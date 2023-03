Exclusiv. Pierdere teribilă pentru FCU Craiova înainte de finala de play-off cu Sepsi. „În cel mai bun caz are fisură. Minim două luni!” Ce se întâmplă cu Bauza. Video

, de Hermannstadt, și a ratat șansa de a tranșa încă din weekend . Asta după ce rivala Sepsi a pierdut pe terenul celor de la FCSB cu același scor. FCU Craiova joacă astfel în deplasare cu Sepsi, joi, și are nevoie să nu piardă pentru a fi în primele 6.

Adrian Mititelu, anunț trist pentru fanii FCU Craiova la FANATIK SUPERLIGA: “Baeten va lipsi minimum două luni după accidentarea de la Sibiu”

Nicolo Napoli a pierdut un jucător foarte important, nu doar pentru partida de joi, ci foarte probabil pentru tot restul seszonului. Baeten a ieșit accidentat în minutul 39, iar veștile în privința belgianului nu sunt deloc bune. Adrian Mititelu a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că mijlocașul lui FCU Craiova va lipsi minimum două luni de pe gazon.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO MAI JOS

Hermannstadt joacă și cam dur, ne-au lăsat fără un jucător de mare valoare cum e Baeten pentru noi. O intrare mai puțin obișnuită pentru o echipă care pretinde că joacă fotbal. Asta e viața, nu e prima oară când se întâmplă. Baeten aflăm peste câteva ore, face mai târziu radiografia. În cel mai bun caz va avea fisură, asta înseamnă că două luni de zile nu mai joacă.

Pe final îl mai vedem. Păcat, era într-o formă bună. Și în vizorul unor echipe care s-au interesat de el. E o pierdere grea pentru noi. E și un jucător care joacă bine meciurile cu presiune, nu are emoții. Era un jucător ideal pentru meciul de la Sepsi. O să stea 3 săptămâni cu piciorul în ghips, apoi încă 3 săptămâni ca să își revină.

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu, dezamăgit de starea terenului la Hermannstadt – FCU Craiova 1-0: “Creat special ca să îi avantajeze”

VEZI VIDEO MAI JOS

E norocul lui Sidibe, că și așa era supărat că nu joacă. Îi dau șansa să se afirme. Bauza nu s-a simțit sută la sută fizic. A zis că mai bine intră în repriza a doua. A avut după acea contractură și o răceală care l-a ținut trei zile la pat”, a declarat Adrian Mititelu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Adrian Mititelu consideră că înfrângerea de la Sibiu este una nemeritată, dar își păstrează speranța că echipa are forța necesară pentru a obține calificarea în play-off. FCU Craiova a părut mult mai puternică în ultimele săptămâni față de cei de la Sepsi. Totuși, patronul oltenilor insistă că nu este o tragedie dacă se va rata calificarea în primele 6.

ADVERTISEMENT

“Am întâlnit o echipă foarte bine motivată, o echipă care a alergat foarte mult, care ne-a pus probleme pe un teren creat special pentru un joc care să îi avantajeze. Nu înseamnă că invoc terenul, dar la o echipă cu jucători tehnici cum avem noi, de calitate mare, ne-a dezavantajat puțin.

Ei se antrenează de două ori pe săptămână acolo, apoi îl udă înainte de meci, e o procedură care crează un anumit tip de șanț făcut pentru ei. Dar nu din cauza asta nu am putut să îi învingem. Am avut și ghinion, eu zic că am controlat meciul. Ei au avut o presiune pozitivă, noi am avut o presiune negativă.

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu, despre lupta pe care FCU Craiova o duce cu Sepsi pentru calificarea în play-off: “E un meci cu trei variante, toate cu șanse egale”

Dar eu sunt optimist pentru viitor pentru că ochiul meu nu mă înșeală, avem un lot foarte valoros. Cu continuitate și muncă putem să creăm o echipă foarte bună și să ajungem să câștigăm și astfel de meciuri. M-am obișnuit să pun răul înainte, știam cum joacă Hermannstadt. Nu e foarte valoroasă individual, dar are un joc colectiv de echipă.

ADVERTISEMENT

Un antrenor care îi stimulează, dau totul pe teren. O înfrângere nemeritată, totuși. După aspectul jocului trebuia să îi batem noi. Am știut că avem două cartușe, sper să rezolvăm cu unul dintre ele. Deși va fi un meci foarte greu la Sepsi. Avem și avantajul că acolo terenul este altceva.

Mai aproape de ceea ce doresc jucătorii noștri. E un meci cu trei variante, toate cu șanse egale. Dacă nu ne calificăm nu e nicio tragedie, probabil că sezonul viitor vom intra în play-off și nu vom mai aștepta până la ultima etapă”, a MAI declarat Adrian Mititelu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Fanatik SuperLiga, emisiunea care vă ține la curent cu cele mai tari exclusivități din fotbalul românesc, poate fi urmărită în fiecare zi de luni până vineri. De la 10:30! Cu Horia Ivanovici, luni marți și vineri, și Ioana Cosma, miercuri și joi, ca prezentatori. Fanatik SuperLiga este LIVE pe site-ul FANATIK.RO, pe canalul de , pagina de , contul FANATIK de pe Tik-Tok, dar și pe contul de .