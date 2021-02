Exclusiv. Oana Turcu şi Cristi Brancu, puşi la încercare în pandemie: “Cei care se despart sunt, de fapt, despărţiţi în suflet şi nu ştiau”

Oana Turcu formează unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondenă împreună cu prezentatorul Cristi Brancu, dar recunoaşte că pandemia a zdruncinat şi liniştea din căminul lor, în care au făcut tot ce se poate pentru a crea “un univers cât mai frumos”. Au trăit cu emoţii multe momente, pe parcursul anului pandemic, dar iubirea i-a ajutat să depăşească încercările la care au fost puşi de COVID-19.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Oana Turcu, soţia prezentatorului Cristi Brancu, are o fire cameleonică şi a demonstrat, de-a lungul timpului, că ştie să se descurce de fiecare dată când viaţa a pus-o în ipostaze noi. Încă de pe băncile facultăţii a crezut în antreprenoriat şi a intrat în industria frumuseţii, acolo unde linia de cosmetice pe care o promovează se bucură de real succes. Şi asta nu e tot! De când formează un cuplu cu celebrul prezentator Cristi Brancu, a căzut pradă microbului numit televiziune şi nu de puţine ori a putut fi văzută moderând emisiuni Tv.

În cadrul unui interviu acordat FANATIK.RO, Oana Turcu a vorbit despre cum a reuşit să gestioneze, în business şi în familie, criza cauzată de pandemie, despre încercările pe care a fost nevoită să le depăşească, împreună cu cei dragi, despre stilul de viaţă pe care l-a impus în familie, dar şi despre planurile pe care le are în viitor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Anul pandemic 2020 a afectat milioane de oameni. În timp ce unii dintre noi au pierdut oameni dragi, alții au rămas fără joburi sau au fost nevoiți să pună lacătul pe afaceri. Cum a fost această perioadă pentru tine, mama, soția, femeia de afaceri Oana Turcu?

Pandemia a fost o perioadă de mare încercare pentru mine, pentru că avalanșa de informații despre COVID m-a făcut să mă tem pentru viața celor din familia mea. Ne-am izolat chiar de la început și am încercat să creăm în interiorul familiei un univers cât mai frumos. Am luat toate măsurile de precauție posibile. Ca business, a fost un an bun, pentru că româncele au ținut în pandemie să se îngrijească. Să-și mențină tonusul prin masaje acasă și prin tratamente de calitate. Produsele extraforte de slăbire au mers cel mai bine! Am lansat conceptul #homespa în România și funcționează perfect.

Fiul tău, care împlinește 10 ani în această vară, a fost nevoit să se alinieze restricțiilor impuse pentru evitarea răspândirii coronavirusului. Cum v-ați descurcat în perioada școlii online?

Tudor este un băiețel puternic și conștiincios. Noi nu simțim că acest an a fost unul pierdut. A învățat multe lucruri. Are profesori care au știut să transmită și prin online actul educațional. Ne-am apropiat și mai mult și am făcut lecții, sport, filme – el este Youtubber, vă invit să va abonați la canalul Tudor Brancu Turcu -, ba chiar a devenit expert în masaj. Face un masaj excelent pentru dureri musculare cu balsam de rozmarin. Luptăm cu vremurile, jucându-ne.

ADVERTISEMENT

Oana Turcu s-a izolat în pandemie, de frica SARS-CoV-2

Care a fost și este cea mai mare temere a ta? Ce măsuri ai luat pentru ca tu și familia să vă simțiți în siguranță?

Mă gândesc mereu la părinții mei, la sacrificiul pe care-l fac pentru a ne ajuta să-l creștem frumos pe Tudor. Mă gândesc la mulți oameni pe care-i cunosc și care au suferit mult după ce au avut COVID. Pentru ei, am sacrificat călătoriile și orice fel de vacanță, orice contact inutil, orice ieșire. Sunt un om responsabil care a știut să-și continuie viața și afacerea fără să se expună. Business-ul meu funcționează online excelent. E la îndemâna tuturor. Totul e să-i iubești pe cei din jur

De câteva luni suntem în plină campanie de vaccinare. Ai decis dacă te vei vaccina?

Analizez cu mare atenție toate variantele și toate informațiile și voi face alegerea corectă!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Oana Turcu, despre relaţiile încheiate în pandemie: “Cei care se despart erau, de fapt, despărţiţi în suflet şi nu ştiau”

Perioada pandemiei a pus la grea încercare și multe cupluri care, după ce au petrecut mai mult timp împreună, au ajuns să se despartă. Tu şi Cristi aţi simțit diferit aceste vremuri tulburi?

Noi am fost mereu împreună, zi de zi. Am construit împreună, în acești 13 ani. Și în afaceri, și în televiziune. Și, în același timp, nu am lăsat nicio zi să treacă fără semne de iubire. Cei care se despart erau, de fapt, despărțiți în suflet și nu știau. Aveau activități diferite, dar se adunau seara acasă și credeau că sunt împreună. Ei bine, câteva luni împreună zi de zi au arătat adevărul. A fost diferit pentru noi, pentru că au fost multe schimbări bruște. Cristi a muncit mult în online, eu am adaptat activitatea. Am trăit cu emoție multe momente. Dar iubirea a rămas acolo, în fiecare zi.

Stresul acumulat în perioada pandemiei a lăsat urme nu doar la nivel psihic, ci și la nivel fizic. Multe persoane au ajuns să fugă de cântar şi să sufere schimbări majore de ordin estetic. Tu cum ai reușit să ții departe kilogramele în plus sau ridurile? Care sunt trucurile tale?

Așa este, telemunca, plusul de sedentarism, pauzele îndelungate au acumulat mult stres și kilograme. Cred că e normal să înțeleg că toți am resimțit efectele anului 2020. Pentru kilogramele în plus și imposibilitatea de a merge la sala, eu – și alte milioane de românce -, am ales să fascem masaj și împachetări în fiecare zi. Psihic, înseamnă relaxare. Pentru silueta, produse puternice – slăbire, anticelulita, antivergeturi -, termo sau non-termo, bio, garantează un echilibru plăcut și noninvaziv la cantar.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Oana Turcu, despre cele mai mari greşeli care distrug pielea

Care sunt cele mai mari greșeli pe care le facem și care ne distrug pielea?

Principala greșeală este alimentația proastă, bogată în tentații care par grozave sau sunt pline de substanțe nocive, orgamisme modificate genetic, aduc catastrofe. Acnee, celulită, îmbătrânire prematură. O intervenție rapidă – cu produse pe baza de propolis pentru față, de exemplu -, poate regla situația. Dar câtă vreme mâncăm dezordonat, greșit, nimic nu ne poate salva. La nivelul tenului apar frecvent probleme din cauza măștii. Din acest motiv trebuie să avem o rutină corectă potrivită tipului de ten în contextul umidității produse de masca covid.

Ce nu mănâncă niciodată Oana Turcu?

Fructe de mare. Nu-mi fac bine.

ADVERTISEMENT

Cristi Brancu îmbrățișează același stil de viață sau a fost nevoie de luptă de lămurire pentru a prelua obiceiurile sănătoase?

Cristi este oglinda mea. Înțelege foarte repede principiile de baza ale unui trăi sănătos și le aplică foarte repede. Nu aveți cum să nu observați că a slăbit. Este meritul unui meniu echilibrat, dar și a masajului pe care l-a făcut seară de seară.

Ce planuri are Oana Turcu pentru 2021?

Să fim sănătoși, în primul rând. Să bucurăm milioane de oameni cu soluții pentru a fi mai frumoși și mai sănătoși. Și doresc să aduc în atenția românilor o invenție revoluționară a laboratoarelor din Italia – mucus pur de melc, din zone protejate, care împreună cu 4 tipuri de acizi hialuronici reprezintă un remediu antiage incredibil.