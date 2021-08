Exclusiv! Primele declarații ale Vivianei Sposub după despărțirea de George Burcea: ”Sunt bine...”

În exclusivitate pentru FANATIK, Viviana Sposub a vorbit despre relația cu George Burcea, frumoasa prezentatoare TV explicând cum stau, de fapt, lucrurile între ei.

Viviana Sposub, pe șleau despre George Burcea

Viviana Sposub a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre ceea ce se petrece între ea și George Burcea, mai ales că, de curând, a decis să șteargă toate fotografiile pe care le avea cu actorul pe conturile ei de socializare.

”Sunt bine, sunt fericită”, a spus, chicotind, Viviana Sposub pentru FANATIK încercând să evite subiectul cu privire la despărțirea de George Burcea.

Întrebată cu privire la misterul dispariției fotografiilor – multe la număr până acum câteva zile – pe care le avea în compania lui George Burcea, precum și despre motivul pentru care nu îl mai urmărește, pe Instagram, pe bărbatul alături de care a stat în ultimul an, Viviana Sposub a eludat un răspuns ferm, sugerând totuși că sunt probleme serioase între ei.

Se mai iubește Viviana Sposub cu George Burcea?

”Nu am ce alte declarații să fac, eu nu dau declarații în presă, fără supărare. Am văzut ce se scrie despre mine, dar nu am ce să comentez acum”, a spus, pentru FANATIK, Viviana Sposub, chiar dacă întrebările primite au făcut-o să nu se mai amuze, semn că subiectul este, încă, unul sensibil pentru ea.

De altfel, FANATIK a aflat că relația dintre Viviana Sposub și George Burcea atârnă de un fir de păr, frumoasa prezentatoare TV fiind pe punctul să renunțe definitiv la iubirea lui George Burcea.

Motivele, pare-se, sunt legate de comportamentul pe care l-ar avea George Burcea față de Viviana Sposub în anumite momente, romantismul afișat pe conturile de socializare fiind contrazis de realitate.

Ce s-a întâmplat între Viviana Sposub și George Burcea

Relația dintre s-a înrăutățit în ultima vreme din cauza comportamentului actorului. FANATIK a aflat însă că discuțiile dintre frumoasa prezentatoare de la Pro TV și bărbatul care divorțează de Andreea Bălan durează de mai multe săptămâni.

Iar problemele lor sunt, pare-se, legate de faptul că George Burcea și-ar fi schimbat comportamentul față de focoasa Viviana Sposub, iar declarațiile pe care le făcea verbal nu mai aveau ”acoperire” în fapte.

Mai exact, a aflat FANATIK, dacă în urmă cu câteva săptămâni George Burcea o însoțea peste tot și avea grijă să o răsfețe, fără nicio veste lucrurile s-au schimbat, iar actorul pare să se fi ”răcit” în comportamentul față de Viviana.

Se mai împacă Viviana Sposub cu George Burcea?

Iar temperamentala brunetă, fără să înțeleagă ce se petrece, a decis să ”rupă pisica” și să îi pună în vedere actorului să își revină, termenul limită fiind însă depășit. Așa că, fără să stea pe gânduri, a șters toate fotografiile cu de le conturile ei de socializare și nici nu îl mai urmărește pe Instagram.

Mesajul însă, a fost imediat recepționat de George Burcea care, după ce și-a dat seama că este pe punctul să piardă iubirea uneia dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul românesc, a încercat să ”recupereze” terenul pierdut, iar Viviana Sposub, chiar dacă nu l-a iertat încă, va ceda, probabil, în fața insistențelor lui.

În plus, relația care, deja, a împlinit un an, dintre George Burcea și Viviana Sposub, a fost, până în ultimele câteva săptămâni, una cât se poate de bună, lucru care, evident, contează foarte mult în decizia brunetei, acesteia fiindu-i greu să renunțe la amintirile frumoase pe care le are alături de actor.