Exclusiv. Va fi Juan Bauza cheia meciului FCU Craiova – FCSB? “Să dea pasă de gol și să dea gol. Cu stângul, cu dreptul și cu capul!”

FCU Craiova – FCSB este cel mai tare meci al etapei cu numărul 18 din SuperLiga, duminică, de la ora 21:00. Oltenii traversează o perioadă de coșmar în campionat, dar revenirea lui Nicolo Napoli a venit și cu primele vești bune.

Marcel Pușcaș, mesaj clar pentru jucători la FANATIK SUPERLIGA înainte de FCU Craiova – FCSB: “Putem bate pe oricine cu atitudinea corectă”

Pentru partida cu FCSB, Juan Bauza este omul în care cei de la FCU își pun cele mai mari speranțe de gol. La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Marcel Pușcaș, președintele FCU Craiova 1948, a explicat că pe argentinian se pune prea mare presiune. Până la urmă, Bauza este doar unul dintre cei 11 jucători care vor intra pe teren.

“Putem face orice cu FCSB, cu o singură condiție. Atitudine! Cu atitudinea corectă și cu modestie, cu muncă și cu hărnicie putem bate pe oricine. Am și dovedit, am bătut CFR Cluj, am bătut Sepsi, echipe din play-off, nu am pierdut cu Steaua (n.r. – FCSB), am bătut Rapid de dimineața până seara.

Deci se poate. Dar pierdem cu Mioveniul. Asta ce spune? Aceiași oameni… și ajungem la ce spun. Atitudine! Putem să batem FCSB cu atitudine. Poate vorbim prea mult de Bauza. E un tânăr talentat, dar e un pion într-o echipă. Ieri am jucat fără Bauza, de exemplu. Am învins fără Achim. Fără Iancu și am învins, am dat mai multe goluri fără Compagno decât cu el.

Marcel Pușcaș despre Juan Bauza, înainte de FCU Craiova – FCSB, în SuperLiga: “E doar unul dintre cei 11. Și el trebuie să alerge, să deposedeze, să dea pasă de gol și să dea gol”

Nu există om de neînlocuit. Poate și presiunea e prea mare, Bauza în sus, Bauza în jos. Bauza e doar unul dintre cei 11. Și el trebuie să alerge, să deposedeze, să dea pasă de gol și să dea gol. Și cu capul, și cu stângul și cu dreptul. Și să alerge și 12 kilometri”, a declarat Marcel Pușcaș la SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Juan Bauza este omul de la care fanii olteni așteaptă realizări importante, . Nu a reușit încă să înscrie pentru FCU Craiova în campionat și nici în Cupa României.

Cotat la 450.000 de euro conform Transfermarkt. de, . Gigi Becali s-a declarat în mai multe rânduri un mare admirator al jucătorului din Argentina.

Juan Bauza a fost adus de Universitatea Craiova din Liga 2, de la Csikszereda, și a jucat anul trecut sub formă de împrumut la olteni. În această vară a fost transferat definitiv pentru 350.000 de euro.