Exclusiv. Răzvan Botezatu, de urgență la spital, după ce s-a vaccinat anti COVID-19. Ce a pățit fostul prezentator TV

Momente de panică pentru fostul prezentator TV, Răzvan Botezatu, după ce s-a vaccinat anti COVID-19. La trei zile după ce i-a fost administrat vaccinul, a fost nevoit să sune de urgență la 112.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Răzvan Botezatu a fost programat sâmbătă, 27 februarie, pentru prima doză de vaccin împotriva coronavirusului. A mers hotărât la centrul de vaccinare la care a fost programat, s-a lăsat cu încredere pe mâinile medicilor și a primit prima doză de vaccin AstraZeneca.

Răzvan Botezatu s-a vaccinat anti COVID-19

Duminică dimineață, la nici 24 de ore după ce a fost vaccinat, a simțit primele efecte adverse: dureri musculare puternice. Nimic neobișnuit, până aici. La câteva ore, însă, a început să aibă mâncărimi de piele puternice și să observe cum corpul îi este invadat de o iritație neplăcută.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Sâmbătă, la 16.30, am făcut vaccinul, nu am avut nimic până duminică când m-am trezit cu dureri musculare, de ziceai că sunt bătut. Nu puteam să ridic nici brațele. Duminică, după amiază, a început să mă mănânce corpul foarte tare și mi-au apărut niște bubițe foarte mici pe corp, care mă mănâncă foarte rău, mă scarpin încontinuu.

Ce simptome adverse a simțit Răzvan Botezatu, după ce s-a vaccinat împotriva coronavirusului

Nu am știut unde să sun, dacă este un număr special. Nu am vrut să sun la 112. Ce să spun: ‘Mă mănâncă pielea? ‘Când acolo sună toată lumea, la urgență. Nu voiam să țin eu linia ocupată, când Doamne ferește, probabil moare cineva. Mi-am sunat medicul de familie, mi-a spus să iau o pastilă anti alergică, dar degeaba. Clar am făcut o reacție alergică la vaccin. Eram blocat la Eforie, am venit ieri în București, iar astăzi voi merge la medicul de familie”, a declarat Răzvan Botezatu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Răzvan Botezatu, apel la 112 la trei zile de la vaccinul AstraZeneca

Din nefericire starea generală a lui Răzvan Botezatu nu s-a ameliorat și, panicat, a sunat la 112. O ambulanță a venit la el acasă și, după ce a fost supus mai multor investigații medicale, i s-a recomandat să meargă de urgență la Spitalul Universitar din București.

Răzvan Botezatu s-a filmat în timpul vaccinului anti COVID-19

În plină campanie de vaccinare, într-o perioadă în care oamenii s-au împărțit în două tabere – cei care se îndoiesc de existenţa, pericolul şi propagarea virusului la scară largă și cei care respectă toate normele impuse de autorităţi-, Bote a ales să se vaccineze și să filmeze momentul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Am avut foarte mari emoții, vă spun sincer. Parcă nici nu pot să respir, m-au luat niște bufeuri. Fiecare face ce vrea, eu m-am vaccinat pentru că am avut probleme cu plămânii și pentru că, în viitor, vreau să călătoresc, să fiu liniștit”, mărturisea Răzvan Botezatu, la câteva minute după ce s-a vaccinat.

ADVERTISEMENT