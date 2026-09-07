Sport

Ștefan Baiaram, OUT cu U Cluj! Ce s-a întâmplat cu vedeta Universității Craiova înaintea derby-ului. Exclusiv

Universitatea Craiova a primit o veste proastă înaintea meciului cu U Cluj. Ștefan Baiaram s-a accidentat la Bacău și nu a putut fi recuperat la timp pentru duelul din Bănie.
Alex Bodnariu, Tibi Cocora
07.09.2026 | 18:56
Stefan Baiaram OUT cu U Cluj Ce sa intamplat cu vedeta Universitatii Craiova inaintea derbyului Exclusiv
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Alertă la Universitatea Craiova înainte de U Cluj! Ștefan Baiaram s-a accidentat și ratează meciul
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Veste proastă pentru Filipe Coelho cu doar câteva ore înaintea meciului pe care echipa sa, Universitatea Craiova, îl joacă împotriva celor de la U Cluj. Ștefan Baiaram, vedeta formației din Bănie, s-a accidentat la Bacău, în partida din Cupa României, și nu a putut fi recuperat la timp pentru duelul din Bănie.

Alertă la Universitatea Craiova înainte de U Cluj! Ștefan Baiaram s-a accidentat și ratează meciul

Ștefan Baiaram s-a accidentat pe terenul dificil de la Bacău, acolo unde Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1 în Cupa României. Atacantul formației din Bănie a suferit o problemă medicală care nu se anunță una gravă și nu ar urma să îl țină mult timp departe de gazon. Staff-ul medical era optimist înaintea derby-ului cu U Cluj, de pe stadionul „Ion Oblemenco”.

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Din informațiile FANATIK, staff-ul medical al Universității Craiova a făcut eforturi serioase pentru ca Baiaram să fie recuperat până la ora meciului cu U Cluj. Problemele medicale nu îi permit însă să evolueze, astfel că Filipe Coelho trebuie să își refacă planurile pentru partida din etapa a 8-a.

Ștefan Baiaram, absent la Universitatea Craiova – U Cluj

Ștefan Baiaram nu face astfel parte din lotul oltenilor pentru meciul cu U Cluj. Mai mult, atacantul Universității Craiova nu a fost prezent nici măcar în autocar alături de colegii săi la sosirea la stadionul „Ion Oblemenco”.

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Antrenorul oltenilor anunțase încă de duminică faptul că există mai multe probleme de lot. Coelho nu a oferit atunci numele jucătorilor aflați sub semnul întrebării și a explicat că deciziile finale urmau să fie luate în ziua partidei. „Avem câteva probleme, sunt câțiva jucători despre care încă nu știm dacă vor putea juca, dar mâine dimineață voi lua toate deciziile. Vrem să începem cu cel mai bun 11 posibil. Nu avem vedete, vedeta este echipa. Nu contează ce jucători sunt pe teren, vrem să dăm totul”, declara antrenorul lusitan înainte de meciul cu U Cluj.

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Ștefan Baiaram, absent la Universitatea Craiova - U Cluj

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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