Sport

Execuție de geniu marca Messi și un meci halucinant pentru Inter Miami. Doar de două ori în istoria MLS s-a mai întâmplat asta

Inter Miami și Orlando City au oferit un joc cu o desfășurare uluitoare, în care starul naționalei Argentinei a ieșit din nou la rampă cu o execuție de mare maestru
Catalin Oprea
03.05.2026 | 06:00
Executie de geniu marca Messi si un meci halucinant pentru Inter Miami Doar de doua ori in istoria MLS sa mai intamplat asta
ULTIMA ORĂ
Lionel Messi a marcat din nou un gol de excepție FOTO X
ADVERTISEMENT

Orlando City a reușit o revenire incredibilă, după ce a fost condusă cu 3-0, și a învins Inter Miami cu 4-3. Echipa lui Lionel Messi a rămas tot fără victorie pe noul său stadion și i-a stricat ziua lui David Beckham, care a împlinit 51 de ani.

Messi a marcat, dar Inter Miami a pierdut după ce a avut 3-0

Messi a marcat un gol, după o execuție de geniu, și a dat o pasă decisivă, iar Miami a preluat rapid conducerea. Echipa din Florida avea 3-0 după doar 33 de minute, scor care părea să-i asigure prima victorie pe Nu Stadium, după trei încercări nereușite.

ADVERTISEMENT

Însă Orlando a răsturnat uluitor situația de pe tabela de marcaj, compatriotul lui Messi, Martín Ojeda, reușind o triplă, înainte ca Tyrese Spicer să înscrie golul victoriei în prelungiri, aruncând tabăra gazdelor în beznă.

A fost doar a treia oară în istoria MLS când o echipă a revenit de la 0-3 și a câștigat meciul. Precedentele cazuri s-au înregistrat în Seattle Sounders contra D.C. United, în 2017, și LA Galaxy împotriva LAFC, în anul următor.

ADVERTISEMENT
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de...
Digi24.ro
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma un nou ocean

Eșec după 11 meciuri fără înfrângere

Inter Miami înregistrase doar egaluri în ultimele trei meciuri disputate pe teren propriu de la inaugurarea mult-așteptatului stadion nou, pe 4 aprilie. Doar de două ori în istoria MLS o echipă a înregistrat o serie mai lungă fără victorie la debutul pe un stadion nou.

ADVERTISEMENT
VIDEO ”Nu s-a mai văzut!”. Gestul ucrainencei Marta Kostyuk a făcut înconjurul planetei,...
Digisport.ro
VIDEO ”Nu s-a mai văzut!”. Gestul ucrainencei Marta Kostyuk a făcut înconjurul planetei, iar rusoaica Andreeva a plâns în hohote

Înfrângerea a pus capăt și seriei de 11 meciuri fără înfrângere a actualilor campioni, în toate competițiile, serie începută după înfrângerea suferită în meciul de deschidere al sezonului 2026. Messi a dat și pasa decisivă la golul lui Telasco Segovia pentru Miami, după ce Ian Fray deschisese scorul pentru gazde după doar patru minute.

ADVERTISEMENT

Argentinianul are 86 de meciuri în 100 de partide pentru echipa de club

Golul lui Messi a fost al 86-lea marcat în tricoul echipei Miami, în ceea ce a reprezentat a 100-a sa apariție. De asemenea, acesta a pus capăt unei rare serii de două meciuri fără gol marcat pentru atacantul argentinian.

Inter Miami mai are patru meciuri de disputat înainte de pauza de șapte săptămâni din MLS, pentru Cupa Mondială FIFA. Urmează să mai joace cu Toronto, Cincinnati, Portland și Philadelphia până la întreruperea sezonului. Momentan, echipa lui Messi a căzut pe locul trei în campionat.

ADVERTISEMENT
Ce aliment nu mai consumă Gică Hagi de 5 ani. Românii îl cumpără...
Fanatik
Ce aliment nu mai consumă Gică Hagi de 5 ani. Românii îl cumpără în fiecare zi pentru gustul său delicios
Ce primire se așteaptă să aibă Daniel Pancu la Rapid – CFR Cluj:...
Fanatik
Ce primire se așteaptă să aibă Daniel Pancu la Rapid – CFR Cluj: ”Pe Giulești nu voi auzi refrenul și sunt mai liniștit”
Zeljko Kopic a spus totul despre banderola pe care o poartă la fiecare...
Fanatik
Zeljko Kopic a spus totul despre banderola pe care o poartă la fiecare meci. Ce semnificație are
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Apropiatul lui Mircea Lucescu îl arată cu degetul pe Valentin Ceaușescu: 'L-a dat...
iamsport.ro
Apropiatul lui Mircea Lucescu îl arată cu degetul pe Valentin Ceaușescu: 'L-a dat afară'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!