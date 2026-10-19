Sport

„Execrabil!”. Marica desființează jocul Farului la Craiova și face o predicție-șoc în lupta la titlu: „Fără FCSB!”

Flaviu Popa
19.10.2026 | 09:59
Execrabil Marica desfiinteaza jocul Farului la Craiova si face o predictiesoc in lupta la titlu Fara FCSB
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Ciprian Marica, dezamăgit de echipa sa
Ciprian Marica e dezamăgit de modul în care Farul Constanța a arătat în deplasarea de la Universitatea Craiova, cu toate că oltenii au introdus în teren multe rezerve.
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Ciprian Marica este acționar minoritar la Farul și trăiește la intensitate maximă toate meciurile echipei sale. A fost și cazul partidei pe care formația pregătită de Ioan Ovidiu Sabău a pierdut-o la Craiova, scor 0-2. Marica nu a avut milă de jucătorii Farului.

Ciprian Marica a desființat jocul echipei Farul după înfrângerea cu Universitatea Craiova

Fostul internațional crede că echipa sa nu poate să aibă prea mari așteptări în acest sezon și nu s-a ferit de cuvinte dure când a analizat jocul echipei, la GSP Live Special.  „Din păcate, prea puțin în această seară pentru a putea pune probleme Craiovei, cu toate că am avut șansele noastre. O primă repriză execrabilă, groaznic.

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Fotbalul e pe goluri și, la nivelul ăsta, se poate rata, însă am jucat fără atacant, am avut ceva probleme de lot. Sunt dezamăgit și eu de evoluția per total a jocului, puțin mai îmbucurătoare a doua repriză, dar mult prea puțin pentru a câștiga la Craiova. Craiova joacă fotbal, are jucători buni, joacă și la 3 zile, am văzut să alinieze un alt prim 11”, a explicat Marica.

Surprinzător pentru unii, Ciprian Marica nu a inclus-o pe FCSB pe lista echipelor care au șanse la titlu în acest sezon. Marica mizează pe Dinamo, Rapid și Craiova, însă ca fost dinamovist speră ca titlul să ajungă la formația pregătită de Campos.

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Ciprian Marica nu o include pe FCSB în lupta la titlu în acest sezon, surprinzător pentru unii

„Nu costă nimic să speri, putem să sperăm în continuare la play-off. Trebuie să fim realiști, nu avem un lot foarte numeros și valoros, însă ne jucăm șansa și încercăm să promovăm jucători tineri, să venim cu o identitate pe care am avut-o cândva, pe care am pierdut-o și trebuie să o recăpătăm.

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Nu văd altă echipă, mai ales că ele au furat startul, joacă bine, consolidat, constant, nu văd altă echipă care să se ridice la nivelul celor 3. Dintre toate, cel mai frumos fotbal îl joacă Dinamo. 

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Prin prisma jocului, pare că are cel mai frumos fotbal. Mă așteptam să văd cum va reacționa Dinamo după această pauză internațională, mă gândeam că poate îi scoate din ritm, dar se pare că nu. Începutul e frumos, dar să sperăm că Dinamo va reuși. Au trecut atâția ani și se vede o schimbare acolo. Ar fi frumos să ia campionatul”, a fost concluzia lui Marica.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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