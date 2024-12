„Există vreo șansă ca Alibec să ajungă la FCSB?”. Ciprian Marica, răspuns direct: „Nu ne permitem!”

Farul Constanța a obținut o remiză în meciul de pe teren propriu cu FCSB. Deși locul din clasament nu s-a îmbunătățit foarte mult, rezultatul este unul important pentru moral. Ciprian Marica a intrat în direct și a vorbit despre situația echipei, dar și despre Denis Alibec, cel care a intrat în vizorul lui Gigi Becali.

Ciprian Marica a vorbit despre un posibil transfer al lui Denis Alibec la FCSB

Partida de la Ovidiu a fost una foarte interesantă. Ambele echipe au practicat un joc frumos, iar rezultatul de egalitate pare unul echitabil. Roș-albaștrii puteau câștiga pe final, dar Buzbuchi a apărat șutul lui Radunović de la 11 metri.

La final, Ciprian Marica a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre Denis Alibec. , însă oficialul echipei de la malul mării a dat de înțeles că este puțin probabil ca această mutare să se concretizeze.

Ciprian Marica consideră că Denis Alibec este unul dintre cei mai importanți jucători de la Farul Constanța.

Ciprian Marica: „Noi nu ne permitem să îl pierdem pe Alibec”

„(N.r. Există vreo șansă ca Denis Alibec să plece în iarnă la FCSB?) Nu cred. Nu am auzit despre așa ceva. Nu cred. De ce ar avea nevoie FCSB de el? Are atacanți. Are și o bancă de rezerve foarte bună. Nu cred că e cazul. El a mai fost acolo.

Nu cred că e cazul. Noi nu ne permitem să îl pierdem pe Alibec. De transferul lui, în momentul de față… nu cred că poate intra în discuție.

Se vede că el e jucătorul nostru decisiv. Atunci când are mingea, e pericol. E jucătorul care trage echipa după el. El este cel care are inițiativă, are curaj, are forță. El este foarte important pentru noi. Totodată, mă bucur că revine Cojocaru.

Cei de la tineret care au jucat la echipa a doua au făcut-o bine. Noi ne vom regrupa. Mă bucur și pentru Cercel. E incredibil”, a explicat Ciprian Marica, oficialul celor de la Farul Constanța, la FANATIK SUPERLIGA, la scurt timp după meciul cu FCSB.

Atacantul celor de la Farul Constanța s-a accidentat pe final. El a încercat să ajungă o minge și s-a întins. Echipa medicală a intervenit, însă Denis Alibec nu a putut continua partida. Rămâne de văzut când va reveni pe teren.