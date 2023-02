Exclusiv. Se cere falimentul lui Dinamo! Datoria, izvorâtă de la meciul cu Steaua din toamnă!

La finele lui iulie 2022 s-a tras la sorți țintarul Ligii a doua și s-a constatat că meciul Dinamo – CSA Steaua aproape că bate la ușă. Cele două echipe urmau să se afle față în față, pentru prima dată în istorie, într-un meci de B, pe 9 septembrie, în etapa a 6-a. Proaspăt retrogradați, fără bani în conturi, cu un fluviu de procese pe rol generate de datoriile acumulate în timp, dinamoviștii au întrevăzut de la bun început o sursă de venit în meciul cu CSA, doar că n-aveau un stadion adecvat pe care să joace un astfel de meci. După ce au dat din colț în colț și au încercat diverse variante, s-au oprit la Arena Națională, care era de la bun început cea mai bună opțiune dar și cea mai scumpă, ori dinamoviștii nu aveau suficienți bani ca să platească închirierea stadionului. Cum-necum, în cele din urmă, au produs niște bani și au închiriat cel mai mare stadion al țării.

Dinamo – Steaua, în B: money, money, money, must be funny…

Meciul . Costurile închirierii stadionului, reprezentând chiria și utilitățile, se ridică undeva la 28.000 de euro. La asta se adaugă 43.000 de euro, sumă agreată contractual cu firma Nei Guard, care trebuia să asigure paza pe stadion cu un efectiv de 650 de oameni. Prețurile biletelor au fost de 25 lei, 40, 50, 70, 80 și 200 lei, cel mai scump. În tribune au fost în jur de 17.000 de oameni. Punem o mediă de 50 de lei per bilet, înmulțim cu numărul de spectatori și ajungem pe la 170.000 de euro, sumă încasată de Dinamo. Grosso modo, scăzând datoriile, Dinamo ar fi trebuit să rămână cu aproximativ 100.000 de euro. Doar că din această agoniseală “funny”, Dinamo s-a văzut nevoită să mai scadă ceva.

ADVERTISEMENT

Dinamo – Steaua şi dorul de bătaie

Înainte de meci lucrurile se prezentau frumos iar șeful lui Dinamo, Vlad Iacob, era plin de optimism: “Pentru meciul cu CSA am închiriat Arena Națională, tocmai pentru că știm ce fel de suporteri avem și cât de mult contează prezența lor. O peluză plină va oferi un imens avantaj echipei, iar pentru adversar va fi ca un zid de netrecut. Este un mesaj și către investitori, pe care îi așteptăm la derby, unde vor avea ocazia să vadă acel fenomen numit Dinamo, care trece cu mult dincolo de fotbal. În același timp, prezența masivă a suporterilor noștri reprezintă și un ajutor financiar extrem de important pentru club”, spunea Iacob cu cateva zile înainte de meci. Doar că pe stadion lucrurile au stat cu totul altfel.

Nici tânărul administrator special al lui Dinamo, nici firma de pază și nici chiar jandarmii nu au luat în calcul apriga dorință de bătaie a unor grupuri de suporteri. E adevărat că clubul Dinamo a avertizat în scris firma de pază că meciul are un grad ridicat de risc. Mai mulți dinamoviști din Peluza Sud și-au luat bilete la tribuna a doua, în apropiere de peluza celor de la CSA. Lucrurile s-au încins iute. De la scandări, semne obscene, diverse mesaje, s-a trecut la lucruri mai serioase. Băieții au rupt scaunele și au început să se bombardeze cu ele iar torțele și petardele zburau dintr-o parte în alta la fel ca trasoarele în Piața Universității în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989. Unii mai bătăioși, din . Lucrurile au luat-o razna până și la tribuna întâi, adică fix sub ochii sponsorilor pe care Iacob spera să-i ademenească în Ștefan cel Mare.

ADVERTISEMENT

Cel mai surprinzător moment a fost însă la pauză, când . Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum suporterii CSA Steaua pulverizează spre jandarmi extinctoarele de incendiu, aruncă spre ei cu torțe, scaune, coșuri de gunoi. Ministerul Apărării Naționale, condus în acea perioadă de Vasile Dîncu, nu a avut nimic de comentat cu privire la elanul belicos al fanilor echipei sale și nici unul dintre jurnaliștii acreditați pe MApN nu a gasit de cuviință să-l chestioneze pe ministru pe această temă. A comentat scandalul antrenorul CSA Steaua, : ”Când am venit aici, suporterii asta m-au rugat, să promoveze mai repede echipa pentru că le este dor de o bătaie. Să intre în Liga 3, Liga 2, pentru că la Liga 4 erau cam singuri”. Nici declarația lui Oprița nu a fost băgată în seamă de șefii MApN.

Nota de plată

După cum știți, fiecare petrecere e însoțită de o notă de plată. Nu poți să faci chef pe gratis. La câteva zile după “spectacolul” din tribune, firma de pază Nei Guard, angajată prin contract de clubul Dinamo să asigure ordinea si paza pe stadion, și-a cerut plata, 219.409, 07 lei, în jur de 43.000 de euro, sumă conformă cu prevederile contractului nr. 1230 semnat între cele două părți pe 12.08.2022. Nei și-a cerut banii pe 12 septembrie. Dar ce să vezi! Dinamo o dă în judecată pe Nei și îi cere să plătească 46.500 lei plus 20.000 de euro, adică aproape 30.000 de euro în total. Dinamo susține că firma de pază e bună de plată pentru amenzile încasate de club, penalități, prejudicii ulterioare, pagube provocate stadionului. Una peste alta, Dinamo acuză Nei că nu și-a făcut treaba la meciul Dinamo v CSA Steaua.

ADVERTISEMENT

Firma de pază Nei cere falimentul lui Dinamo pentru o datorie de 43.000 euro

La rândul său, Nei își vrea banii stipulați în contract. Cum Dinamo este în procedură de insolvență din iunie 2021, acțiune aflată în derulare, fie plătește factura, fie i se cere falimentul și creditorul își recuperează banii din procedura de faliment. Exact asta a făcut Nei. Nei nu se mai poate înscrie pe lista creditorilor și atunci, ca să-și recupereze banii, care în limbaj juridic înseamnă cheltuială curentă ce trebuie achitată cu celeritate, a cerut ca Dinamo 1948 SA să fie declarată în faliment. Pentru 43.000 de euro! Bani de semințe într-o epocă trecută pentru conducătorii dinamoviști.

În acest context, Dinamo recunoaște datoria pe care o are către Nei dar spune că nu are de ce să achite 219.409,07 echivalentul a aproximativ 43.000 de euro, așa cum scrie la contract, ci doar 74.375, 07 adică in jur de 14.500 de euro. Restul, susține Dinamo, reprezintă responsabilitatea financiară a firmei Nei pentru pagubele produse la meciul Dinamo v CSA.

ADVERTISEMENT

Când analizează Tribunalul Bucureşti cererea de faliment formulată de Nei

Firma de pază a depus solicitarea de faliment la Tribunalul Bucureşti. Luni, 6 februarie 2023, judecătorul sindic va analiza solicitarea, la care şi ceilalţi creditori vor avea un cuvând de spus înainte de decizia finală. Cum datorii curente tot există, nu este exclus ca şi alţi păgubiţi să achieseze la solicitarea Nei.

ADVERTISEMENT

FANATIK a încercat să ia legătura cu administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu, însă acesta nu a putut fi contactat.

Întrebări fără răspuns. Deocamdată.

Pentru recuperarea banilor plătiți ca urmare a pagubelor produse la meciul cu CSA, Dinamo avea următoarele abordări:

Solicita Jandarmeriei procesele verbale întocmite la meci și acționa în judecată suporterii care au produs pagube. Procedură complicată, de durată, în contextul în care trebuie să te judeci cu zeci de oameni despre care nici nu ai idee dacă au de unde să plătească. În plus, nu există garanția că Jandarmeria pune la dispoziție datele cerute. Sunt cluburi care au cerut acest lucru în context asemănător și au fost refuzate.

Dacă în contract se stipulează ca firma Nei se angajează în solidar cu Dinamo să achite pagubele produse de suporteri pe stadion, atunci Dinamo trebuia să facă un audit împreună cu proprietarul stadionului, în cazul de față Primăria București. Se stabilește cât e de plată pentru pagube și se achită suma, fie în părți egale, fie în procente diferite. A făcut Dinamo acest audit?

A treia abordare ține de cine a luat în primire peluza. În mod normal, clubul care are suporteri pe un stadion străin își asumă în scris achitarea eventualelor pagube produse de aceștia. Înainte de meci se numără scaunele, se analizează sectorul respectiv și se încheie un proces verbal. La sfârșit, dacă apar pagube, clubul care și-a asumat peluza avariată e bun de plată. În acest caz întrebarea care se pune este dacă Clubul Sportiv al Armatei Steaua și-a asumat sau nu peluza în cauză, căci acolo s-au produs cele mai multe pagube. Cea mai recentă situație de asumare a suporterilor s-a consumat la Sepsi – FCU Craiova 1948, când Că , e altă discuție.

Partea cea mai proastă pentru Dinamo e că daca pierde procesul cu Nei, nu mai are cale de scăpare. Clubul va fi declarat în faliment și executat, ceea ce înseamnă liga a 4-a. Dosarul de faliment cerut de Nei se judecă astazi, 6 februarie, în cadrul termenului de procedură stabilit de judecătorul sindic.