Excursie de coșmar pentru 30 de români. Au așteptat 8 ore un autocar în Vama Kulata

Aproape 30 de oameni au aşteptat în Vama Kulata mai bine de 8 ore un autocar care să îi ducă acasă. Printre turişti s-au regăsit copii, dar şi persoane în vârstă.

pentru mai mulți români. Aceștia au petrecut noaptea în Vama Kulata, dormind pe jos sau pe scaune, după ce cu care ar fi trebuit să plece din Limenas (Thassos) s-a defectat. Povestea a fost relatată de una dintre turiste.

”Este ora 7.20 si fata mea si prietenul ei asteapta de la miezul noptii in vama Kulata, alaturi de alte 25-30 persoane. Si nu asteapta controlul vamal sau anti-Covid, ci un autocar!(…)Autocarul a avut o defectiune tehnica si de aici a inceput totul…”, a scris femeia pe pagina de Facebook.

Români, blocați în Vama Kulata. Au dormit pe jos și pe scaune, așteptând autocarul

Între turiștii români au fost oameni în vârstă și copii. Aceștia au petrecut noaptea în Vama Kulata în condiții îngrozitoare, așteptând un autocar care să îi aducă acasă.

”Noi nu am aflat de defectiune decat cand am ajuns in port si am sunat soferul (agentia nu ne-a anuntat, desi intelegem ca masina se stricase cu vreo 2-3 ore inainte)”, a scris Laura Ivancioiu pe Facebook.

Timp de mai bine de 4 ore, turiștii au primit informații confuze de la operator despre ceea ce ar fi trebui să se întâmple mai departe.

”Pana la urma, pareau ca au reusit sa se organizeze. A venit soferul masinii stricate si au trecut cu totii, fara masina, pe continent cu ultimul ferryboat, la 20.30, urmau sa mearga cu un autocar grec din Kavala pana la Sofia, iar din Sofia sa ii preia un autocar romanesc.

Numai ca autocarul grec i-a lasat in Kulata la miezul noptii. Pe la 4 li s-a spus ca autocarul romanesc vine la 7-7.30, pe la 6, ca vine la 8-8.30. Realitatea e ca nu avem nicio dovada ca a plecat un autocar spre ei.

De ieri, de la 15.30 si pana acum, la 07.20, oamenii acestia nu au primit nimic – nici macar o sticla de apa.

In Vama, peste noapte, a fost totul inchis. Si frig. In grup sunt si oameni in varsta, si copii – au dormit toti pe scaune metalice, mese sau ciment”, a relatat românca pe Facebook.

Duminică dimineața, la ora 8.00, oamenii au trecut vama pe jos, cu bagajele în brațe, iar în Bulgaria s-au urcat într-un autocar care urma să îi ducă până în București.