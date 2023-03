Exclusiv. Robert Niță, spumos despre noul antrenor de la FCSB: „Mai degrabă Gigi îl lasă pe Elias de la Dinamo să facă ce vrea cu echipa lui!” Video

Robert Niță Expertul nostru a caracterizat în stilul caracteristic decizia lui Gigi Becali de a îl numi în funcția de principal pe Elias Charalambous. I-a ținut isonul și .

Elias Charalambous, subiect de mari ironii la Fanatik SuperLiga: „Ce vrei, să vină nea Gigi cu fesul cu cruciuliță să îi arunce mingea lui Compagno?”

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate toate . Tehnicianul cipriot în vârstă de 42 de ani a semnat până la vară cu FCSB și va încasa un salariu lunar în valoare de 5000 de euro. Cu toate acestea, Robert Niță nu crede decât că Gigi Becali a angajat o nouă marionetă.

„Spre deosebire de Leo Strizu are deja un plus câștigat la negocieri probabil. Se poate duce la baza de la Berceni, poate participa la antrenamente și are voie și în vestiar. Deja începe să semene a antrenor.

Am văzut că i-a aruncat mingea lui Compagno să finalizeze. A fost prezentat în fața grupului de către managerul de acolo, un lucru care nu s-a întâmplat cu Leo Strizu. Așa, dacă te uiți din afară, pare antrenorul principal în momentul de față și cred că unul dintre motivele pentru care a acceptat e că dă bine să ai FCSB în CV.

Nu au înțeles 7, 8, 10, câți au fost în ultimii ani în limba lor maternă și crezi că domnul ăsta înțelege ce îi spune un translator? Mai repede îl lasă pe Elias, ăla din Galeria lui Dinamo, să facă ce vrea la FCSB decât p-ăsta. Hai să fim serioși. Când vreodată o să facă cineva ce vrea pe banii și la echipa lui Gigi Becali. Acolo trebuie să fie ascultător și foarte bun executant”, a declarat Robert Niță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cum se vor face de acum înainte schimbările la FCSB

Gigi Becali a recunoscut că taie și spânzură la FCSB, în special Acest lucru i-a atras atenția lui Dănuț Lupu, care nu s-a ferit să îl completeze pe Robert Niță. „O să ai o surpriză că o să sune Gigi să facă o schimbare, el poate nu înțelege și face altă schimbare”, a adăugat Dănuț Lupu.

Fostul atacant rapidist este de părere că Elias Charalambous nu va avea viață lungă la FCSB. Conform opiniei sale, cipriotul nu va avea timp nici măcar să îi învețe pe jucătorii roș-albaștrii.

„Strizu îl striga p-ăla (n.r. – Omrani) Mirele, Mirele, și nu îi răspundea nimeni. Ăsta nici nu o să aibă timp să îi învețe pe toți până se termină. Sunt 30 de jucători în lot cu nume care lui nu îi sună familiar.

Ce vrei, să vină nea Gigi cu fesul cu cruciuliță să îi arunce mingea lui Compagno?”, a conchis Robert Niță.

