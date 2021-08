Executivul a decis: pensia anticipată nu va putea fi cumulată cu salariul. Explicațiile ministrului Dan Vîlceanu

Luni, după ședința de Guvern, ministrul Finanţelor, Dan Vîlceanu a anunţat ce decizie a luat Executivul în privinţa cumulului pensiei anticipate cu salariu.

Astfel, guvernanții au respins partea dintr-o Ordonanță de Urgență care făcea referire la cumului pensiei cu salariul în cazul angajaților care solicită pensionarea anticipată.

În acest caz, ministrul Vîlceanu a lăsat o portiță de scăpare și a spus că Executivul poate reveni asupra deciziei, ”dacă ministrul Muncii vine cu o altă explicație”.

Pensia anticipată nu va putea fi cumulată cu salariul. Anunțul ministrului de Finanțe Dan Vîlceanu

În ciuda faptului că au existat unele voci care ar fi vrut ca cei care vor să se pensioneze anticipat sau parțial anticipat să poată cumula pensia cu salariul, acest lucru nu este posibil.

Noul titular de la Ministerul de Finanțe, , spune că el și colegii din Executiv nu au fost de acord cu această prevedere legislativă.

Explicația oferită public de oficial este că impactul bugetar ar fi unul considerabil de mare. Vîlceanu mai spune că atunci ”când soliciți pensionarea anticipată înseamnă că sunt anumite cauze care te împiedică să lucrezi”.

”Noi nu am fost de acord cu această propunere și am scos din OUG această prevedere. Nu se poate cumula pensia anticipată cu salariul. Impactul bugetar ar fi extraordinar de mare, foarte mare, din acest motiv nu am fost de acord.

Pentru pensia la limită de vârstă poți lucra, dar pentru pensia anticipată sau parțial anticipată nu poți lucra. Impactează foarte grav. Nu se poate cumula nici dacă lucrează în privat.

Când soliciți pensionarea anticipată înseamnă că sunt anumite cauze care te împiedică să lucrezi. Nu am putut să fim de acord cu așa ceva.

Dacă în Parlament sau Ministerul Muncii vine cu o altă explicație și putem să o adoptăm, atunci vom discuta la acel moment”, a declarat Dan Vîlceanu, după ședința de Guvern, scrie .

Dan Vîlceanu, despre rectificarea bugetară: ”Nu vor exista diferențe majore”

Tot luni, a mai vorbit și despre rectificarea bugetară. Acesta a spus că nu vor exista diferențe majore între fondurile alocate. El a adăugat că și-a propus să reducă deficitul bugetar până la sfârșitul anului.

”Nu vor fi diferențe majore. Exista venituri mai mari în acest an, dar și cheltuieli mai mari. Partea de cheltuieli sunt pentru această perioadă, din acest punct de vedere printr-o mai bună gestionare, vom reuși să ținem deficitul la 17,13%, ba chiar să reducem puțin până la sfârșitul anului.

Este o preocupare să ținem în frâu cheltuielile. Ministerul de Finanțe are un rol de gardian al bugetului. Eu cred că rectificarea bugetară trebuie să se aprobe atunci când putem include toate obiectivele și toate sumele”, a declarat ministrul de Finanțe