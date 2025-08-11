„Există o notificare în acest moment”. Dinamo, în pericol să nu mai joace pe „Arc”! Prima reacție oficială

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu, președintele Consiliului de Administrație de la Dinamo, a confirmat că în prezent există o situație destul de delicată care ar urma să conducă la plecarea „câinilor” de pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală.

Dinamo ar putea să nu mai joace pe „Arcul de Triumf” meciurile considerate pe teren propriu

Este vorba despre o potențială schimbare a tarifului în ceea ce privește închirierea stadionului, chestiune vizavi de care dinamoviștii bineînțeles că sunt destul de reticenți în acest moment, în baza faptului că vechiul acord dintre cele două părți s-a încheiat recent.

Nicolescu a dezvăluit că există deja o notificare în acest sens primită de clubul Dinamo de la administratorii stadionului. De asemenea, a explicat că se caută în prezent soluții pentru ajungerea la un numitor comun în această speță.

Pe de altă parte însă, în cazul în care nu se va ajunge totuși în cele din urmă la o înțelegere, „câinii” iau serios în calcul și posibilitatea de a se muta definitiv pe Arena Națională, acolo unde de altfel au jucat în ultimele sezoane meciurile mai importante, cum ar fi cele cu FCSB sau Rapid. De asemenea, vineri seară, în etapa a șasea din Superliga, urmează să se dueleze cu UTA tot pe cel mai mare stadion al țării.

Reacția lui Andrei Nicolescu: „Există o notificare cu privire la această situație, vedem ce soluții putem găsi”

„Este o discuție, preferăm să avem niște întâlniri, să vedem cum putem regla. Săptămâna aceasta vom face sper niște întâlniri preliminare, să vedem care sunt soluțiile. Există o notificare din partea CSN Arcul de Triumf cu privire la această situație. Există un contract care a fost până la meciul cu Botoșani în vigoare, vedem ce soluții putem găsi.

(n.r. Dacă ar reprezenta o pierdere pentru Dinamo această chestiune) Depinde foarte mult și de tarife, există o limită de tarif care face pentru noi Arcul foarte interesant și după aceea datorită limitării de locuri trebuie să avem grijă sau să vedem și alte opțiuni.

Încercăm să îi obișnuim pe jucători cu stadioane mai mari și cu mai mulți spectatori. Am câștigat pe Arena Națională, se vorbea că ne aduce ghinion. Am scăpat de problema asta. Gazonul este extraordinar pe Arena Națională și cumva ajută modul nostru de exprimare. Suntem o echipă căreia îi place să aibă posesia. Vom vedea care e cea mai bună soluție pentru noi.

(n.r. Despre acea notificare existentă în prezent dinspre administratorii arenei Arcul de Triumf, cu privire la schimbarea situației de fapt de până acum) Da, nu aș vrea să intru în detalii, e ceva de genul ăsta, da. Prin comunicare se pot găsi soluții. Da, cu siguranță și Arena este o soluție foarte bună”, la FANATIK SUPERLIGA.