„Exilat” în Liga 2, jucătorul Craiovei e optimist înaintea meciului decisiv cu KuPS: „Va fi altceva pe gazon natural”

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Universitatea Craiova a plătit 300.000 de euro celor de la Empoli pentru a-l transfera pe Darius Fălcușan (20 de ani) în vara anului trecut, iar tânărul fundaș a făcut parte din lotul echipei în stagiunea 2025-2026, în care gruparea din Bănie a cucerit eventul. Acesta a evoluat însă în doar două jocuri, iar în această vară a plecat sub formă de împrumut la Concordia Chiajna. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, Fălcușan a vorbit despre experiența sa la Universitatea și a prefațat meciul pe care campioana României îl va disputa contra celor de la KuPS.

Darius Fălcușan, hotărât să demonstreze că merită să joace la Universitatea Craiova

Darius Fălcușan a debutat la Universitatea Craiova în prima etapă a sezonului precedent din SuperLiga, când gruparea din Bănie a remizat, scor 3-3, cu UTA. Acesta a rămas în lotul echipei până la finalul sezonului, însă a mai jucat într-un singur meci oficial, o partidă din Cupa României Betano contra Petrolului, iar în această vară . Tânărul fundaș a vorbit despre sezonul petrecut la Universitatea, dar și despre .

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Darius, cum te simți după împrumutul de la Craiova la Chiajna?

– Foarte bine, sunt încrezător, am debutat deja și am trecut peste perioada de acomodare. Pentru mine nu este un pas înapoi, ci o șansă să demonstrez ceea ce pot și cine sunt ca jucător. Cei de la Craiova mi-au spus că mă vor urmări cu atenție până vara viitoare.

Te întorci apoi la Craiova?

– Ăsta este planul după ce îmi expiră împrumutul și sper ca evoluțiile mele aici să mă ajute să joc, mai ales că sunt eligibil pentru regula U21 încă doi ani și mai am trei ani contract cu Craiova. Într-un an se pot întâmpla și schimba foarte multe lucruri. Am nevoie de meciuri în picioare și să acumulez experiență, dar nici aici nu îmi asigură nimeni locul de titular.

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De ce a ales să meargă la Chiajna și cât l-a ajutat perioada petrecută la Craiova

Ce obiectiv ai în acest sezon?

– Sper să reușim promovarea și ar fi frumos să bifez această reușită, m-ar ajuta mult la moral. Vreau să joc cât mai mult și să învăț. Sunt convins că putem ajunge în prima ligă și s-a văzut asta cred din prima etapă cu Suceava care și-a făcut o echipă bună.

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Cum a fost pentru tine această perioadă petrecută la Craiova?

– Am învățat foarte multe lucruri de la cei cu experiență, cât și de la staff-ul tehnic. Am trăit niște momente frumoase la Craiova care sper că se vor repeta. Mirel Rădoi m-a învățat să am personalitate în joc, iar de la Coelho să nu renunț indiferent ce se întâmplă și să muncesc foarte mult.

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Nicușor Bancu, exemplu pentru tinerii Craiovei

Ce jucător te-a luat sub aripa lui?

– Nicușor Bancu. Am învățat multe de la el, mi-a povestit cum a început fotbalul, am discutat foarte mult și a avut grijă de fiecare. Mă încuraja mereu, îmi dădea sfaturi. E un grup foarte frumos și țin legătura cu toți. Mai mult cu David Matei și Luca Băsceanu. Sunt foarte mulți tineri de calitate la Craiova, de loturile naționale.

Ai debutat în SuperLiga chiar în prima etapă cu UTA. Cum a fost pentru tine?

– A fost un moment foarte frumos, în care m-am simțit mândru, mai ales că e vorba de Universitatea Craiova, un club de tradiție. Un moment de care îmi voi aduce mereu aminte.

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Ce înseamnă pentru un puști de 20 de ani să aibă deja în palmares 3 trofee într-un singur sezon?

– Sincer nu am contribuit în totalitate la ele, chiar dacă le am în palmares. Deci nu simt că este meritul meu, deși am avut minute în ambele competiții și am fost acolo împreună, ne-am antrenat zi de zi pentru asta. Este un motiv de mândrie și sper să mai câștig trofee cu Universitatea Craiova.

Darius Fălcușan analizează duelul decisiv dintre Craiova și KuPS

Ai mai jucat doar într-un meci din Cupa României. Sperai să joci mai mult?

– A fost decizia antrenorilor și mi-am așteptat rândul, nu cred că mi-a trecut șansa și sunt convins că se va întoarce. Eu m-am pregătit și m-am antrenat la fel.

Urmează un meci extrem de important pentru Universitatea Craiova împotriva lui KuPS. Se pot califica?

– Țin legătura cu colegii, m-am uitat și la meciul tur și sunt convins că se pot califica. Va fi altceva pe gazon natural și cu stadionul plin la Craiova. Am avut emoții, dar la retur cred că Universitatea va arăta total diferit. Fiind manșa tur era normal să fie un meci mai echilibrat, să nu se riște foarte mult. Motivația lor e foarte mare.

Transmite-le un mesaj colegilor tăi înainte de meciul cu finlandezii.

– Le doresc multă baftă, să nu uite ce au reușit să facă sezonul trecut, să realizeze că sunt capabili de lucruri mari și să joace cu multă încredere și optimism. Au arătat de multe ori că au valoare și sunt echipa mai valoroasă.

Ce ar însemna pentru fotbalul românesc ca Universitatea Craiova să ajungă în grupa de Europa League?

– Ar fi o performanță foarte mare și încă un pas în plus față de sezonul trecut când au ajuns în grupa de Conference League. Ar fi o dovadă că lucrurile se fac bine și Craiova a progresat.

Pe cine vede mare favorită în SuperLiga

Crezi că tot Craiova e principala favorită la titlu?

– Da, pentru că au un lot foarte valoros și nu s-au pierdut din nucleul de jucători, sunt campioana en-titre.

Care e cea mai frumoasă amintire de la Craiova?

– Câștigarea eventului și a Supercupei. A fost o bucurie imensă. Au fost și momente mai grele, că nu am jucat, dar asta m-a ajutat mental să lucrez mai mult, să fiu mai serios și pregătit oricând să intru.

Ești căpitanul naționalei U20. Te gândești mai departe?

– Cu siguranță și mă pregătesc pentru asta, iar poate pe viitor vor veni și convocările la naționala României U21. Toți underii suntem monitorizați foarte bine și dacă mi se va oferi o șansă voi face totul să profit de ea.