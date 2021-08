Exclusiv. Ce spune tatăl lui Florin Cîţu despre arestarea fiului: ”Ar trebui să le fie ruşine! Sunt penibili”

Premierul , unde studia, într-un caz de conducere a mașinii sub influența alcoolului. Informația a fost dezvăluită în premieră de .

”Da, s-a întâmplat acum 20 de ani. Este vorba de DUI, de conducere sub influența alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informație, apare acum în competiția internă din PNL”, a spus Cîțu.

În completare, premierul a precizat că el a condus atunci masina, fiind nevoit să-și vândă ulterior si autoturismul, ca să acopere pagubele financiare rezultate din incident. ”Nu este un eveniment cu care mă mândresc”, a spus Florin Cîțu.

Tatăl lui Florin Cîțu îi pune la zid pe adversarii politici ai fiului

Sărind în în apărarea fiului, tatăl premierului, Vasile Cîțu, a declarat următoarele, în exclusivitate pentru FANATIK: ”Suntem oameni serioși sau ce? S-a întâmplat acum 20 de ani (n.r. arestarea lui Florin Cîțu), hai să fim serioși! Se știu ei, cei care scot asemenea informații pe piață, sunt penibili, ca să zic așa.. Dacă au ajuns să se preteze la asemenea lucruri, e grav.”

Părintele premierului a detaliat apoi: ”Eu nu știam ce a declarat Florin, m-a sunat o verișoară să îmi spună, că eu nu mă uit la televizor, că nu am la ce să mă uit”.

Despre incidentul petrecut în America, Vasile Cîțu a punctat: ”Când era în America țineam legătura la telefon și parcă nu ne-a zis atunci direct de problema asta, probabil ca să ne protejeze pe noi, părinții”.

Tatăl lui Florin Cîțu, dezamăgit de lupta internă din PNL, a lansat un atac și la adversarii politici ai fiului său. ”Florin deranjează, că e un om corect, nu se abate de la reguli și e serios. De ce credeți că apar acum lucrurile astea? Ar trebui să le fie rușine”.

”Și legat de întrebarea despre prețul pâinii (n.r. Florin Cîțu declarase recent că nu știe cât costă o pâine), de care se face atâta caz. Dacă era pe vremea lui Ceaușescu, era simplu de răspuns, dar acum sunt zeci de sortimente de pâine, de la un leu pâna la 10, cum să răspunzi ca să nu greșesti?”, a conchis Vasile Cîțu pentru FANATIK.

Vasile Cîțu s-a mutat la oraș după decesul soției

Vasile Cîțu, tatăl premierului, ne-a declarat și că s-a mutat din casa familiei din cătunul Tulei (comuna Golești, județul Vâlcea), după , survenit în iunie anul curent. ”Nu mai stau acolo, acum sunt la Râmnicu Vâlcea, e mai bine așa. De casă are grijă un om care cosește, se îngrijește de tot. Am înțeles că până la urmă primăria o să facă și drumul de acces, dar să vedem, că promisiuni au mai fost”.

Actualul premier Florin Cîțu a studiat foarte mult în străinătate, la nivel înalt: a urmat Grinnell College (Iowa), unde a obținut diploma de licență în economie și matematică, apoi a făcut un masterat (1997-1999) la Iowa State University, în domeniul politicii monetare aplicate, macroeconomie și econometrie.

Între 1999 și 2002, Cîțu a urmat un program doctoral tot la Iowa State University. Apoi, în 2003, Cîțu și-a luat diploma de studii la Center for Financial Studies din Frankfurt, pe tema ”Metode empirice pentru construirea modelelor macroeconomice”.