Foto. Așa arată singura locuință pe care o deține Traian Băsescu în acte. Fostul președinte va elibera vila de protocol primită de la stat după ce a fost dovedit colaborator al Securității

Traian Băsescu (70 de ani) a primit miercuri, 23 martie, cea mai proastă veste posibilă din partea judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care au confirmat verdictul primei instanțe, ce îl considerase pe fostul președinte drept colaborator al Securității.

În 2003, Traian Băsescu a cumpărat cu 19.000 dolari un apartament situat pe un etaj întreg dintr-o vilă

După pronunțarea sentinței, Traian Băsescu a preferat să scrie un mesaj scurt pe contul său de Facebook. ”Am luat nota de decizia ICCJ pe care nu o voi comenta public, așa cum am procedat de-a lungul întregului proces. Voi face demersurile legale la CEDO”, s-a mulțumit să declare actualul europarlamentar.

ADVERTISEMENT

Practic, ÎCCJ a confirmat faptul că Traian Băsescu se face vinovat de poliție politică, în urma depunerii la dosar a unor documente de la CNSAS care arată că Băsescu ar fi un avut un ofițer de legătură cu grad de locotenent-colonel și ar fi dat două note informative la Securitate sub numele conspirativ de ”Petrov”.

”Nu am ştiut că mi s-a dat un nume conspirativ. Nu am semnat un angajament în care să-mi fie introdus şi un nume conspirativ. Nu am ştiut că Contrainformaţiile Militare sunt Securitatea. Am crezut că e un serviciu al Ministerului Apărării Naţionale”, declarase Traian Băsescu în 2019, la primul verdict al instanței în cazul său.

ADVERTISEMENT

Pe vremea când era președintele României (2004-2014), de la CNSAS verdictul că nu ar fi colaborat cu Securitatea. Pe 7 septembrie 2021, Camera Deputaților, în postura de for decizional, a adoptat cu o majoritate covârșitoare proiectul de lege de modificare a alin. b (3) al art.1 din Legea nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român, în sensul includerii, între cauzele care determină retragerea drepturilor foştilor preşedinţi ai României, a celei vizând existenţa dovezii privind calitatea de lucrător sau colaborator al Securităţii.

”Nu beneficiază de prevederile prezentei legi persoana căreia i-a încetat calitatea de şef al statului român ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni pentru care a fost condamnată definitiv sau ca urmare a demiterii din funcţie prin referendum şi nici persoana despre care s-a constatat definitiv că a avut calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia”, se amintea în textul adoptat.

ADVERTISEMENT

Ce privilegii pierde Traian Băsescu după ce a fost dovedit colaborator al Securității

sunt multiple și deloc de neglijat. Pe lângă vila de protocol asigurată pe viață de stat, Băsescu va pierde și dreptul la mașina de protocol, la paza asigurată și la consilierii personali. În plus, Băsescu nu va mai primi indemnizația de 75% din indemnizația acordată președintelui în exercițiu, Klaus Iohannis, ceea ce însemna 11148 lei pe lună.

În 2015, după ce-și încheiase al doilea mandat la Cotroceni, Traian Băsescu a refuzat mai întâi câteva vile propuse de RA-APPS, după care a optat pentru o vilă din cartierul Primăverii, în care s-a mutat împreună cu soția Maria.

ADVERTISEMENT

”Vila din cartierul Primaverii are parter si etaj, cinci camere si doua camere de serviciu. La parter se afla un hol, sufrageria, bucataria, o camera de asteptare si o baie de serviciu. La etaj sunt trei dormitoare si o baie. Cu totul, 366 metri patrati, spatiu locuibil. Curtea are in jur de 1000 de metri patrati”, aceasta era prezentarea vilei în care Traian Băsescu locuiește din iunie 2015.

ADVERTISEMENT

Fostul președinte trebuie să părăsească acum vila de protocol asigurată de stat, iar una dintre opțiuni, cea mai la îndemână, pare că ar fi apartamentul spațios deținut de Traian și Maria Băsescu într-o vilă amplasată în strada Mihăileanu.

Averea considerabilă a lui Traian Băsescu: conturi bancare și titluri de stat

Apartamentul este singura locuință care apare ca proprietate imobiliară în declarația de avere a lui Traian Băsescu. Închiriat pe vremuri Ambasadei Germaniei, apartamentul de 370 de metri pătrați i-a fost vândut lui Băsescu de către Primăria Capitalei, în februarie 2003, contra sumei de doar 19.000 dolari, în ciuda faptului că experții imobiliari îl evaluează acum la aproape 300.000 euro.

Și asta în contextul în care Traian Băsescu a intrat în posesia întregului etaj, cu o suprafață de 370 metri pătrați, a garajului de 40 de metri pătrați și a casei scărilor. Traian Băsescu a trecut în declarația de avere faptul că apartamentul ar măsura doar 250 de metri pătrați, referindu-se probabil la suprafața utilă.

La nivelul veniturilor, însă, Traian Băsescu stă foarte bine, primind circa 7.000 euro lunar de la Parlamentul European, plus alte cheltuieli asigurate. Apoi, fostul președinte are o colecție de ceasuri, bijuterii și tablouri de circa 100.000 euro, dar și conturi bancare de circa 500.000 lei.

În plus, Traian Băsescu a investit substanțial de-a lungul timpului în titluri de stat de la Ministerul Finanțelor Publice, ajungând să dețină echivalentul următoarelor sume: 1,8 milioane lei, 100.000 dolari și 330.000 euro. Titlurile de stat reprezintă o formă de împrumut publică a Guvernului, cu o dobândă care poate ajunge la 5% pe an și care sunt garantate de stat.