că nu contează câte kilograme arată cântarul atunci când te urci pe el, dacă ești isteață, profesionistă și perseverentă poți cunoaște succesul.

Fiica fostului premier al României a ajuns un nume puternic în lumea showbiz-ului, este implicată în proiecte importante în televiziune și, în ultimul an, a reușit să închidă gurile cârcotașilor, după ce a început să urmeze o dietă care a dat rezultate spectaculoase.

Ce mănâncă Oana Roman după ce a slăbit

Vedeta dezvăluia că a slăbit peste 20 de kilograme, după ce și-a creionat propria dietă și a început să urmeze mai multe tratamente de remodelare corporală. Ei bine, și cum efortul se vede deja cu ochiul liber, Oana Roman continuă să meargă pe aceeași direcție, doar că, uneori, mai face excepții, iar FANATIK are dovada.

Vedeta a fost surprinsă la terasa unui restaurant celebru, în timp ce aștepta cu nerăbdare prânzul. Dacă vă întrebați ce a comandat, vă spunem imediat: un platou cu preparate din carne, la grătar, pe care l-a savurat cu plăcere.

Alături a primit și un suc de fructe, semn că pe lângă proteină, Oana Roman a avut grijă să primească și doza de vitamine.

Dieta cu care a slăbit Oana Roman

Recent, Oana Roman le-a dezvăluit prietenilor din mediul virtual dieta cu care a reușit să topească 20 de kilograme.

“Dragii mei, zilele acestea am primit foarte multe mesaje din partea voastră, toate cu aceeaşi întrebare: Cum ai slăbit? Ei bine, eu v-am tot explicat de-a lungul acestor luni cum am reuşit să slăbesc. Unii dintre voi sunteţi uşor sceptici în legătură cu acest subiect şi mă tot întrebaţi în continuare cum am slăbit. Nu mi-am făcut operaţie de micşorare a stomacului, pentru că eu nu am voie să mă ating de zona aceea deoarece am o operaţie foarte complicată la nivelul abdomenului şi nu am voie să fac aşa ceva.



Am reuşit să slăbesc cu două lucruri: ţin un fel de dietă pe care mi-am inventat-o singură, în sensul în care mănânc din toate, dar foarte puţin. Practic, mănânc un fruct sau o jumătate de covrig dimineaţa, la prânz mănânc o ciorbă, o supă sau o friptură şi seara, în general, nu prea mai mănânc nimic. În acelaşi timp, fac proceduri de remodelare corporală”, povestea Oana Roman, recent, pe Instagram.