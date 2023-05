Exclusiv. Vivi Răchită, promisiune în direct la Fanatik SuperLiga: ”Dacă ia FCSB titlul cu Gigi Becali antrenor, îmi ard licența!” Video

Vicecampioana României a învins în derby-ul din Bănie cu Universitatea Craiova, scor 2-1, și , care s-a împiedicat în deplasare cu Sepsi.

Vivi Răchită își va da foc la licența de antrenor dacă Gigi Becali câștigă titlul cu FCSB

În cea mai nouă ediție a , Vivi Răchită a mărturisit că nu crede că FCSB va lua titlul și a promis că își va arde licența de PRO dacă acest lucru se va întâmpla atâta timp cât echipa este făcută de Gigi Becali.

”Dacă ia FCSB titlul cu Gigi Becali eu îmi ard licența PRO. Mă duc în centru la Universitate, am făcut licența PRO degeaba, și o ard decât să o dau la altul sau să o închiriez. E urât să o arzi, mă duc și o predau la Școala de Antrenori că nu mai am ce să fac cu ea, nu mai am nevoie.

Să vedem că e un act oficial din partea federației, să nu mă… O să vorbesc cu prietenul meu Mihai Stoichiță, care este directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, și o să-l întreb pentru ce mai avem licențe, pentru ce mai fac licențe de antrenori dacă a câștigat campionatul românesc o echipă care are antrenor în sufragerie.

Așa stai acasă, ai și 2-3 monitoare, dai telefon și faci prin telefon și echipa, și tot. Facem live când îmi ard cardul de licență. E o afacere de familie acum, nu cred că finul îl poate supăra pe nașul (n.r. – Gigi Becali este finul lui Gică Hagi). Lasă să câștige nașul campionatul ăsta”, a declarat Răchită, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Deciziile lui Gigi Becali care l-au lăsat mască pe Elias Charalambous

FCSB a surprins în meciul cu Universitatea Craiova încă de la echipa de start. Titularul Deian Sorescu a fost înlocuit cu Ovidiu Popescu, în timp ce Octavian Popescu a fost retras în linia de mijloc.

La pauză, ”roş-albaştrii” au condus cu 1-0 şi au fost operate două schimbări, despre care “gurile rele” spun că au fost , la fel ca şi echipa de start. Tavi Popescu a fost înlocuit cu Andrei Cordea, iar David Miculescu i-a lăsat locul lui Deian Sorescu.

Jurnalistul Cristi Coste a oferit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI informaţii din culise în ceea ce priveşte înaintea meciului cu Universitatea Craiova şi a dezvăluit un episod halucinant cu Elias Charalambous în prim plan, din pauza meciului cu Rapid.

