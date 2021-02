Exclusiv. Prima reacţie a lui Marius Elisei, despre noua iubită şi împăcarea cu Oana Roman: “S-a ajuns la baliverne”

Oana Roman şi Marius Elisei au anunţat divorţul la sfârşitul anului 2020 şi despărţirea nu a fost deloc lipsită de scântei. S-au spus multe, s-au scris multe, iar cea care a dat detalii despre separare a fost, de cele mai multe ori, fiica fostului premier, Petre Roman. A venit rândul lui Marius Elisei să vorbească, după ce în presă au apărut speculaţii conform cărora şi-ar fi refăcut viaţa. FANATIK.RO are declaraţii exclusive de la (încă) soţul Oanei Roman.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Marius Elisei face dezvăluiri despre viaţa personală şi mărturiseşte pentru FANATIK adevărul despre fotografia pe care a publicat-o pe Instagram, în care apare o tânără suplă, care promovează afacerea cu haine cu care a rămas după despărţirea de Oana Roman.

Marius Elisei face declaraţii despre noua iubită şi împăcarea cu Oana Roman

“Legat de poză, practic eu am pus-o cu tot cu site. Am pus-o sub altă formă, dar s-a înţeles cu totul altceva. Poza este de produs, nu este a tipei. Este o poză făcută de producător, pe care mi-a dat voie să o folosesc. Eu nu am nico treabă, nici măcar nu o cunosc, este din Italia. S-a tăiat poza şi s-a ajuns la baliverne de genul ăsta. Dacă erau de bun simţ, trebuia să lase poza cu totul. De la inimioara de pe poză a plecat toată vâlva asta”, a dezvăluit Marius Elisei, în exclusivitate, pentru FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Marius Elisei, despre afacerea pe care a “moştenit-o” după despărţirea de Oana Roman

Oana Roman şi Marius Elisei au pus împreună bazele magazinului online de haine, însă, la scurt timp după ce fiica lui Petre Roman a anunţat despărţirea, a dezvăluit şi faptul că micul business a rămas pe mâinile fostului partener.

“Simt că vă datorez niște explicații în legătură cu postarea mea de aseară și cu încetarea implicării mele în proiectul Mio Boutique. Ca să încerc să păstrez lucrurile într-o notă cât se poate de decentă, vă spun doar că eu nu am avut niciodată o implicare în actele societății care era în spatele acestui proiect, am mers pe încredere. Am muncit și m-am implicat 100% în acest proiect, care a mers foarte bine încă din prima zi. E un business care a fost pe profit din prima săptămână. Se pare că nu a fost de ajuns. Am considerat că era un proiect comun, de familie. Se pare că am fost singura care a gândit așa. Nu s-a mai putut altfel. Firma, site-ul, au rămas soțului meu. Eu nu mai am nicio implicare. Au rămas pozele cu mine, deși am avut rugămintea ca ele să fie eliminate. Nu am avut niciun câștig de pe urma acestui proiect. El va continua, dar nu știu sub ce formă”, spunea Oana Roman, la sfârşitul anului 2020.

ADVERTISEMENT

Astăzi, Marius Elisei mărturiseşte că afacerea funcţionează şi fără să fie asociată cu numele Oanei Roman şi nu are de gând să renunţe. “Afacerea e ok, am nişte planuri, o să văd sub ce formă o să continue în viitor”, a declarat Marius Elisei pentru FANATIK.RO, după ce Oana Roman a început să promoveze, din nou, site-ul de haine.

Marius Elisei şi Oana Roman, din nou împreună?

Marius Elisei este reţinut atunci când este întrebat despre relaţia cu Oana Roman şi dă de înţeles că singurul lucru care îi mai leagă este fetiţa lor, Isabela, pe care susţine că o vede cât poate de des.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Avem un program pe care îl respectăm şi mai este şi la latitudinea Isabelei. Nu am întâmpinat niciodată dificultăţi în a o vedea”, ne-a spus Marius Elisei.

Oana Roman, vacanţă de 5 stele în Egipt

De câteva zile, Oana Roman se află într-o vacanţă de lux în Egipt, împreună cu fiica sa. Cele două se răsfaţă cu preparate culinare delicioase, stau la plajă şi reuşit să îşi facă un nou prieten, Casanova (n.r. o cămilă care animează turiştii cazaţi în resort). “El este Casanova. E tare blând și frumos. Este practic locatar permanent al Resortului și toata lumea îl iubește”, a dezvăluit Oana Roman pe Instagram, unde a publicat mai multe imagini cu noul prieten.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram ADVERTISEMENT O postare distribuită de oana roman (@oanaromanelisei)