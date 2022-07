Exclusiv. Se pun popriri pe conturile Revolut. ANAF confirmă! Decizie istorică a instanței: 2 milioane de români vizaţi

Revolut, cea mai populară aplicație financiară din România, se promovează ca un sistem care te ajută să administrezi ”tot ce ține de bani”. Prin Revolut poți efectua transferuri rapide, poți economisi, poți investi în acțiuni, aur sau criptomonede și chiar poți rezerva bilete de avion sau vacanțe. În România, Revolut are peste 2 milioane de clienți, ceea ce face din țara noastră a doua mare piață de retail din lume, după Marea Britanie.

BCR a cerut poprire pe conturile Revolut de la Libra Bank pentru doi debitori

și pentru rata avantajoasă a cursului de schimb valutar, care îi ajută să nu piardă bani în timpul concediilor în străinătate. Mai există însă un beneficiu despre care nu se vorbește oficial: conturile Revolut sunt greu de verificat de către autorități și aproape imposibil de executat. FANATIK a aflat însă că lucrurile sunt pe cale să se schimbe. Nu doar ANAF a pus ochii pe banii păstrați de români în conturile Revolut, ci și alte bănci care încearcă să-și recupereze banii pierduți în urma unor credite neperformante.

În România, conturile Revolut în lei sunt ”depozitate” la Libra Internet Bank, ca urmare a unui parteneriat semnat de cele două instituții, în anul 2020. Acest lucru a permis Revolut Payments UAB, deținătoarea aplicației financiare, să poată opera conturi în lei cu IBAN românesc. Mișcarea a poziționat Revolut (care s-a lansat în țara noastră în 2018) ca unul dintre instrumentele financiare favorite ale românilor.

La sfârșitul anului trecut, o companie de executări silite a chemat în instanță civilă Libra Bank, solicitând instituirea popririi pe conturile a doi clienți asupra cărora Banca Comercială Română avea decizii definitive de executare silită. În ambele cazuri, cererea executorului face referire la conturile Revolut ale debitorilor, însă doar Libra apare în dosar în calitate de terț poprit.

Libra spune că nu poate umbla în conturile Revolut ale românilor

Cele două acțiuni au fost depuse în octombrie 2021, la distanță de două zile, la judecătoriile din Slobozia și Buftea. În trecut, toate cererile de acest gen, în care se încerca poprirea unor conturi Revolut depozitate la Libra, au fost respinse în instanță datorită unui argument pe care banca l-a folosit și acum. Mai exact, Libra a susținut că pe conturile clienților Revolut pentru că nu aceștia sunt titularii conturilor ci compania britanică.

”Apărătorul terțului poprit menționează faptul că beneficiarul banilor din cont este Revolut. Este vorba de o relație strict între Revolut și clienții săi, banca neavând niciun fel de informație cu privire la cont. Învederează că este vorba de un parteneriat între Libra Bank și Revolut, iar prin acest parteneriat există o obligație de confidențialitate, neputând-o încălca.

De aceea a depus înscrisul emis de Revolut unde se menționează clar că cel care are calitate procesuală pasivă este Revolut și nu Libra Bank. Învederează că banca nu are niciun fel de acces la conturile deschise în Revolut, nici pe contul colector unic, cont din care pleacă fiecare plată în parte”, a fost apărarea invocată de avocații Libra în faţa instanţelor civile.

Miza uriașă pentru Libra și Revolut în cele două acțiuni în instanță

Răspunsul avocaților indică modul în care funcționează sistemul de plăți prin intermediul Revolut. În momentul în care utilizatorii aplicației depun o sumă în lei, aceasta este depozitată într-un cont colector unic (rădăcină), care are asociate mai multe conturi asociate unui IBAN primit de client. Reprezentanții Libra susțin că nu au acces la aceste conturi și că nu pot institui poprire pe conturile unor persoane care nu au statut de client al băncii.

De aici, miza uriașă a acestor acțiuni: în cazul în care judecătorii dau o decizie definitivă favorabilă executorului judecătoresc, s-ar naște un precedent judiciar care ar obliga Libra și Revolut să-și reconsidere termenii parteneriatului. De asemenea, vestea ar fi una foarte proastă pentru românii care se bazau pe faptul că își pot păstra banii în conturi Revolut, feriți de ochii ”indiscreți” ai autorităților sau ai altor instituții bancare la care ar avea eventuale datorii. Practic, s-ar schimba ”regulile jocului”.

În prezent, cele două acțiuni sunt admise pe fond, însă Libra Bank a făcut apel, urmând ca procesele să intre pe rolul instanțelor superioare în a doua jumătate a acestui an. Argumentul magistraților a fost că, atât timp cât clientul plătește și încasează bani prin contul existent la Libra Internet Bank, între cele două părți există un raport juridic, iar banca nu poate invoca lipsa calității procesuale. De asemenea, beneficiarul real al contului nu este Revolut ci clientul, în nume personal.

Judecător: ”Raporturile juridice între debitor și Libra Bank sunt dovedite”

”În ceea ce privește raporturile juridice dintre debitoarea C. P. și terțul poprit Libra Internet Bank instanța reține că acestea sunt exprimate și dovedite sub forma existenței contului deschis la Libra Internet Bank asupra căruia Libra Internet Bank a precizat că funcționează ca un cont colector unic pentru creditări/alimentări/încasări în lei de către /din partea clienților EMI (Electronic Money Institution) – debitoarea C. P. fiind client EMI conform susținerilor Libra Internet Bank, în timp ce debitările/plățile din contul colector EMI vor fi ordonate exclusiv de către EMI clienților săi, acesta fiind și motivul pentru care Libra Internet Bank are calitate procesuală pasivă în acest litigiu.

Prin urmare, chiar Libra Internet Bank a confirmat prin întâmpinarea depusă că debitoarea P. C. are dreptul de a încasa, prin intermediul Libra Internet Bank din contul deschis de Revolut, sume de bani aflate in contul colector EMI”, se arată în motivarea judecătorilor.

ANAF: ”Putem solicita informații despre rulajele și conturile deschise de clienți la Revolut”



În acest context, ANAF strânge rândurile și anunță, prin vocea președintelui instituției, Lucian Heiuș, că a demarat o acțiune de control al averii persoanelor fizice, inclusiv asupra conturilor și tranzacțiilor prin Revolut.

FANATIK a întrebat reprezentanții ANAF dacă poate controla și institui popriri pe conturile Revolut ale românilor. Poziția Fiscului a fost că ”instituţiile de credit, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică sunt obligate să comunice organului fiscal central, zilnic, informaţii cu privire la lista titularilor persoane fizice, juridice sau altor entităţi fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi bancare sau de plăţi, precum şi informaţiile privind data deschiderii şi închiderii pentru fiecare cont în parte”, potrivit dispozițiilor art. 61 alin. (2) lit.a) din Codul de procedură fiscală.

Popririle bancare se înființează, spun cei de la ANAF, având la bază informațiile stocate la nivelul Agenției, pe baza Registrului central electronic de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN, operaționalizat începând cu 11 ianuarie 2021.

”Revolut Bank UAB este o instituție de credit care a notificat Băncii Naționale a României furnizarea de servicii în mod direct pe teritoriul României, începând cu data de 01.07.2022.

La acest moment Revolut Bank UAB poate transmite informații în vederea îndeplinirii obligațiilor declarative, în condițiile legii.

De asemenea, ANAF poate solicita, în condițiile legii, informații despre rulajele și/sau soldurile conturilor deschise de clienții instituției menționate”, arată reprezentanții ANAF, într-un răspuns pentru FANATIK.

Ce s-a schimbat după apariția Revolut Bank, de la 1 iulie 2022: românii au până la 100.000 lei garantaţi pe conturile Revolut

Cele două decizii pe fond ale instanțelor din România au fost luate înainte de 1 iulie 2022, dată la care Revolut Bank UAB a început să funcționeze în România. În prezent, Revolut Payments UAB (serviciul financiar) și Revolut Bank UAB (instituție bancară) acționează pe teritoriul țării noastre în urma notificării BNR de către autoritatea de supraveghere care le-a acordat licență, adică Banca Lituaniei.

După apariția Revolut Bank, depozitele clienților au intrat sub protecția Schemei Europene de Garantare a Depozitelor, în limita a 100.000 de euro. Lucrurile nu se schimbă prea mult în ceea ce privește conturile în lei. Parteneriatul cu Libra rămâne în vigoare și după apariția Revolut Bank, au confirmat reprezentanții companiei britanice pentru FANATIK.

”Revolut și Libra Internet Bank sunt în continuare parteneri, în baza unei colaborări inițiate în urmă cu aproape doi ani. În toată această perioadă, inclusiv în prezent, colaborarea dintre Revolut și Libra Internet Bank s-a derulat în condiții bune, în limitele contractului semnat de cele două părți, prin care Libra Internet Bank furnizează un serviciu către Revolut”, susţin reprezentanții Revolut pentru FANATIK.

Revolut și Libra se abţin de la comentarii cu privire la situaţia popririlor

Aceștia au refuzat însă să ofere detalii despre modul în care deciziile instanței ar putea afecta politica Revolut în România și modul de colaborare cu Libra Bank.

“În ceea ce privește dosarele menționate de dumneavoastră, conform politicilor companiei și uzanței în industria financiar-bancară și nu numai, nu comentăm public în legătură cu litigii în derulare. Le mulțumim celor peste 2 milioane de clienți din România care ne-au acordat încrederea lor și utilizează serviciile noastre, în deplin acord cu legislația în vigoare, respectând autoritatea instituțiilor statului român. Actuala rată de penetrare în România de aproximativ 26% din populația activă este o dovadă că împreună construim o super-aplicație globală care îi ajută să gestioneze tot ceea ce ține de banii lor”, se mai arată în răspunsul Revolut.

FANATIK a luat legătura și cu reprezentanții Libra Internet Bank, însă aceștia au răspuns că nu au alte comentarii legate de problema conturilor Revolut în lei.

”Ne-am consultat cu partenerii noștri de la Revolut și precizăm că Libra Internet Bank nu are nimic de adăugat la răspunsul trimis de Revolut către dumneavoastră, în cursul zilei de astăzi”, au arătat cei de la Libra.