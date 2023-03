Exclusiv. Singurul meci în care Bănel Nicoliță a refuzat să joace împotriva FCSB. „Nu am vrut! Era Dan Petrescu antrenor, i-am zis!” Video

Bănel Nicoliță a dezvălui că a refuzat să joace împotriva FCSB-ului în 2015, în finala Supercupei României, contra la Constanța. Dan Petrescu, actualmente pe banca CFR-ului, o pregătea pe adversara roș-albaștrilor din urmă cu aproape 8 ani.

Bănel Nicoliță a dezvăluit singurul meci în care a refuzat să joace împotriva FCSB: „N-am vrut!”

ASA Târgu Mureș, vicecampioana României în sezonul 2014/2015, reușea să câștige Supercupa României în fața celor de la FCSB, scor 1-0. La momentul acela, Dan Petrescu era antrenor pe banca mureșenilor, iar Bănel Nicoliță, care a evoluat pentru o perioadă scurtă sub comanda „Bursucului”, a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că a refuzat să joace împotriva fostei sale echipe.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO MAI JOS

„Era Dan Petrescu antrenor. N-am jucat. Nu am zis că nu joc împotriva celor de la FCSB. M-au rugat. Eram la București marți și miercuri la Constanța era meciul și m-a rugat, dar am spus că nu joc, pentru că n-am vrut, serios”, a dezvăluit Bănel Nicoliță, la FANATIK SUPERLIGA.

Înfrângerea din finala Supercupei României 2015 era meciul de debut al lui Mirel Rădoi pe banca celor de la FCSB. În cele din urmă, din cauza problemelor financiare, Dan Petrescu s-a despărțit rapid de mureșeni și a semnat în China, la Jiangsu Guoxin Sainty, la doar două zile după câștigarea trofeului.

ADVERTISEMENT

Bănel Nicoliță vrea să obțină carnetul de antrenor: „Îmi place”

Bănel Nicoliță a mărturisit în ultima ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA că nu are licență de antrenor, însă în viitorul apropiat va începe demersurile pentru a obține carnetul de antrenor. Fostul fotbalist al FCSB a povestit despre perioada de la conducerea echipei CS Făurei.

„Nu am licență de antrenor. Momentan pregătesc copiii. Examen dacă pot să merg mai departe a fost cel cu Făurei. Am condus echipa să văd dacă pot să vorbesc cu jucătorii, să văd dacă pot să țin un antrenament. Am calități de antrenor.

ADVERTISEMENT

Îmi place. Anul acesta vreau să mă înscriu să iau carnetul de antrenor pentru că e a doua rundă când putem să ne înscriem cei care au meciuri la echipa națională.

„Am luat jucători de la terase”

„Am condus echipa de la Făurei fără bani și am avut jucători pe care am ajuns să-i iau de la terase. Le ziceam: ‘Ai jucat fotbal? Bă, am jucat pe la liga a cincea. Ok, vino mâine la mine și în două săptămâni îi puneam în teren’.

ADVERTISEMENT

Au fost doar două echipe care m-au bătut acasă. În anul în care Rapid a promovat în Liga 2”, au fost cuvintele lui Bănel Nicoliță, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

De-a lungul carierei Bănel Nicoliță a jucat pentru Dacia Unirea Brăila, Poli Timișoara, FCSB, St. Etienne, Nantes, Viitorul, CS Făurei și Aris Limassol. Fostul internațional a strâns 37 de selecții la naționala României, pentru care a marcat un gol.

Fanatik SuperLiga, emisiunea care vă pune la dispoziție cele mai tari exclusivități din fotbalul românesc, poate fi urmărită în fiecare zi de luni până vineri, de la 10:30. Cu Horia Ivanovici, luni marți și vineri, și Ioana Cosma, miercuri și joi, ca prezentatori. Fanatik SuperLiga este LIVE pe site-ul FANATIK.RO, pe canalul de , pagina de , contul FANATIK de pe Tik-Tok, dar și pe contul de .