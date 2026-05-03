Execuție de geniu marca Messi și un meci halucinant pentru Inter Miami. Doar de două ori în istoria MLS s-a mai întâmplat asta

Orlando City a reușit o revenire incredibilă, după ce a fost condusă cu 3-0, și a învins Inter Miami cu 4-3.

Messi a marcat un gol, după o execuție de geniu, și a dat o pasă decisivă, iar Miami a preluat rapid conducerea. Echipa din Florida avea 3-0 după doar 33 de minute, scor care părea să-i asigure prima victorie pe Nu Stadium, după trei încercări nereușite.

Însă Orlando a răsturnat uluitor situația de pe tabela de marcaj, compatriotul lui Messi, Martín Ojeda, reușind o triplă, înainte ca Tyrese Spicer să înscrie golul victoriei în prelungiri, aruncând tabăra gazdelor în beznă.

A fost doar a treia oară în istoria MLS când o echipă a revenit de la 0-3 și a câștigat meciul. Precedentele cazuri s-au înregistrat în Seattle Sounders contra D.C. United, în 2017, și LA Galaxy împotriva LAFC, în anul următor.

Eșec după 11 meciuri fără înfrângere

Inter Miami înregistrase doar egaluri în ultimele trei meciuri disputate pe teren propriu de la inaugurarea mult-așteptatului stadion nou, pe 4 aprilie. Doar de două ori în istoria MLS o echipă a înregistrat o serie mai lungă fără victorie la debutul pe un stadion nou.

Înfrângerea a pus capăt și seriei de 11 meciuri fără înfrângere a actualilor campioni, în toate competițiile, serie începută după înfrângerea suferită în meciul de deschidere al sezonului 2026. Messi a dat și pasa decisivă la golul lui Telasco Segovia pentru Miami, după ce Ian Fray deschisese scorul pentru gazde după doar patru minute.

Argentinianul are 86 de meciuri în 100 de partide pentru echipa de club

în ceea ce a reprezentat a 100-a sa apariție. De asemenea, acesta a pus capăt unei rare serii de două meciuri fără gol marcat pentru atacantul argentinian.

Inter Miami mai are patru meciuri de disputat înainte de pauza de șapte săptămâni din MLS, pentru Cupa Mondială FIFA. Urmează să mai joace cu Toronto, Cincinnati, Portland și Philadelphia până la întreruperea sezonului. Momentan, echipa lui Messi a căzut pe locul trei în campionat.