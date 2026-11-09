„Există bisericuțe în conducerea FCSB!” Gigi Becali, dezvăluiri explozive: „Mă mințiți cu toții. A ajuns cuțitul la os”

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Gigi Becali a declanșat un adevărat cutremur la FCSB! Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că este profund nemulțumit de modul în care funcționează conducerea clubului și a acuzat existența unor „bisericuțe” în interiorul echipei. Finanțatorul i-a luat la întrebări pe oamenii responsabili de transferuri, a criticat activitatea lui Florin Cernat și a povestit o discuție surprinzătoare cu Laurențiu Reghecampf. Becali a transmis un avertisment categoric tuturor colaboratorilor.

Gigi Becali a răbufnit la FCSB: „Venim să facem bisericuțe sau să muncim?”

Una dintre principalele nemulțumiri ale lui Gigi Becali este legată de activitatea de scouting și de transferurile realizate de FCSB. Finanțatorul l-a nominalizat pe Florin Cernat și a pus sub semnul întrebării rezultatele muncii sale din ultimii doi ani. Becali a susținut că așteaptă jucători care să aducă un plus imediat echipei, nu doar rapoarte și recomandări fără rezultate concrete.

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„Pandele e supărat un pic pe mine. A venit cutare: «Ce face, măi, Cernat?». «Păi vede jucători, se pricepe, se duce colo-colo, cercetează». A cercetat de doi ani și ce a cercetat? Că i-ai adus pe Boutoutaou, Arad și Batubinsika? Cine răspunde?”, a spus Gigi Becali.

Problemele de la FCSB nu se limitează la rezultatele din teren. , pe care îi consideră responsabili pentru unele dintre deciziile greșite luate în ultima perioadă. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că a început să le ceară explicații colaboratorilor săi și că nu mai acceptă ca anumite relații personale să influențeze activitatea clubului: „Filip, celălalt, e băiat bun. «Filipe, ce facem aici, venim să facem bisericuțe sau să muncim?»”, a declarat Gigi Becali.

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Gigi Becali a dezvăluit o discuție cu Laurențiu Reghecampf: „Știu că ține MM la el!”

Gigi Becali a adus în discuție și un episod care, în opinia sa, demonstrează că anumite decizii sau recomandări sunt influențate de relațiile personale din club. Patronul a povestit că Laurențiu Reghecampf i-ar fi recomandat inițial un angajat, dar ulterior i-ar fi explicat că a făcut acest lucru pentru a-l proteja, știind că Mihai Stoica ține la persoana respectivă.

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„De două luni l-am pus pe Bogdan Costicea. Le-am spus: ‘fă-i birou!’. Mi-a zis Reghe: ‘patroane’, nu există bisericuțe la jucători, există la conducere’. Eu o să merg săptămâna asta la ei și o să-i iau eu pe toți cei care iau salarii acolo: ‘De două luni l-am adus pe Costicea, să vă ocupați să vedeți jucători. Arătați-mi ce ați văzut, ce ați lucrat!’.

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O să constat că nu ne place Costicea, că noi răspundem numai la ce spune Meme. Nu decide Meme aici, eu dau ordin. Nu există decât un stăpân: Becali. Îl cam persiflează (n.r. pe Costicea). Trebuie să răspundă cineva. Nu Meme, că el e frate. Celălalt, Stoica sau cum îl cheamă, mi-a zis Reghe că are nevoie de el. Apoi mi-a zis că: «Băi, patroane, eu nu am, de fapt, nevoie de el, dar știu că ține MM la el și am zis așa ca să-l protejez». Deci înseamnă că mă mințiți toți”, a afirmat Gigi Becali.

„Când stăpânul lasă stâna, ciobanii fac ce vor!” Becali anunță că preia controlul

Gigi Becali a folosit o comparație sugestivă pentru a explica de ce consideră că . Patronul a recunoscut că a delegat prea multe responsabilități și că lipsa sa de implicare directă ar fi permis apariția unor probleme: „Vezi ce se întâmplă când stăpânul lasă stâna? Când nu se duce stăpânul la stână, fac ciobanii ce vor cu oile, le tund, le mulg etc.”, a spus Becali.

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Un alt subiect care l-a iritat pe Gigi Becali a fost legat de profilul fotbaliștilor propuși pentru transfer. Patronul a dezvăluit că Bogdan Costicea i-a recomandat 19 jucători și a explicat că nu se așteaptă ca toate propunerile să fie reușite. În schimb, vrea ca măcar câteva dintre ele să reprezinte soluții reale pentru echipă.

„I-am făcut birou acolo. Cam așa s-a întâmplat ( „l-au izolat”). Dacă are 19 jucători, să fie 3 buni. Cernat mi-a dat ciurucuri, asta mi-a zis omul. Ordinele mele se execută, să-l accepte. Eu sunt om bun, iubitor, dar s-a ajuns cuțitul la os. Fac eu curățenie.”, a afirmat Gigi Becali.

Ultimatumul lui Gigi Becali pentru cei din conducerea FCSB: „Acum fac eu curățenie”

La finalul intervenției, Gigi Becali a transmis cel mai dur avertisment către oamenii din club. Finanțatorul a subliniat că este dispus să păstreze colaborările cu persoanele în care are încredere, însă numai în condițiile în care deciziile sale sunt respectate.

Becali a insistat că răbdarea sa a ajuns la limită și a anunțat că va interveni personal pentru a pune lucrurile în ordine: „La mine acasă eu accept omul, iar ordinele mele se execută. Dacă nu, la revedere. Eu sunt om bun, iubitor, dar până ajunge cuțitul la os. Și a ajuns. Acum fac eu curățenie și gata”, a încheiat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.