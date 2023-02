Exclusiv. Proprietarii UM Filiași neagă că Victor Pițurcă a cumpărat fabrica de armament. Se complică lucrurile în dosarul Romarm

Victor Pițurcă nu a avut relații de afaceri cu actualii proprietari ai fabricii de armament de la Filiași, au declarat pentru FANATIK reprezentanții companiei. Afirmația răstoarnă argumentele fostului selecționer, care spunea că s-a văzut o singură dată cu Gabriel Țuțu, șeful Romarm, pentru a-i propune să vândă fabrica.

Victor Pițurcă spune că s-a întâlnit cu Gabriel Țuțu pentru a vinde fosta fabrică de armament de la Filiași către Romarm

”Eu am cumpărat o fabrică, fosta fabrică de armament de la Filiași și credeam că pot face o afacere cu dânsul (Gabriel Țuțu, șeful Romarm, n.r.). La biroul lui am mers.

Am făcut cunoștință, am vorbit o jumătate de oră și am plecat. Eu, de fapt, voiam să vând acea fabrică, el mi-a propus altă afacere. Nu de măști, de fabricare pistoale, era altceva”, a declarat Victor Pițurcă, la ieșirea de la audieri în .

FANATIK a încercat să verifice declarația lui Victor Pițurcă și a ajuns la actualii proprietari ai fabricii de armamaent de la Filiași.

Uzina Mecanică Filiași, două privatizări nereușite

, principalul producător și exportator direct de produse militare din România, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, deține 15 fabrici de armament, majoritatea inaugurate în vremea comunismului și retohnolgizate pe banii statului.

Uzina Mecanică de la Filiași, o fostă fabrică de armament din sudul țării, este una dintre societățile pe care statul român a tot încercat s-o privatizeze, începând cu anul 2003. Prima încercare a fost un eșec, după care, în 2006, ea a fost preluată de Retrom Pașcani pentru o sumă simbolică, 80.000 de euro. Pentru că nu au fost respectate obiectivele de investiții, statul român a reziliat din nou contractul de privatizare, în 2010.

În prezent, fosta Uzină Mecanică Filiași aparține societății Explorom Special Services SRL, care în anul 2019 a primit autorizarea statului pentru fabricarea, depozitarea și vânzarea de arme și muniție.

Cine deține azi fosta fabrică de armament de la Filiași

Explorom face parte din grupul de firme OXO Network Corporation, specializată în vânzarea de produse din industria de apărare.

În acte, atât OXO cât și Explorom sunt deținute de Valentin Popa și PMT Management, o companie imobiliară care le are ca proprietare pe Raluca și Adriana Purcărea. Administratorul societății este Cornel Purcărea, fost ofițer de contrainformații militare, care s-a reprofilat după ce a ieșit din sistem.

Curios este că nicăieri, în actele firmei, nu apare numele lui Victor Pițurcă. De altfel fostul selecționer apare asociat într-o singură societate care încă este în funcțiune, dar e declarată inactivă: Master Pivimob 99 SRL, cu sediul în Voluntari.

Reprezentanții companiei: ”Nu am avut vreo relație de afaceri cu domnul Victor Pițurcă sau cu vreun intermediar”

FANATIK a luat legătura cu reprezentanții OXO Network Corporation și a solicitat un punct de vedere legat de afirmațiile lui Victor Pițurcă, în legătură cu vânzarea fabricii de la Filiași. Răspunsul acestora a fost că nu au legături de afaceri cu fostul selecționer al României.

”La solicitarea dumneavoastră, vă informăm că societatea noastră nu a avut vreo relație de afaceri cu domnul Victor Pițurcă sau cu vreun reprezentant / intermediar al acestuia”, au arătat reprezentanții fabricii de armament de la Filiași, pentru FANATIK.

Mai departe, l-am întrebat pe Victor Pițurcă dacă nu cumva s-a referit la o altă fostă fabrică de armament, însă până la momentul apariției prezentului articol, nu am primit niciun răspuns.

Ce au discutat Pițurcă și Țuțu, în biroul șefului Romarm?

În dosarul măștilor neconforme Romarm, procurorii DNA susțin că între Victor Pițurcă și Gabriel Țuțu, șeful Romarm, a existat o înțelegere prealabilă încheiată în condiții dezavantajoase pentru compania de stat.

Aceștia susțin că firma fiului lui Pițurcă era, în realitate, controlată de tată, și că în urma colaborării între fostul selecționer și Gabriel Țuțu, Romarm a fost prejudiciată cu o sumă de ordinul milioanelor de lei.

Pe de altă parte, Pițurcă spune că l-a văzut pe Țuțu o singură dată și doar a schimbat câteva mesaje cu acesta, pe telefonul mobil.