Exclusiv. Talpan nu s-a mai putut abține: „E dezastru la CSA Steaua. O rușine că a retrogradat echipa de baschet. A fost o bătaie de joc că așa a vrut politicul”. Video

Florin Talpan a făcut din nou show . Juristul CSA Steaua și-a spus oful și a tunat și a fulgerat la aflarea veștii că

Florin Talpan, reacție după ce echipa de baschet a Stelei a retrogradat: „Nu mai puteam de supărare”

Joi, 11 mai, echipa de baschet a CSA Steaua a fost învinsă la un singur gol diferență, scor 73-74 cu Laguna Sharks meciul decisiv pentru menținerea pe prima scenă a baschetului românesc. „Militarii” au retrogradat în liga secundă la capătul unui eșec istoric împotriva .

„Aseară nu mai puteam de supărare pentru că m-am apucat de reactivarea acestei echipe de baschet. Eu iubesc sportul din România foarte mult. Este o mare rușine că au retrogradat.

Tot ce s-a făcut la această echipă a fost doar în bătaie de joc. S-a făcut o asociere cu Exim Bank că așa a vrut politicul. Numai bătaie de joc. La volei am procese cu jucătorii la Zalău, la Cluj.

Ăsta nu mai e sport. Au luat bani prea mulți din premieri nejustificate și acum le-am cerut banii înapoi”, a declarat Florin Talpan, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. –



Ce a transmis CSA Steaua după retrogradarea echipei de baschet

CSA Steaua este a doua cea cea mai titrată echipă de baschet din România în ceea ce privește numărul de titluri naționale cucerite (21), dar a retrogradat în liga secundă în ciuda investițiilor din ultimii ani. Clubul Sportiv al Armatei a postat un comunicat imediat după înregistrarea acestui eșec istoric.

„De necrezut. Steaua București-Laguna Sharks 73-74 (35-35).Din nefericire, pierdem în partida decisivă, după un meci interzis cardiacilor. Am condus cu 73-72, am avut două libere, însă mingea s-a încăpățânat să intre în coș.

A fost un sezon, în care am suferit enorm, un sezon în care s-au accidentat rând pe rând, cei mai importanți jucători. Din toamnă, o luăm de la capăt în liga a doua, iar titlul câștigat la Under 18 ne arată că baschetul stelist are resurse”, a scris CSA Steaua pe Facebook.

