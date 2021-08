Exclusiv. Situaţie ireală în Ministerul de Interne. Termenul “moldovean”, interzis în documentele oficiale. Document

Documentul a fost emis de Direcţia Generală Afaceri Europene, Schengen şi Relaţii Internaţionale (DGAESRI) după consultări cu Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Direcțiile din MAI nu mai au voie să folosească termenul moldovean în documente oficiale, referitoare la cetățenii Republicii Moldova

Direcțiile din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) au primit miercuri circulara referitoare la ”Direcții de acțiune în relația cu ”.

Printre recomandările din documentul semnat de directorul general al DGAESRI, chestorul de poliție Cătălin Necula, este subliniată ”necesitatea evitării utilizării în documente oficiale a noțiunilor de tipul ‘moldovean/moldoveni’ cu referire la cetățenii/reprezentanții statului vecin. Apreciem necesară utilizarea formulărilor de tipul ‘cetățeni/reprezentanți ai Republicii Moldova’, chiar și cu riscul de a repeta excesiv aceste formulări”.

FANATIK a aflat și motivul din spatele acestei recomandări care pare cel puțin bizară. Surse din MAI ne-au declarat că termenul de moldovean este considerat peiorativ și de aceea pentru care se recomandă evitarea acestuia.

România susține agenda pro-europeană a Republicii Moldova

Pe lângă recomandarea legată de termenul folosit pentru a menționa cetățenii statului vecin în documentele oficiale, în document se mai reiterează susținerea României față de ”agenda pro-europeană și programul de reforme promovate de Președintele Republicii Moldova, doamna ”.

Direcțiile din MAI mai sunt informate că se are în vederea o deschidere a cooperării cu partenerii din Republica Moldova după instalarea noii echipe guvernamentale la Chișinău.

În același sens se reamintește faptul că unul dintre obiectivele majore ale politicii externe a României în relație cu statul vecin este reprezentat de ”susținerea parcursului european al Republicii Moldova, promovarea valorilor europene și încurajarea reformelor instituționale necesare pentru consolidarea sistemului democratic, în spirit european”.

Nu în ultimul rând, documentul citat precizează că problematica referitoare la Transnistria rămâne una sensibilă, care va necesita consultări suplimentare cu DGAESRI în cazul în care apar ”propuneri sau probleme care vizează acest aspect”.

Atribuțiile Direcţiei Generale Afaceri Europene, Schengen şi Relaţii Internaţionale

DGAESRI funcționează ca structură de specialitate în cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, fără personalitate juridică, ce asigură coordonarea generală a activităților MAI în domeniul afacerilor europene, al problematicii Schengen și al relațiilor internaționale, precum și punerea în aplicare a legislației care reglementează gestionarea acestor domenii de activitate.

Direcția are printre atribuții elaborarea de politici și obiective ale MAI în domeniul afacerilor europene și al relațiilor internaționale, coordonarea relațiilor MAI cu instituțiile UE sau coordonarea activității de reprezentare a României la Consiliul Justiție și Afaceri Interne precum și în comitetele și grupurile de lucru ale Consiliului UE, ale Comisiei Europene și ale altor instituții europene, pentru domeniile de competență ale MAI.

Potrivit site-ului DGAESRI, direcția reprezintă punct național de contact în toate aspectele legate de punerea în aplicare a mecanismului de evaluare Schengen la nivel național, în relația cu autoritățile naționale cu responsabilități în punerea în aplicare a acquis-ului Schengen și în procesul de eliminare a controalelor la frontierele interne, precum și la nivel european, în relația cu instituțiile și organismele Uniunii Europene și cu alte state membre.

