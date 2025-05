EXCLUSIV. Rochiile de lux din Kosovo care cuceresc vedetele din România! Designerul fenomen: „Nu mai lucrăm cu stiliști, doar cu starurile direct!”

Rochiile spectaculoase din Kosovo au devenit noul secret al aparițiilor de senzație din showbiz! O creatoare vizionară a adus în România conceptul de închiriere de piese vestimentare Haute Couture, iar vedetele s-au îndrăgostit instant. Fără stiliști, fără compromisuri, doar eleganță pură livrată direct către celebrități! FANATIK a stat de vorbă, în exclusivitate, cu femeia din spatele succesului care dă tonul noii mode pe covorul roșu.

Rochii de la 450 de lei până la 4.200! „Vedetele vor spectaculozitate, noi le oferim la cheie!”

Alexandra Vălean, un concept spectaculos: ținute de designer închiriate pentru evenimente speciale. Prețurile pornesc de la doar 450 de lei și pot ajunge la 4.200, în funcție de creație.

„Avem un serviciu de închiriere articole Haute Couture importate din Kosovo de la cei mai renumiți designeri. Noi le oferim spre închiriere la o fracțiune din prețul de retail, astfel încât persoanele care sunt interesate de niște apariții spectaculoase să poată să le închirieze pentru evenimentele lor.

Noi suntem singurii care facem și ajustări fix pe corpul clientei. Atât în înălțime cât și pe baza dimensiunilor, chiar dacă rochiile doar se închiriază. Pornesc de la 450 de lei închirierile până la 4200 de lei.”, a declarat, pentru FANATIK, designerul care conduce „Outfitflows”.

Lista celor care au ales rochiile de lux din showroom-ul de închiriere e impresionantă: Anamaria Prodan, Vlăduța Lupău, Cristina Pucean, Daniela Iliescu, Claudia Puican, Elena Gheorghe, Andrea Bălan și nu numai.

„Rochiile noastre au fost purtate de Cristina Pucean, Vlăduța Lupău, Anamaria Prodan, Daniela Iliescu, soția lui Culiță Sterp, Elena Gheorghe, în principal cântărețe. Solistele de muzică preferă piese vestimentare mai scurte, pentru libertate de mișcare pe scenă.

Dar avem și rochii lungi, cu trene spectaculoase, pentru evenimente elegante. Acolo au avut pretenția să fie trena prinsă sau să le ajustăm ținuta fix pe măsura lor”, a mai punctat Alexandra Vălean.

Relație specială cu Daniela Iliescu, soția lui Culiță Sterp: „Suntem prietene de familie!”

Designerul are o legătură aparte cu . Colaborarea a început profesional, dar s-a transformat într-o relație personală strânsă.

„Suntem prietene. Ne-am cunoscut cu ocazia unei colaborări când a fost nașă. A purtat o ținută de la noi și ne-am apropiat foarte mult. Am devenit apropiate. Am fost la ziua ei de naștere, acum la botez, am și postat. Sunt niște oameni atât de deosebiți și atât de buni. Sunt foarte, foarte de treabă și călduroși.

Daniela este o persoană atât de educată și foarte bună la suflet. Chiar o interesează ca lumea din jurul ei, prietenele să fie respectate. O familie foarte unită și foarte primitoare”, a menționat stilista.

Întrebată ce vedetă din România ar vrea să-i poarte piesele vestimentare de lux, designerul a răspuns fără ezitare: Andra! Pe lista scurtă mai apare și Carmen Minune. La nivel internațional, sursele de inspirație sunt clare: Kim Kardashian și Beyoncé, dar mai ales designerii acestora.

„Aș avea în plan câteva vedete cu care mi-ar plăcea să colaborez. În primul rând mi-ar plăcea să colaborez cu Andra. Pentru imagine, dar și pentru că mi-e foarte drag de ea. Carmen Minune, și cu ea mi-ar plăcea foarte mult să colaborăm.

În ceea ce privește vedetele internaționale. Acum, chiar pe loc, când m-ați întrebat, mi-a venit în minte Kim Kardashian și Beyoncé. Mai mult m-au inspirat designerii rochiilor pe care le poartă ele pentru covorul roșu”, a mai spus Alexandra, pentru FANATIK.

„Am renunțat la colaborările cu stiliști. Ne-au păcălit prea des!”

Un detaliu inedit: . Motivul? Lipsa de seriozitate.

„Am avut și experiențe neplăcute cu stiliștii care erau asistenți la alte reviste. Am oprit o potențială colaborare cu Lucy Faur. Trimiteam rochii, nu primeam nicio poză. Nu se făcea nici la timp returul, rămâneam cu ele blocate. Acum colaborăm doar direct cu vedetele”, a mai explicat creatoarea vizionară care a adus în România conceptul de închiriere de ținute Haute Couture.

În spatele succesului acestui concept stă o strategie bine pusă la punct, adaptată nevoilor fiecărei cliente. Creatoarea a explicat pentru FANATIK cum funcționează procesul de selecție și personalizare a rochiilor.

„Noi în funcție de forma corpului și în funcție de eveniment le propunem ținute. Le propunem și rochii pe care nu le mai avem în stoc. Dacă ele sunt interesate de o piesă pe care o au designerii noștri din Kosovo, adică designerii cu care colaborăm direct, noi suntem ok să investim în extinderea stocului. Putem comanda pe măsura clientului articolele pe care nu le avem în stoc”, a mai spus Alexandra Vălean.

Exclusivitate și perfecțiune: rochiile arată ca noi la fiecare livrare

Un alt aspect esențial al acestui serviciu exclusivist este mentenanța impecabilă a fiecărei toalete. Creatoarea din spatele afacerii a explicat, pentru FANATIK, cât de mult se investește în păstrarea calității ireproșabile a fiecărui articol pus la dispoziția clientelor.

„Ne ocupăm noi de igienizare. Persoanele trimit înapoi rochiile prin curier, iar noi direct la curățătorii le trimitem. Acolo se curăță și se igienizează profesional, apoi ele se întorc. Avem o croitoreasă care verifică efectiv fiecare petricică, dacă este desfacută, să o pună la loc. Astfel încât ținuta să arate ca și nouă în momentul în care este pusă la noi în showroom.

Aici punem foarte mult accent pe mentenanță. Suntem singurul serviciu de acest tip din România care chiar face lucrul acesta. Adică nu există ca clientul să primească o rochie uzată. Noi specificăm dacă are un grad de uzură. Dăm opțiunea clientului să comande și una la prima închiriere. Desigur, taxa diferă”, a mai precizat antreprenoarea.

Pe lângă serviciul de închiriere, brandul oferă și posibilitatea achiziționării rochiilor, fie direct din showroom, fie prin comandă specială din Kosovo. Designerul detaliază cum funcționează acest proces și de ce este mai avantajos pentru cliente să apeleze la intermediul unei firme.

„Constant reactualizăm stocul și unele articole care le scoatem din uz le putem oferi spre vânzare sau putem să-i ajutăm să cumpere articolul nou, să facem noi tot importul din kosovo pe persoană juridică, pe firmă și apoi să le oferim spre vânzare lor. Cu formalitățile vamale e greu pentru o persoană fizică”, a încheiat patroana „Outfitflows”, Alexandra Vălean, pentru FANATIK.