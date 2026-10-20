Există viață după David Popovici! Ea este prima româncă din istoria patinajului care ia medalie la o asemenea competiție. Julia Sauter, argint la Budapest Trophy

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Sportul românesc continuă să producă rezultate istorice și în discipline mai puțin mediatizate. După performanțele extraordinare ale lui David Popovici în natație, România are motive de bucurie și în patinajul artistic. Julia Sauter (29 de ani) a cucerit medalia de argint la Budapest Trophy 2026 și a reușit o premieră pentru țara noastră.

Julia Sauter a scris istorie pentru România! Medalie de argint la Budapest Trophy 2026

Julia Sauter a devenit prima patinatoare care reprezintă România și reușește să câștige o medalie într-o competiție din seria ISU Challenger. Sportiva legitimată la Corona Brașov a încheiat pe locul 2 concursul desfășurat în capitala Ungariei, în perioada 16-18 octombrie.

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Sportiva care reprezintă România a acumulat 179,92 puncte după cele două programe, fiind depășită doar de Alina Gorbacheva, sportivă din Rusia care a concurat sub statut neutru și care a obținut 203,35 puncte. Podiumul a fost completat de elvețianca Kimmy Repond, cu 178,86 puncte.

Julia Sauter a impresionat încă de la programul scurt, unde a obținut 65,53 puncte, stabilind un nou record personal pentru această probă. Rezultatul i-a permis să intre în programul liber de pe poziția a treia.

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Deși a avut unele probleme la execuția triplului Lutz, românca a reușit să compenseze prin celelalte elemente tehnice și prin evoluția artistică. A primit 114,39 puncte la programul liber, suficiente pentru a-și asigura medalia de argint. Performanța este cu atât mai importantă cu cât Sauter a depășit-o în clasamentul general pe Kimmy Repond, sportivă care a cucerit în trecut bronzul la Campionatele Europene.

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Cine este Julia Sauter, patinatoarea care a adus o medalie istorică României

Născută pe 18 iunie 1997, în Germania, Julia Sauter reprezintă România de mai bine de un deceniu în competițiile internaționale. Sportiva a început patinajul în copilărie, iar în dezvoltarea carierei sale un rol important l-a avut fostul patinator român Marius Negrea. În 2025, Julia Sauter a primit și cetățenia română și astfel a putut participa sub tricolor la

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, cea mai bună clasare obținută vreodată de România în proba individuală feminină de patinaj artistic. Atunci, Julia Sauter a acumulat 190,93 puncte, stabilind un record personal. Rezultatul a depășit inclusiv performanța Roxanei Luca Hartmann, actuala sa antrenoare, care ocupase locul 23 la Jocurile Olimpice de la Salt Lake City, în 2002.

În prezent, Julia Sauter este pregătită de Roxana Luca Hartmann și Christopher Boyadji. Medalia de la Budapesta vine după un alt rezultat important în debutul sezonului, locul 7 obținut la Memorialul Nepela, din Slovacia.

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Ce urmează pentru Julia Sauter. Va debuta în circuitul Grand Prix

Pentru Julia Sauter, după performanța istorică din Ungaria, urmează o provocare și mai mare. Reprezentanta României va participa la NHK Trophy, competiție din circuitul ISU Grand Prix, programată în Japonia, în perioada 27-29 noiembrie 2026. Pentru Sauter, acesta va fi debutul la un concurs de Grand Prix, circuit în care participă unele dintre cele mai valoroase patinatoare ale lumii.

România are un precedent notabil la acest nivel. În 2005, Gheorghe Chiper a câștigat medalia de bronz la Grand Prix-ul Franței, devenind primul patinator român medaliat în circuit.