Exclusiv. Refugiata din Ucraina, care a primit 200 de lei de la un bătrân, vrea să returneze banii. Yulia Chernitskaya: ”Îi credeam vicleni pe români”

Yulia Chernitskaya instructoarea de fitness din Ucraina care a fost oprită de un bătrân, într-o benzinărie din România, pentru a-i oferi bani, spune că și-a schimbat total opinia despre români, după ce a venit aici. Mamă a patru copii, cu peste 100.000 de urmăritori pe contul oficial de Instagram, Yulia a dezvăluit că nu se aștepta la o asemenea generozitate și că ar vrea să-l reîntâlnească pe omul care i-a oferit bani.

Yulia Chernitskaya a venit în România împreună cu cei 4 copii

Refugiată cu o imagine glamuroasă, Yulia a părăsit Kievul și a venit în România pe 5 martie, împreună cu cele 4 fete pe care le are. Femeia a povestit pentru FANATIK faptul că venirea în țara noastră s-a datorat în primul rând copiilor, pe care vrea să-i protejeze din punct de vedere mental.

Prima dată, ea a locuit la Moieciu, după care a mers la București pentru a-și întâlni câțiva prieteni din New York și pentru a sărbători ziua de naștere a fiicei sale, iar în prezent s-a stabilit aproape de Brașov, unde și-a găsit un loc de muncă. Recent, Chernitskaya a devenit instructoare la centrul de fitness Belaqva.

Yulia a ajuns însă celebră datorită unei postări pe contul ei de Instagram, în care a povestit că un bătrân i-a oferit 200 de lei, într-o benzinărie, . Refugiata din Ucraina recunoaște că a fost impresionată de gestul românului, dar și de amploarea pe care a luat-o această poveste, comentată inclusiv în presă.

Refugiata din Ucraina, dezvăluiri sincere despre bătrânul care i-a oferit 200 de lei: ”A văzut că nu conduc cea mai ieftină mașină”

”Nu m-am gândit niciodată că gestul meu de recunoștință față de un om bun va da naștere unei astfel de reacții în România. Acel om a făcut ceva care m-a luat cu totul prin surprindere, nimeni nu mi-a dat vreodată bani pe stradă. M-am simțit jenată și rușinată, pe de o parte, dar am avut și un sentiment de recunoștință care pur și simplu m-a copleștit”, a mărturisit Yulia pentru FANATIK.

Acum, frumoasa ucraineancă ar vrea să-l reîntâlnească pe bătrânul din România, să-i mulțumească și să-i returneze banii, însă e convinsă că acesta nu-i va primi.

”Acel om nici măcar nu mi-a spus numele lui, a făcut acel gest din adâncul inimii lui și pur și simplu nu a știut că va fi judecat de atâția oameni. Nici eu nu m-am gândit la asta, la acea vreme. Aș vrea să-l întâlnesc din nou, să-i mulțumesc și să le arăt copiilor că gestul său a fost unul sincer de susținere pentru Ucraina.

El a văzut că sunt bine îmbărcată, că nu conduc cea mai ieftină mașină, dar nu s-a gândit la asta. Așa că m-a emoționat. Aș vrea să-i returnez banii și chiar ceva peste, dar nu cred că-i va lua. Așa sunt românii, din câte am remarcat: dacă îți oferă ajutor și îi refuzi, se simt ofensați. Poate mă înșel, dar asta este senzația pe care mi-au lăsat-o”, ne-a mai spus Yulia Chernitskaya.

Yulia Chernitskaya: ”Mi s-a spus că românii sunt vicleni și lacomi. Acum pun la îndoială aceste prejudecăți”

Întrebată ce știa despre români înainte să vină, ucraineanca recunoaște că nu avea o părere prea bună despre noi. Totuși, perioada petrecută aici a făcut-o să-și schimbe părerea.

”Să fiu sinceră, mi s-a spus că românii sunt vicleni, că sunt genul de oameni care înceracă mereu să obțină un profit din orice și că sunt lacomi. Totuși, după o lună petrecută aici, am ajuns să pun la îndoială toate aceste prejudecăți”, a mai declarat Yulia Chernitskaya pentru FANATIK.

Yulia susține că nu are de gând să plece din România, din țara ei. ”Am văzut ce a scris presa, că mă aflu în România, doar în tranzit. Este o minciună flagrantă”, spune ucraieanca.

I-a murit unchiul în bombardamentele de la Kiev

Femeia a lăsat în Ucraina mai mulți membri ai familiei iar unchiul său a fost ucis în bombardamentele din zona Kievului.

”În acest moment, situația din Kiev, locul în care locuiesc împreună cu copiii mei este sub controlul total al armatei din Ucraina. Orașul în care se află părinții mei este încă sigur și nu a fost atacat de invadatorii ruși. Din păcate, unchiul meu a murit în timpul unui bombardament în zona Kievului, după ce a fost lovit de un șrapnel”, a povestit Yulia Chernitskaya pentru FANATIK.

Yulia, pregătită să se angajeze în construcții, dacă va fi nevoie, în Ucraina

Yulia e decisă să revină la Kiev imediat ce situația se va calma, pentru că are o datorie față de țara ei. Pe plan personal, ea este gata să reia totul de la zero.

”De îndată ce situația din Kiev se va calma, mă voi întoarce acasă. Sunt gata să muncesc, inclusiv pentru o firmă de construcții, dacă e nevoie de asta pentru a ajuta să-mi reconstruiesc țara. Cât despre afacerea mea personală (deține un blog și este instructoare de fitness), totul va reveni la normal, dar nu imediat. Venitul meu a ajuns la zero, dar nu renunț. Am deja o strategie despre cum mă voi descurca în Ucraina, după ce mă voi întoarce acasă. Întotdeauna am trăit așa: îmi plănuiesc fiecare pas, este mai ușor pentru mine așa”, a mai spus Yulia Chernitskaya pentru FANATIK.