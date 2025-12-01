Există viață și fără Simona Halep! România, loc onorabil în clasamentul titlurilor câștigate în tenis, în 2025

ADVERTISEMENT

Jucătoare din 17 țări diferite au câștigat titluri, la simplu, în sezonul 2025 al WTA. România se află în rândul țărilor care au câștigat mai mult de un titlu, chiar și în condițiile în care Simona Halep s-a lăsat de tenis.

România, la același nivel cu Australia și Franța

Fetele noastre nu au triumfat la turnee de anvergură, dar în clasamentul general succesele obținute de și Irina Begu, care a triumfat la Iași Open, ridică România la același nivel cu țări precum Elveția, Franța, Belgia sau Australia.

Șapte țări au câștigat doar un titlu – inclusiv Italia, cu Jasmine Paolini, care a câștigat singurul titlu al anului, la Roma. La polul opus este SUA, care a strâns 14 trofee, dovedind că are resurse și fără surorile Williams.

Primul trofeu al anului a revenit Danemarcei, Clara Tauson învingând-o pe Naomi Osaka din Japonia în finala ASB Classic, turneu care a avut loc în Auckland, Noua Zeelandă.

Sabalenka, cele mai multe titluri în 2025

Reprezentanta Kazahstanului a câștigat ultimul titlu al anului. Elena Rybakina a învins-o pe Aryna Sabalenka în finala WTA din Arabia Saudită. În total, 53 de trofee au fost acordate în 2025, iar Sabalenka ocupă primul loc în clasament cu patru titluri.

2 titluri – Elveția, Franța, România, Belgia, Australia, Cehia

Belinda Bencic (Abu Dhabi Open și Pan Pacific Open) a câștigat ambele titluri pentru Elveția, iar Maya Joint (Morocco Open și Eastbourne Open) a făcut același lucru pentru Australia. Lois Boisson (Hamburg Open) și Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (SP Open) au fost câștigătoarele Franței, Sorana Cîrstea și Irina Begu au adus titluri României. Marie Bouzkova a câștigat Praga Open, iar Markéta Vondroušová (German Open) – ambele pentru Cehia.

3 titluri – Polonia și Kazahstan

Iga Swiatek a câștigat toate cele trei trofee ale Poloniei în 2025, dar a trebuit să aștepte până în a doua jumătate a sezonului pentru primul său titlu. Acesta a fost unul important, câștigând primul său Grand Slam la Wimbledon. Numărul 2 mondial a câștigat, de asemenea, Cincinnati Open și Korea Open.

Elena Rybakina a câștigat primul titlu al Kazahstanului la Strasbourg, al doilea trofeu l-a luat la Ningbo Open.

4 titluri – Belarus și Canada

Numărul 1 mondial, Aryna Sabalenka, a câștigat US Open, Madrid Open, Miami Open și Brisbane International pentru Belarus.

Leylah Fernandez și Victoria Mboko au împărțit cele patru titluri ale Canadei, prima câștigând la Washington Open și la Tokyo. Mboko a câștigat primul său titlu WTA în stil mare la turneul de acasă, la Montreal. Ulterior, ea a câștigat și Hong Kong Open.

6 titluri – Rusia

Mirra Andreeva a câștigat turneele WTA 1000 de la Dubai și Miami, Diana Shnaider a câștigat Monterrey Open, Anna Blinkova a ridicat trofeul la Jiangxi Open, Ekaterina Alexandrova a avut succes la Linz Open, iar Anastasia Potapova a luat Transylvania Open, de la Cluj.

14 titluri – Statele Unite ale Americii

Cinci americance au câștigat mai mult de un titlu în 2025, Jessica Pegula fiind în fruntea listei cu trei (ATX Open, Charleston Open și Bad Homburg Open).

Tehnic, Coco Gauff a câștigat și ea trei titluri, fiind parte din echipa Statelor Unite care a câștigat United Cup la începutul anului. Cu toate acestea, în ceea ce privește titlurile individuale, ea a câștigat French Open și Wuhan Open.

Madison Keys a avut un ianuarie fructuos, câștigând Adelaide International, înainte de a ridica Australian Open, primul Grand Slam al anului. Amanda Anisimova a câștigat Qatar Open și China Open, iar McCartney Kessler a avut succes la Hobart International și Nottingham Open.

Emma Navarro (Merida Open), Iva Jovic (Guadalajara Open) și Ann Li (Guangzhou Open) au câștigat câte un titlu fiecare.