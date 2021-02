Exclusiv. Prima declarație a lui Marius Elisei, după ce a divorțat de Oana Roman

Oana Roman și Marius Elisei au divorțat, astăzi, la notar, după ce la sfârșitul anului trecut au anunțat despărțirea. FANATIK.RO a vorbit cu fostul soț al Oanei Roman, la scurt timp după ce a devenit un bărbat liber din punct de vedere legal.

Oana Roman și Marius Elisei și-au încheiat căsnicia și în fața legii. Cei doi au mers astăzi, la notar, acolo unde au pus punct mariajului lor, după 6 ani de relație cu urcușuri și coborâșuri.

FANATIK.RO a obținut primele declarații de la Marius Elisei, la scurt timp după ce a devenit, din nou, un bărbat liber și din punct de vedere legal. Vizibil ușurat, dar reținut în dezvăluiri, Marius Elisei ne-a recunoscut că se simte bine și a dat de înțeles că soarele este pe strada lui, chiar dacă a pus capăt unui capitol important din viața sa.

Marius Elisei, primele declarații după ce a semnat divorțul de Oana Roman

“Sunt bine. E zi cu soare. Nu pot să vorbesc însă mai mult. Nu sunt într-un loc potrivit”, a spus Marius Elisei, în exclusivitate, pentru FANATIK, după ce el și Oana Roman au semnat actele de divorț.

Oana Roman, despre divorțul de Marius Elisei: “Este o zi un pic specială”

Marius Elisei nu este singurul care pare împăcat după divorț. Și Oana Roman s-a trezit dis de dimineață, și-a dus fetița la școală și apoi s-a îndreptat către biroul notarial unde a parafat divorțul de tatăl fetiței sale, Isabela.

“Am început săptămâna cu treziri la 7 fără un sfert. Am o zi plină. Am întâlniri, am ședință și e o zi un pic specială, o să înțelegeți curând de ce. În același timp este și ziua de naștere a unui prieten foarte bun de-al meu, pe care îl iubesc foarte mult”, a spus Oana Roman, pe InstaStory.

Oana Roman și Marius Elisei au anunțat despărțirea la sfârșitul anului trecut, însă, de-a lungul mariajului, au mai avut tentative de separare. Unul dintre cele mai grele momente pe care le-au avut de depășit a fost cel în care fiica fostului premier al României, Petre Roman, a fost la un pas de moarte, la scurt timp după ce a născut.

În urma intervenției de cezariană, Oana Roman a suferit complicații și a ajuns să petreacă zile în șir la Terapie Intensivă Nu s-a putut bucura de fiica sa luni de zile, iar singurul care i-a fost alături în momentele de cumpănă a fost Marius Elisei.

Oana Roman și Marius Elisei, căsnicie cu urcușuri și coborâșuri

“M-am simţit rău, cumplit de rău, credeam că până acolo mi-a fost. Riscam să fac septicemie. Nu ştiu de ce, dar nu am vrut să spun nimănui prin ce treceam, nici mamei, nici tatei, nici Catincăi (n.r. sora mai mare a Oanei Roman), nimănui! Îmi amintesc că m-am dus la spital şi când am intrat în sala de operaţii, l-am văzut doar pe soţul meu, Marius, care mi-a zis că va fi bine. Eu însă nu gândeam aşa, vedeam prin faţa ochilor totul şi îmi ziceam… după ce îmi pune tubul acela de anestezie la gură, poate nu mă mai trezesc. Aveam lacrimi în ochi. Tremuram şi apoi… gata! M-am trezit la Terapie Intensivă, unde am stat timp de cinci zile. Singurul care m-a ţinut de mână tot timpul acela a fost Marius, şi după câteva zile şi sora mea. Atunci am realizat că nimic nu mai contează pe lumea asta decât familia. Poţi să ai averi, glorie, haine şi cele mai scumpe vacanţe, dacă nu ai un om aproape, nu ai nimic. În plus, în faţa morţii, eşti singur”, spunea Oana Roman, la vremea respectivă, într-o emisiune TV.

Problemele de sănătate ale Oanei Roman i-a pus la încercare, iar acela pare să fi fost momentul în care relația lor s-a degradat semnificativ.

“Am trecut prin perioade înfiorător de grele. În momentul în care te lupţi cu moartea este foarte greu mai ales când ai un copil mic. Marius, omul asta, a fost lângă mine în fiecare minut şi secundă. Omul ăsta m-a spălat, m-a văzut în niște situații… A renunțat la tot pentru mine. Și îmi asum asta când o spun”, mărturisea Oana Roman, în emisiunea lui Dan Capatos, în anul 2017.