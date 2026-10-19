„Există riscul ca FCSB să piardă play-off-ul!” Avertisment dur pentru Gigi Becali și Laurențiu Reghecampf

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FCSB a avut un sezon dezastruos în Europa, unde a rezistat doar 180 de minute, fiind eliminată de necunoscuta Auda, scor 3-7 la general. Apoi, în SuperLiga, echipa a început să piardă meci după meci, alunecând în afara top 6. Un important om din fotbalul românesc îi avertizează pe Gigi Becali și Laurențiu Reghecampf, înainte de meciurile cu Voluntari și Rapid: „Există riscul ca roș-albaștrii să piardă play-off-ul”.

FCSB poate să rateze din nou play-off-ul. Mihai Stoichiță, avertisment dur pentru Gigi Becali și Laurențiu Reghecampf

FCSB încearcă să revină în zona locurilor din play-off ale SuperLigii. Pentru asta, roș-albaștrii sunt obligați să învingă pe FC Voluntari, luni, de la ora 21:00, în etapa a 12 a campionatului. În fata fostei campioane va sta o echipă care vine după trei înfrângeri consecutive (2-3 la Corvinul Hunedoara, 0-2 acasă cu Universitatea Cluj și 1-2 la Rapid). Ilfovenii au încasat cele mai multe goluri din campionat, alături de „Lanterna” Csikszereda, 25.

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În ultimele 6 meciuri de campionat, FCSB are o singură victorie. Urmează acum două meciuri extrem de importante: și cu Rapid pe Arena Națională, meci considerat „acasă”. Prezent în emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoichiță (72 de ani), actual director tehnic la FRF și fost antrenor la FCSB, este de părere că, în cazul unor rezultate negative în aceste etape, echipa patronată de Gigi Becali și antrenată de Laurențiu Reghecampf riscă să rateze prezența în play-off. Reamintim că, în sezonul 2025 – 2026, FCSB a ratat pentru prima dată în istorie calificarea în play-off-ul SuperLigii. Fosta campioană a bifat astfel și cea mai mare rușine din epoca în care este condusă de Gigi Becali.

„(n.r. FCSB are acasă cu Voluntari, apoi cu Rapid. Dacă sunt încurcați de ilfoveni, apoi pierd cu Rapidul, există un risc să piardă play-off-ul?) Bineînțeles. Există riscul ca FCSB să piardă play-off-ul. Pentru că echipa stă pe loc dacă nu bate. Sunt 6 puncte pe care nu le ia FCSB dacă nu bate pe Voluntari și pe Rapid”, spune oficialul Federației Române de Fotbal, fost antrenor al roș-albaștrilor.

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Care vor fi meciurile decisive pentru FCSB în lupta pentru play-off

În opinia lui Mihai Stoichiță, meciurile cu rol decisiv pentru FCSB în lupta pentru intrarea în play-off vor fi cele directe, cu rivalele la pozițiile fruntașe. „Meciurile decisive vor fi meciurile directe. Pentru că, dacă observați, niciuna dintre cele din față nu prea pierde puncte. Vorbim de cele trei din față acum (n.r. Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova). Dacă va fi cazul, vorbim și de FCSB. Dinamo a fost cea care a comandat acest campionat de până acum. A câștigat cu Rapid, cu Craiova, cu toți rivalii”, spune analistul FANATIK.

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Invitații lui Horia Ivanovici de la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj, Eugen Trică și Vivi Răchită au spus că FCSB, dacă vrea să intre în play-off și să nu-și pericliteze șansele, ca în sezonul trecut, e obligată să bată pe FC Voluntari. „FCSB ar trebui să se gândească, înainte de titlu, în primul rând să intre în play-off / Egalul cu FC Voluntari este ca o înfrângere”, au spus aceștia. În acest moment, între echipa lui Reghecampf și liderul Dinamo sunt 14 puncte.

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Cine este favorită în derby-ul FCSB – Rapid

După deplasarea de la Voluntari, , în etapa a 13-a. Întrebat cine este favorită în acest derby bucureștean, Mihai Stoichiță a spus: „Din punct de vedere al atmosferei, FCSB este favorită, pentru că nu știu câte bilete vor primi cei de la Rapid. (n.r. E reciprocitate, pentru că returul va fi jucat tot pe Arena Națională) În acest caz, nu e un avantaj mare. (n.r. E un 50-50%?) Da!”, a spus oficialul FRF.