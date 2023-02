Exclusiv. Oaspete surpriză pentru Adi Mutu la Rapid – Chindia 2-0. „A venit pentru prima oară pe stadion. Mă bucur mult, deși avem o relație tensionată”. Video

Adrian Mutu a avut dublu motiv de bucurie după Pe lângă satisfacția celor trei puncte obținute de echipa sa, tehnicianul giuleștenilor a fost foarte încântat de faptul că a fost susținut din tribune, în premieră, și de fiul său cel mai mare Mario.

Adi Mutu, susținut din tribune de fiul Mario la meciul cu Chindia: „A venit pentru prima oară pe stadion”

Prezent în studio-ul tehnicianul rapidist Adrian Mutu nu și-a ascuns satisfacția că fiul său a reușit să ajungă în premieră la un meci pe Giulești. , acesta a rămas impresionat de atmosferă, susținând că stadionul este cu adevărat unul special.

„E prima oară când Mario vine pe Giulești. A mai fost la meciuri de-ale mele, dar e prima oară când vine pe Giulești. A mai avut niște tentative, dar își mai și schimbă părerea băieții de vârsta lui. Probabil dacă se joacă sâmbăta, preferă altceva în loc de fotbal. Dar, în fine… Sunt fericit că a venit, normal că sunt fericit. Pentru mine, dar și pentru el… Am tot așteptat…

A mai fost pentru prima oară și un prieten de-al meu tot la meciul acesta și și-au dat seama oamenii ce înseamnă atmosfera din Giulești și că e un stadion special. E diferit față de celelalte. Cel puțin ăsta e feedback-ul pe care l-am primit eu, atât de la băiatul meu cel mare, cât și de la prietenul meu. Și-a găsit timp până la urmă să vină pe Giulești… Bine, a venit cu prietena lui, dar a venit”, a dezvăluit Adi Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Adi Mutu, relație tensionată cu fiul cel mare: „Ca între un tată de 44 de ani și un băiat de 21”

Adi Mutu a vorbit apoi și de relația pe care o are cu Mario. Deși spune că se înțeleg foarte bine, el rucunoaște că mai există și momente de fricțiune, normale de altfel între un tată celebru de 44 de ani și băiatul spu de 21 de ani.

„Avem o relație normală. Tensionată o parte… Așa e între un tată de 44 de ani și un băiat de aproape 21 de ani. Nu sunt toate bune și frumoase. Mai face prostii, mai face una, alta, la 21 de ani ce poți să faci? Doar nu o să stai la birou. Sau, știu eu, să fie ușă de biserică.

Eu cred că eu un băiat foarte bine educat, iar aici un mare merit l-au avut mama lui și bunicii. Asta e important. Iar acum, din zi în zi, se maturizează, prinde experiență. Îl simt mai responsabil pe undeva, i-am spus că nu o să învețe niciodată din lucrurile frumoase. Lucrurile adevărate și ceea ce va deveni el ca bărbat vor veni din deciziile proaste și din experiențele greșite. Din ele o să învețe cu adevărat. Dar sper să învețe. Că de aia sunt făcute. Că dacă nu…

Are și el perioade și perioade, ca tot omul. Eu nu cred că în relația dintre un tată tânăr și băiatul lui de 21 de ani e totul perfect. Noi avem o relație bună nu de când s-a întors în România, ci mai demult. E și el bărbat acum, vede și el lucrurile din alt punct de vedere, cu cât înaintezi în vârstă se dezvoltă și alte…

Cu mama lui am o relație normală, nu avem niciun fel de probleme. Fiecare își vede de treaba lui, dacă avem ocazia să vorbim despre Mario o facem”, a mai spus Adi Mutu.

În schimb, tehnicianul Rapidului a dat de alte „belele”. Cu fetele din a doua căsătorie. Care vor să vină să studieze în Europa. Iar, colac peste pupăză, cea mare în vârstă de 17 ani are și iubit.

„Și cu Consuelo la fel, suntem în relații foarte bune… Acolo am o altă problemă cu fetele acum. Vor să studieze în Europa, trebuie să le fac pașapoartele românești. E mai ușor pentru ele. Tot felul de probleme. Fata cea mai are 17 ani, are prieten. E o relație foarte bună și cu ele. Începe să se deterioreze relația noastră acum, că și-a făcut prieten”, a încheiat Adi Mutu discuția despre familie de la FANATIK SUPERLIGA.

