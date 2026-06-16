Exclusiv. Unde se joaca Vitebsk – Universitatea! Arena e la 8 ore de Craiova

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Universitatea Craiova a avut parte de o tragere la sorți bună pentru primul tur preliminar al Champions League. Campioana SuperLigii va întâlni formația Vitebsk din Belarus și pornește cu prima șansă la calificare.

Unde se va juca Vitebsk – Universitatea Craiova

Așadar, Universitatea Craiova . Prima manșă va avea loc pe terenul campioanei Belarusului, la 7 sau 8 iulie, returul urmând să aibă loc o săptămână mai târziu, pe 14 sau 15 iulie, în Bănie.

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Marele avantaj al oltenilor este că Vitebsk nu își poate juca meciurile de acasă pe stadionul propriu cu o capacitate 8.144, din cauza sancțiunilor impuse de UEFA ca urmare a războiului din Ucraina. În aceste condiții, bieloruși vor trebui să-și găsească o altă ”casă” pentru jocurile din cupele europene.

FANATIK a aflat în exclusivitate că oficialii campioanei Belarusului au ales să joace partida de pe teren propriu în Ungaria, pe stadionul din Mezokovesd, aflat la doar 8 ore și jumătate de mers cu mașina de la Craiova.

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Însă, din cauza acelorași sancțiuni, întâlnirea tur va avea loc fără spectatori, astfel că fanii ”alb-albaștrilor” nu vor putea merge la debutul în preliminariile Champions League.

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Vitebsk, adversara Universității Craiova în primul tur preliminar al Champions League, a câștigat în premieră titlul în Belarus

Vitebsk este un club fondat în 1983 și care a trecut de-a lungul timpului prin schimbări majore. A evoluat în eșaloanele inferioare încă de la înființare și până la destrămarea Uniunii Sovietice. În 1992 s-a înscris în liga a doua din Belarus, unde a evoluat în următoarele șase sezoane.

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Au urmat nouă ani pe prima scenă a fotbalului bielorus, fără a înregistra însă performanțe notabile. În 2015 echipa s-a clasat pe ultimul loc și a luat din nou drumul ligii secunde. Din cauza unor probleme financiare, clubul s-a desființat la începutul anului 2006.

În 2014, echipa s-a reformat ca MKK-Dnepr Rogachev și s-a reînscris în liga a doua. În 2021, echipa a fost redenumită Maxline Rogachev, după ce a fost preluată de compania de pariuri cu același nume. În toamna anului 2022, echipa a obținut dreptul de promovare în primul eșalon, dar nu a primit licență. Atunci s-a hotărât mutarea formației în orașul Vitebsk.

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În 2024 a reușit din nou promovarea și și-a schimbat numele în ML Vitebsk, deoarece nu ar fi primit din nou licență din cauza faptului că folosește numele unei case pariuri.

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