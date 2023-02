Exclusiv. Unde a greșit Dan Petrescu în derby-ul cu FCSB. ”Nu îi mai găsește locul” + ”Au lipsit giumbușlucurile lui Dawa!” Video

Tehnicianul campioanei României , pe care l-a introdus în partea a doua, dar pe un post mai puțin familiar.

Dan Petrescu, greșeală uriașă în derby-ul CFR – FCSB

În cadrul celei mai noi ediții a , Vivi Răchită consideră că Dan Petrescu a greșit atunci când a luat hotărârea să nu-l folosească pe Ciprian Deac din primul minut la partida cu FCSB.

”Aseară am văzut două echipe care au jucat 4-3-3, două echipe foarte bine articulate. Cavaleria ușoară a Stelei (n.r. – FCSB) a răpus tancurile lui Dan Petrescu, pentru că sunt jucători cu centru de greutate jos, cum sunt Cordea, Olaru, Octavian Popescu, jucători care s-au adaptat mai ușor la ceea ce a însemnat aseară terenul.

Am mai văzut că Petrescu are o problemă cu Deac, nu-i găsește locul. Acest Krasniqi care a venit a ocupat poziția din stânga, și a ocupat-o foarte bine, dar trebuie să joace cu un Under 21 și acesta joacă pe postul lui Deac, indiferent că e vorba de Petrila sau Bîrligea. L-a băgat la pauză pe Deac, dar l-a băgat inter, care nu este postul lui.

Și apoi acea greșeală a lui Manea pe care nici la copii și juniori nu poți să o faci. Când vezi că adversarul tău se demarcă trei metri în spatele liniei, că tu ca fundaș lateral vezi toată linia de fund, trebuie doar să te oprești, nu trebuie să mai alergi cu el. Se termina faza, era ofsaid și cred că meciul se îndrepta către 0-0”, a declarat Răchită.

Absența lui Dawa, avantaj pentru FCSB

Fostul fundaș este de părere că absența lui Joyskim Dawa, care a fost suspendat pentru întâlnirea cu CFR Cluj, a însemnat un plus foarte mare pentru FCSB, deoarece camerunezul ar fi fost predispus la erori pe terenul înghețat.

”Per total cred că a fost o victorie meritată a Stelei (n.r. – FCSB). Nu m-au surprins pentru că îi știu, au jucători de valoare care în dueluri unu la unu pot crea superioritate pe faza de atac.

A fost și acest noroc pentru ei că nu a mai jucat Dawa, pentru că pe un asemenea teren sunt convins că avea 2-3 giumbușlucuri care îi punea pe cei de la CFR în situație de a marca. Cristea e un jucător de națională care a dat siguranță echipei.

Apoi, Șut care crește de la meci la meci și foarte bine crează. Portarii au fost extraordinar. Și Scuffet în prima repriză, și Târnovanu în cea de-a doua la ocazia lui Yeboah. Și a mai avut una Yeboah când a scăpat singur și a dat jos”, a mai spus Vivi Răchită, la emisiunea FANATIK SUPERLOIGA CU HORIA IVANOVICI.