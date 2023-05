Exclusiv. “Tipic pentru jucătorul român!”. Posibila revenire a lui Rareș Ilie la Rapid, criticată la Fanatik SuperLiga. Video

Rareş Ilie a plecat în vara anului trecut cu surle şi trâmbiţe de la Rapid la Nice pentru 5 milioane de euro. Fotbalistul în vârstă de 20 de ani nu a rupt gura târgului şi .

“Tipic pentru jucătorul român!”. Posibila revenire a lui Rareș Ilie la Rapid, criticată la Fanatik SuperLiga

Invitaţii Ioanei Cosma de la FANATIK SUPERLIGA l-au criticat pe jucător pentru acest parcurs, spunând că revenirea în ţară după doar un an în străinătate ar fi un mare pas înapoi pentru el, dar nu şi pentru club:

“Economic este foarte rentabil. A început bine cu Favre acolo, la Nice. Apoi nu a mai făcut, a mers în Israel şi acum vine înapoi. Pentru Rapid este foarte bine, pentru el ca impact cu fotbalul occidental nu mai este la fel de bine.

Este clasica revenire. , Florin Gardoş la un moment dat, dar el a stat mai mult. Rareş se întoarce într-un an. Tipic”, a spus Alin Buzărin.

Florin Manea: “Mulţi, când dau de greu, ridică mâna. Vor acasă”

Impresarul Florin Manea consideră că Rapidul intră în lupta la titlu cu Rareş Ilie în echipă, dar pentru fotbalist nu este bine faptul că a rezistat doar câteva luni în străinătate:

“Tipic pentru jucătorul român. Mulţi, când dau de greu, ridică mâna. Vor acasă. În loc să te antrenezi mai tare, să dai mai mult din tine, să încerci. Nu te place un antrenor, doi, trei, dar se mai schimbă.

Nu joci la Nice, te duci la o echipă din liga a doua din Franţa, a doua ligă din Italia, nu din România. Rapid se va bate la titlu cu Rareş Ilie, el va fi eligibil şi pe postul Under-21. Nu ştiu câţi jucători “under” sunt de valoarea lui Rareş Ilie”, a spus Manea.

Gardoş: “Am plecat din Anglia şi sâmbătă m-am trezit cu telefon de la antrenorul secund, că trebuie să mă prezint la meci”

Florin Gardoş este unul dintre jucătorii care au făcut acest traseu fotbalistic în Occident şi a povestit un episod care a rupt complet relaţiile cu antrenorul de atunci al lui Southampton, Claude Puel:

“Mai este o chestie aici pe care am simţit-o eu. Eşti dorit de un antrenor şi când se schimbă, gata. Nu ştiu, nu pot să înţeleg. Eu am avut cu Claude Puel… am simţit că nu este în regulă ceva.

A fost o situaţie ciudată. N-am făcut parte din lotul echipei pentru meciul din Premier League. Având zile libere, am plecat din Anglia şi sâmbătă m-am trezit cu telefon de la antrenorul secund, că trebuie să mă prezint la meci. N-aveam cum, că eram plecat.

Când ne-am întors, ne-a spus că ne batem joc de clubul ăsta, trebuia să fiu acolo. A vrut să mă amendeze cu 20.000 de lire. Dar am făcut apel. Am mers în faţa şefilor, am explicat şi nu m-a mai amendat. Dar cu el n-am mai avut nicio tangenţă”, a declarat Gardoş.

