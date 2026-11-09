„Există bisericuțe în conducerea FCSB!” Gigi Becali, dezvăluiri explozive: „Mă mințiți cu toții. A ajuns cuțitul la os”

Gigi Becali a declanșat un adevărat cutremur la FCSB! Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că este profund nemulțumit de modul în care funcționează conducerea clubului și a acuzat existența unor „bisericuțe” în interiorul echipei. Finanțatorul i-a luat la întrebări pe oamenii responsabili de transferuri, a criticat activitatea lui Florin Cernat și a povestit o discuție surprinzătoare cu Laurențiu Reghecampf. Becali a transmis un avertisment categoric tuturor colaboratorilor.
Una dintre principalele nemulțumiri ale lui Gigi Becali este legată de activitatea de scouting și de transferurile realizate de FCSB. Finanțatorul l-a nominalizat pe Florin Cernat și a pus sub semnul întrebării rezultatele muncii sale din ultimii doi ani. Becali a susținut că așteaptă jucători care să aducă un plus imediat echipei, nu doar rapoarte și recomandări fără rezultate concrete.
„Pandele e supărat un pic pe mine. A venit cutare: «Ce face, măi, Cernat?». «Păi vede jucători, se pricepe, se duce colo-colo, cercetează». A cercetat de doi ani și ce a cercetat? Că i-ai adus pe Boutoutaou, Arad și Batubinsika? Cine răspunde?”, a spus Gigi Becali.
Problemele de la FCSB nu se limitează la rezultatele din teren. Gigi Becali este nemulțumit și de activitatea oamenilor din conducerea clubului, pe care îi consideră responsabili pentru unele dintre deciziile greșite luate în ultima perioadă. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că a început să le ceară explicații colaboratorilor săi și că nu mai acceptă ca anumite relații personale să influențeze activitatea clubului: „Filip, celălalt, e băiat bun. «Filipe, ce facem aici, venim să facem bisericuțe sau să muncim?»”, a declarat Gigi Becali.
Gigi Becali a adus în discuție și un episod care, în opinia sa, demonstrează că anumite decizii sau recomandări sunt influențate de relațiile personale din club. Patronul a povestit că Laurențiu Reghecampf i-ar fi recomandat inițial un angajat, dar ulterior i-ar fi explicat că a făcut acest lucru pentru a-l proteja, știind că Mihai Stoica ține la persoana respectivă.
„De două luni l-am pus pe Bogdan Costicea. Le-am spus: ‘fă-i birou!’. Mi-a zis Reghe: ‘patroane’, nu există bisericuțe la jucători, există la conducere’. Eu o să merg săptămâna asta la ei și o să-i iau eu pe toți cei care iau salarii acolo: ‘De două luni l-am adus pe Costicea, să vă ocupați să vedeți jucători. Arătați-mi ce ați văzut, ce ați lucrat!’.
O să constat că nu ne place Costicea, că noi răspundem numai la ce spune Meme. Nu decide Meme aici, eu dau ordin. Nu există decât un stăpân: Becali. Îl cam persiflează (n.r. pe Costicea). Trebuie să răspundă cineva. Nu Meme, că el e frate. Celălalt, Stoica sau cum îl cheamă, mi-a zis Reghe că are nevoie de el. Apoi mi-a zis că: «Băi, patroane, eu nu am, de fapt, nevoie de el, dar știu că ține MM la el și am zis așa ca să-l protejez». Deci înseamnă că mă mințiți toți”, a afirmat Gigi Becali.
Gigi Becali a folosit o comparație sugestivă pentru a explica de ce consideră că situația din conducerea FCSB a scăpat de sub control. Patronul a recunoscut că a delegat prea multe responsabilități și că lipsa sa de implicare directă ar fi permis apariția unor probleme: „Vezi ce se întâmplă când stăpânul lasă stâna? Când nu se duce stăpânul la stână, fac ciobanii ce vor cu oile, le tund, le mulg etc.”, a spus Becali.
Un alt subiect care l-a iritat pe Gigi Becali a fost legat de profilul fotbaliștilor propuși pentru transfer. Patronul a dezvăluit că Bogdan Costicea i-a recomandat 19 jucători și a explicat că nu se așteaptă ca toate propunerile să fie reușite. În schimb, vrea ca măcar câteva dintre ele să reprezinte soluții reale pentru echipă.
„I-am făcut birou acolo. Cam așa s-a întâmplat ( „l-au izolat”). Dacă are 19 jucători, să fie 3 buni. Cernat mi-a dat ciurucuri, asta mi-a zis omul. Ordinele mele se execută, să-l accepte. Eu sunt om bun, iubitor, dar s-a ajuns cuțitul la os. Fac eu curățenie.”, a afirmat Gigi Becali.
La finalul intervenției, Gigi Becali a transmis cel mai dur avertisment către oamenii din club. Finanțatorul a subliniat că este dispus să păstreze colaborările cu persoanele în care are încredere, însă numai în condițiile în care deciziile sale sunt respectate.
Becali a insistat că răbdarea sa a ajuns la limită și a anunțat că va interveni personal pentru a pune lucrurile în ordine: „La mine acasă eu accept omul, iar ordinele mele se execută. Dacă nu, la revedere. Eu sunt om bun, iubitor, dar până ajunge cuțitul la os. Și a ajuns. Acum fac eu curățenie și gata”, a încheiat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.