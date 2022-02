Olivia Steer a dat-o în judecată pe Ramona Strugariu. Ce a spus europarlamentarul despre vedeta tv: ”O consider o imbecilă!”

Olivia Steer, soția lui Andi Moisescu, a notat pe pagina ei de Facebook, în septembrie 2021, că nu își va face nici test Papanicolau, nici mamografie, două dintre investigațiile de bază recomandate de medici pentru depistarea cancerului de col uterin și a a cancerului la sân.

”A venit din nou acea perioadă specială a anului când iar nu îmi fac mamografie, nici test Papanicolau, nici nu port fundiţe roz”, a notat Olivia Steer, declanșând o mulțime de reacții controversate în mediul virtual.

În replică la , europarlamentarul USR-PLUS Ramona Strugariu a publicat un mesaj pe contul ei de socializare, pe 20 septembrie 2021, în care o critică dur pe fosta vedetă tv pentru punctul de vedere exprimat.

”Aş vrea să îi spun Oliviei Steer că eu o consider o ameninţare pentru sănătatea publică”

”În fiecare an mor peste 2000 de femei în România din cauza cancerului de col uterin, iar peste 80% dintre cancerele la sân sunt descoperite foarte târziu, în stadii în care vindecarea nu mai e posibilă, ci doar o prelungire a supravieţuirii.

Asta se întâmplă tocmai pentru că nu avem un ecosistem medical bazat pe prevenţie, pentru că nu avem suficientă educaţie pentru sănătate, pentru că mai avem atât de multe de făcut aici, iar vocea fiecărui potenţial multiplicator de mesaj din spaţiul public ar trebui să ajute acest demers. Suntem pe locul întâi în Europa la mortalitatea cauzată de cancerul de col uterin – iar pentru asta există vaccin.

A venit acea vreme specială a anului în care aş vrea să îi spun Oliviei Steer că eu o consider o ameninţare pentru sănătatea publică şi că mă voi gândi foarte serios ce căi există, dacă există, pentru a putea fi oprită. Şi că ce face ea este o ofensă, pur şi simplu, la adresa victimelor acestor boli cumplite, pentru care o lume întreagă caută soluţii”, a notat Strugariu în mesajul ei.

Strugariu despre Steer: ”Astăzi aş vrea să îi spun că o consider o imbecilă”

Apoi, în continuarea mesajului ei scris ca un , europarlamentarul USR -PLUS a dezvăluit câte ceva din experiența proprie privind investigațiile medicale, trecând însă și la jigniri directe la adresa soției lui Andi Moisescu.

”E acea perioadă specială a anului în care mai vreau să îi spun Oliviei că am trecut, la rândul meu, prin nişte spaime legate de un potenţial astfel de diagnostic. Iar singurul lucru care m-a ajutat a fost faptul că am fost la medic şi am făcut investigaţii complete, cu tot cu mamografie şi Papanicolau şi că sunt recunoscătoare pentru că există astfel de posibilităţi de investigare medicală şi pentru tot progresul ştiinţei.

Fac astfel de investigaţii anual. E, în sfârşit, acea perioadă specială a anului în care vreau să mărturisesc că, dacă până astăzi, am mai avut mici strângeri de inimă gândindu-mă să o cataloghez în vreun fel, cu fabulaţiile ei alternative cu tot, astăzi aş vrea să îi spun că o consider o imbecilă.

Primul termen din procesul intentat de Olivia Steer a fost fixat pe 18 martie 2022

Şi un pericol. Şi să le rog pe acele femei care ajung să îi citească pagina să meargă la medic, să îşi facă analize şi controale periodice, să fie responsabile şi să îşi ocrotească viaţa, în pofida sfaturilor Oliviei. Vă mulţumesc pentru că faceţi asta”, și-a încheiat mesajul Ramona Strugariu.

Olivia Steer nu a stat mult pe gânduri și a dat-o în judecată pe Ramona Strugariu pentru jignirile aduse, așa cum informează în exclusivitate FANATIK. Procesul are ca obiect ”acțiune în răspundere delictuală”, iar Ramona Strugariu apare ca ”pârât” în cauză.

Potrivit FANATIK, primul termen al procesului dintre Olivia Steer și Ramona Strugariu a fost fixat pentru 18 martie anul curent, la Tribunalul București. Cel mai probabil, soția lui Andi Moisescu va pretinde daune materiale considerabile de la europarlamentarul USR-PLUS.