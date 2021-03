Exclusiv. Ovi Jacobsen dă verdictul. Ce șanse are Roxen la Eurovision: „Mi-aș dori un climax în piesă”

Cântărețul Ovi Jacobsen vede cu ochi buni melodia cu care Roxen va reprezenta România la Eurovision, însă are și câteva mici observații de făcut referitor la felul în care poate fi pusă și mai bine în valoare melodia.

Artistul care a reprezentat de două ori România la Eurovision, împreună cu inegalabila Paula Seling, în 2010 și 2014 a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre melodia din acest an.

Roxen va reprezenta țara noastră cu piesa „Amnesia”, una bine primită de criticii din afară, dar deocamdată slab cotată la casele de pariuri.

Ovi Jacobsen, despre melodia cu care Roxen va reprezenta România la Eurovision

Ovi spune că piesa are potențial datorită vibe-ului modern, dar îi lipsește acel punct culminant ca să rupă cu adevărat la concursul european de muzică.

„Piesa are un vibe modern ca și producție, e actuală, și are un clip fain. Roxen in (varianta de studio) o interpretează bine și are o imagine “up to date” Înțeleg că piesa a fost aleasă dintr-un calup, deci deduc că a fost și cea mai bună dintre toate.

Personal mi-as fi dorit și un climax in piesă, dar care nu prea vine (nu neapărat acute vocale!). Dacă prestația ei pe scena mare a ESC (care probabil va lua mult din clip ca si regie) va fi solidă, poate ajunge într-o poziție onorabilă de finală. În rest…să vedem cu ce vine și concurența. Succes Roxen! Go, România”, a declarat Ovi Jacobsen pentru FANATIK.

Ovi și Paula Seling, locul trei la Eurovision în 2010

Ovi a obținut cel mai bun loc la Eurovision în istoria participării noastre, alături de Paula Seling. Cei doi s-au clasat în anul 2010 pe locul al treilea în marea finală care a avut loc în Norvegia, țara gazdă de atunci, cu melodia „Playing with fire”.

Eurovisionul revine anul acesta după un an de absență, concursul fiind anulat anul trecut din cauza pandemiei de coronavirus. La această oră, țările favorite la casele de pariuri sunt Elveția, reprezentată de Gjon s Tears, Bulgaria (Victoria) și Islanda.

