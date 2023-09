Exercițiu militar al NATO sub nasul rușilor. Flota aliată se antrenează în Marea Baltică

Un număr de 14 țări membre ale NATO, printre care și Statele Unite ale Americii, participă la un exercițiu militar în Marea Baltică, sub coordonarea Germaniei, informează France Presse, preluată de . Este o demonstrație de forță care survine în contextul războiului ruso-ucrainean și a tensiunilor dintre NATO și Rusia.

Flota comună a celor 14 state este alcătuită din 30 de nave de suprafaţă şi submarine, 19 avioane, la aceste exercițiu militar, intitulat „Northern Coasts 23”, participând şi diverse unităţi terestre, astfel cămanevrele militare reunesc arme combinate.

Amiralul german Stephan Haisch a precizat că peste 3.200 de soldaţi se vor antrena „pentru prima oară de la debutul acestui tip de manevre în 2007, în conformitate cu un ”.

Până acum, aceste gen de manevre se derulau pentru contracararea atacurilor piraţilor, teroriştilor şi traficanţilor sau pentru participarea la misiuni internaţionale. De data aceasta, exercițiul vizează pregătirea pentru un atac direct asupra granițelor NATO.

„Northern Coasts 23” se va desfășura până pe 23 septembrie, zona manevrelor fiind apele de coastă ale Estoniei şi Letoniei, precum și spaţiul terestru şi aerian asociat, precum şi în zonele estică şi centrală ale Mării Baltice. Cele două țări au graniță directă cu Rusia și sunt în mod deosebit vulnerabile în fața unei eventuale agresiuni.

Exercițiul va fi coordonat de către amiralul Haisch și statul său major din orașul Rostock, un port important din nord-estul Germaniei. De altfel, este pentru prima dată când marina militară germană coordonează manevre de asemenea amploare în cadrul unui exercițiu militar de asemenea amploare.

Potrivei marinei germane, pregătirile vizează în special apărarea porturilor, precum și atacul amfibiu asupra unor ţinte de pe uscat. Scopul principal al acestor operațiuni este să optimizeze cooperarea între forţele navale, terestre şi aeriene implicate.

Exerciţiile “Northern Coasts” au început din 2007, la inițiativa Berlinului. Țara care coordonează aceste exercițiu militar se schimbă de la an la an, acest rol fiind îndeplinit prin rotație de către Germania, Danemarca, Suedia şi Finlanda. La ediţia din acest an participă Germania, SUA, Franţa, Italia, Finlanda, Estonia, Danemarca, Canada, Belgia, Lituania, Letonia, Olanda, Polonia şi Suedia.

Și Rusia defășoară în mod regulat manevre în Marea Baltică, ultimele având loc chiar luna trecută. Flota reunită a NATO nu se va apropia de zona orașului Kaliningrad, o enclavă rusească aflată între Polonia și Lituania, în care se află o puternică bază navală. NATO vrea să evite astfel .