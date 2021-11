Exercițiu de imaginație pentru Răzvan Marin înaintea meciului cu Islanda: „M-aș încumeta să execut penalty în minutul 90, la scorul de 0-0”. Video

Răzvan Marin a fost din nou integralist pentru Cagliari în Serie A, dar echipa din Sardinia a suferit a patra înfrângere consecutivă în campionat, 1-2 cu Atalanta, și rămâne pe ultimul loc.

Răzvan Marin crede că forma naționalei depinde de cea a jucătorilor

Cu toate acestea, mijlocașul român a venit cu moral bun la prima reprezentativă. „Cred că forma naționalei depinde foarte mult de forma jucătorilor. Cred că în acest moment arătăm foarte bine, pentru că majoritatea jucătorilor evoluează la echipele la care sunt legitimați și de aici vine și forma bună la prima reprezentativă”, a declarat el pentru site-ul FRF.

„E greu de spus ce tactică ar fi mai bună în meciul cu Islanda. Cel mai important este ca la finalul meciului cu Islanda să avem trei puncte, indiferent că atacăm din start sau că ne construim răbdători fazele.

Cred că ne trebuie multă răbdare, să nu ne grăbim, pentru că într-un meci se poate întâmpla orice pe durata celor 90 de minute”, a mai spus el.

Lui Răzvan Marin îi place să facă și faza defensivă

Întrebat cum de se înțelege așa de bine cu Nicolae Stanciu, jucătorul lui Cagliari a răspuns: „El este un jucător mai ofensiv, eu fac mai bine faza defensivă. Pur și simplu, ne înțelegem bine, suntem doi jucători cărora ne place tot timpul să avem mingea, să jucăm un fotbal frumos și cred că de asta ne înțelegem așa de bine”.

Răzvan Marin și-ar fi dorit ca naționala României să fie susținută din tribune de suporteri, dar nu crede că absența lor va fi un dezavantaj. „Va fi un minus pentru noi, dar e mult spus că vom fi dezavantajați.

Indiferent de ceea ce se întâmplă în tribune, dacă fanii ne mai apostrofează uneori, este altceva să ai susținerea a 20.000 sau 30.000 sau 40.000 de spectatori într-un meci de o asemenea importanță”, a explicat jucătorul.

Răzvan Marin vrea ca Mirel Rădoi să continue și după meciul cu Liechtenstein

Jucătorul lui Cagliari a făcut uitat de la Skopje, încheiat 0-0, când a declarat, printre altele: „Sunt nemulțumit și pentru rezultat, dar și pentru faptul că nu am jucat mai mult în aceste meciuri.

Nu mi-a spus nimeni nimic legat de minutele primite, dar nu vreau să vorbesc mai multe, vom vedea. O să mă duc la echipa mea de club, să fiu liniștit, să joc și pe poziția unde dau cel mai bun randament și apoi voi vedea”.

Drept dovadă stă atitudinea pe care a avut-o după ce selecționerul a anunmțat că va renunța la funcție după meciul cu Liechtenstein. „Am vorbit, deja, cu Mister, eu și câțiva colegi.

Am spus-o și o repet, noi ne dorim în continuare să rămână alături de noi, dar acum este mult mai important să ne concentrăm pe aceste două meciuri și vome vedea după aceea ce va fi”.

Răzvan Marin se vede conducător de club, nu antrenor

Răzvan Marin a mărturisit că secretele formei fizice foarte bune și a faptului că a fost ferit de accidentări grave sunt „munca multă, seriozitatea și profesionalismul”.

Pe de altă parte, el a recunoscut că nu este atras de meseria de antrenor. „Nu m-aș vedea în această postură. Mi se pare destul de greu și nu-mi place. Mai degrabă m-aș vedea în conducerea unui club, ceva de genul acesta.

Dar am foarte multe idei în cap, cred că am o memorie destul de bună, mai ales că am văzut foarte multe stiluri de joc”, a detaliat el.

Rugat să facă un exercițiu de imaginație, mijlocașul a mărturist că „dacă aș fi desemnat, m-aș încumeta să execut penalty în minutul 90 al meciului cu Islanda, în situația în care scorul ar fi 0-0. , mi-a părut rău, dar viața merge înainte. Au fost jucători mult mai mari care au ratat în momente, poate, mult mai importante”.