Exit Poll București 2025, ora 19.00. Live update- cifre actualizate de la BEC. Surprize în numărătoarea CURS, AVANGARDE, CIRA și ARA

Exit Poll București 2025, ora 19:00. Duminică, 7 decembrie 2025, bucureștenii aleg politicianul pe care îl vor pe scaunul de primar general pentru următorii ani. Cetățenii votează deja de ore bune, iar FANATIK vă prezintă informațiile momentului despre cursa pentru Primăria Capitalei. Iată ce s-a schimbat în lupta pentru conducerea celei mai importante instituții din București, conform cifrelor furnizate de CURS, AVANGARDE, CIRA și ARA.

Exit Poll -ul de la ora 19.00 indică o răsturnare de situație: mașina cu numărul 6 ajunge în frunte

Schimbare spectaculoasă în lupta pentru Primăria Capitalei. Cele mai noi date de tip Exit Poll, date publicității către ora 19.00, arată o rocadă în fruntea cursei: mașina cu numărul 6 ajunge pe locul 1 cu o viteză de 31 km/h. Pe locul secund a căzut mașina cu numărul 4, care merge acum cu 28 km/h.

A pierdut contactul cu primii doi clasați femeia pilot, care se deplasează în cursa electorală cu 21 km/h. Locul 4 în această cursă care părea mai strânsă îi revine mașinii albastre, cu o viteză modestă de 15 km/h, arată datele .

Exit Poll pentru Primăria Capitalei – cifrele cheie

Bucureștenii votează deja de ore bune viitorul politician pe care îl vor la conducerea Primăriei Capitalei în următorii ani ani. Urnele sunt deschise încă de la ora 07:00 și vor rămâne așa până când va vota și ultima persoană rămasă la coadă. Acest scrutin important are loc după ce fostul primar, Nicușor Dan, a câștigat alegerile prezidențiale din luna mai 2025, motiv pentru care scaunul din cadrul PMB a rămas gol. Deși a fost ocupat interimar de liberalul Stelian Bujduveanu, duminică, 7 decembrie, a venit ziua în care cetățenii Capitalei vor trebui să stabilească cine va fi oficial primarul Bucureștiului în următorii doi ani și jumătate.

Datele oficiale BEC privind prezența la vot confirmă faptul că oamenii s-au mobilizat și votează cu speranța pentru un viitor mai bun, un oraș mai curat, un trafic fluidizat și o rețea de termoficare demnă de un oraș european. Exit poll-ul București 2025 actualizat la ora 13:00 a conturat deja o imagine a preferințelor alegătorilor. Institutele de sondare acreditate, precum CURS, Avangarde sau INSOMAR, au colectat o parte din date, dar informațiile din teren arată o luptă strânsă între candidați.

Rezultate alegeri Sector 1

În Sectorul 1, una dintre zonele cu cele mai mari mize financiare și politice, primăria este condusă de liberalul George Tuță, care a câștigat în 2024 alegerile locale, lăsând-o în urmă pe Clotilde Armand. La scrutinul electoral de anul trecut, locuitorii din acest sector au ieșit în număr mare la vot, la închiderea urnelor prezența la urne fiind de 46,6%, adică peste 100.000 de oameni și-au exercitat dreptul. Rămâne de văzut dacă și anul acesta bucureștenii de aici vor fi la fel de implicați.

Rezultate alegeri Sector 2

Primăria din Sectorul 2 aparține PSD-ului, Rareș Hopincă fiind social-democratul care a câștigat alegerile în 2024 după o luptă strânsă cu Radu Nicolae Mihaiu. A promis multe pentru liniștea locuitorilor din acest sector, iar pentru ca acest lucru să fie posibil, are nevoie de o colaborare strânsă cu primarul general pe care îl vor alege chiar azi cetățenii. Aceștia au demonstrat anul trecut că sunt responsabili, ținând cont că prezența la vot a fost de 42%, cu 126 de voturi exprimate.

Rezultate alegeri Sector 3

Locuitorii din Sectorul 3 par obișnuiți cu primarul lor, motiv pentru care anul trecut nu și-au dat foarte mult silința la urnele de vot. Mai clar, la alegerile locale din 2024 prezența la vot a fost de doar 34,53%, deși vorbim despre cel mai mare sector din Capitală. Social-democratul Robert Negoiță este cel care conduce primăria acestui sector de ani de zile, însă și el, deși are vechime, trebuie să se înțeleagă cu primarul general pentru a le face viața mai ușoară cetățenilor.

Rezultate alegeri Sector 4

În Sectorul 4 deja „se îngroașă gluma”. Sudul orașului s-a schimbat mult în ultimii ani cu În 2024 a câștigat lejer un nou mandat și de-a lungul timpului a declarat că face tot ce poate pentru oameni. Acum, Daniel Băluță este unul dintre candidații principali pentru Primăria Capitalei. Anul trecut, prezența la urne în acest sector a fost de 43,3%, cu aproape 119.000 de alegători. Rămâne de văzut dacă cetățenii Sectorului 4 îl dau pe Daniel Băluță pentru Primăria Capitalei sau dacă vor să îl păstreze doar pentru ei.

Rezultate alegeri Sector 5

Sectorul 5 merge pe mâna familiei Popescu Piedone de ani de zile. Începând din 2024, primăria este condusă de fiul lui Cristian Popescu Piedone, Vlad. Deși este un sector micuț, locuitorii își doresc o schimbare, iar această dorință se vede clar din prezența la vot de anul trecut. Sectorul 5 s-a situat la media orașului în 2024, prezența la urne fiind de 41,87%, ceea ce a însemnat puțin peste 100.000 de votanți.

Rezultate alegeri Sector 6

Ciprian Ciucu este primarul din Sectorul 5, unul dintre cei mai lăudați edili din Capitală. Acum, liberalul țintește foarte sus și vrea să devină primarul întregului București, nu doar al Sectorului 6. Totuși, pe site-urile de socializare foarte mulți cetățeni au anunțat că nu îl vor vota pe liberali fiindcă nu vor să îl piardă de la primăria de sector. Locuitorii de aici sunt foarte implicați. Anul trecut, prezența la vot a fost una dintre cele mai mari din oraș, de 44%, cu peste 145.000 de cetățeni ieșind la vot.

Cine câștigă alegerile din București potrivit Exit Poll-ului

Ziua de azi este foarte importantă pentru cei aproape 1.800.000 de bucureșteni cu drept de vot. Dincolo de alegerea unui nume, votul va arăta dacă toate calculele făcute în ultima perioadă au fost corecte sau nu. Totul depinde de numărul oamenilor care ies la vot, un factor care poate schimba total clasamentul.

Ultimele sondaje făcute de INSCOP, CURS sau Avangarde au arătat o luptă foarte strânsă între candidați. Nu a existat neapărat un favorit, clasamentul schimbându-se de mai multe ori, dar ce se știe sigur este că marea luptă se dă între 4 nume: Daniel Băluță, Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă și, surprinzător, Anca Alexandrescu.

Datele culese la ieșirea de la urne la ora 13:00 arată o primă imagine a viitorului Capitalei. Totuși, știm din trecut că cifrele de la prânz se pot modifica mult până seara. Dacă tinerii sau vârstnicii ies la vot în număr mare în a doua parte a zilei, diferențele mici dintre candidați pot dispărea rapid.

Diferențele dintre Exit Poll și rezultatele oficiale BEC

Am învățat de la alegerile din anii trecuți, fie că vorbim de locale, parlamentare, europarlamentare sau chiar prezidențiale, că estimările de la ora 21:00 sunt doar simple estimări, nu o realitate clară. Există adesea o distanță mare între cifrele prezentate la televizor imediat după închiderea urnelor și rezultatele finale, validate de Biroul Electoral Central. Trebuie să reținem că un Exit Poll este doar o estimare bazată pe ce declară oamenii la ieșirea din secție, nu o numărătoare a buletinelor de vot.

După ora 21:00, imediat ce secțiile de votare se închid, vom primi primele date provizorii. Totuși, trecutul ne-a demonstrat că aceste procente se pot modifica de la o oră la alta, pe măsură ce se numără voturile din secțiile mici sau, când e cazul, din zonele rurale, care nu sunt mereu cuprinse în sondaje. De multe ori, marja de eroare a sondajelor este suficient de mare încât să răstoarne clasamentul.

Cel mai clar exemplu despre cum se poate schimba situația peste noapte l-am trăit la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024. Atunci, sondajele de seară indicau o finală între Marcel Ciolacu și Elena Lasconi. Realitatea de a doua zi a fost complet diferită. După numărarea oficială a voturilor, ierarhia s-a schimbat dramatic, iar Călin Georgescu a urcat spectaculos pe prima poziție, deși sondajele inițiale nu anticipau acest scenariu. Așadar, anul acesta ne putem face o idee despre cum au votat bucureștenii când se vor publica Exit Poll-urile, dar primarul general îl vom afla abia după ce BEC va termina de numărat toate voturile.

Reacțiile candidaților după primele rezultate

Ora 21:00 este cea mai așteptată a zilei de duminică, 7 decembrie. Atunci, un Exit Poll București 2025 ne va arăta imaginea de moment, acea estimare pe care o așteaptă o țară întreagă. Totuși, așa cum am scris mai sus, cifrele care vor apărea pe ecranele televizoarelor și ale site-urilor de presă sunt, cel mai probabil, date culese doar până la ora 19:00 sau 19:30. Așadar, voturile din ultimele ore, care pot fi decisive într-o luptă strânsă, nu sunt prinse în prima grafică de la televizor.

Începând tot cu ora 21:00, la marile sedii de campanie va începe agitația iar întrebările vor curge pe bandă rulantă, cum ar fi: „cine este noul primar al Bucureștiului? De la ce partid vine?”. De asemenea, sunt așteptate reacții de la candidații pentru scaunul de primar general. Ochii sunt ațintiți pe cei mai în vogă politicieni care au ținut primele locuri și în sondajele de opinie, cum ar fi social-democratul Daniel Băluță, liberalul dar și Cătălin Drulă de la USR, susținut public de președintele Nicușor Dan.

De asemenea, o reacție explozivă este așteptată și de la Anca Alexandrescu, candidata care a mizat totul pe cartea suveranistă, fiind susținută și de partidul AUR. Indiferent dacă vorbim de câștigători sau de cei care vor trebui să își recunoască înfrângerea, toți candidații vor ieși la microfon pentru a comenta cifrele care decid soarta Bucureștiului pentru următorii ani.

Ce urmează după Exit Poll: calendarul BEC pentru confirmarea rezultatelor

Calendarul BEC pentru alegerile locale parțiale din București a fost unul extrem de rapid, având în vedere miza uriașă. Partidele au avut la dispoziție doar câteva zile, între 11 și 17 noiembrie, pentru a-și înregistra candidații pe care i-ați găsit astăzi pe buletinele de vot.

După ce vedem estimările de la televizor, începe partea cea mai importantă, adică numărarea manuală a voturilor. Pe măsură ce se încheie numărătoarea în cele 1.289 de secții din București, datele sunt transmise și actualizate pe site-ul oficial. Aceste informații pot schimba radical situația până a doua zi dimineață, mai ales dacă diferențele dintre candidați sunt foarte mici.

Decizia finală aparține Biroului Electoral Central. Acesta va anunța câștigătorul doar după ce se adună toate datele și se rezolvă eventualele contestații. Noul primar general își va putea prelua funcția abia după ce instanța îi validează mandatul. Va fi o perioadă de conducere mai scurtă, de doi ani și jumătate, până la alegerile din 2028.

Prezența la vot în București până la ora 19.00

Numărul celor care merg la urne, atât în tot Bucureștiul, cât și în fiecare sector, este detaliul care decide cine va avea grijă de oraș în anii următori. Până la ora 13:00 s-au conturat cât de cât rezultatele, dar până la ora 21:00 mai este drum lung, iar totul depinde de persoanele care ies la vot.

Dacă ne uităm la situația de anul trecut de la alegerile locale, datele ne arată că până la ora 13:00 mobilizarea a fost destul de redusă, cu o prezență la urne de 16,43%. Concret, asta înseamnă că aproape 300.000 de bucureșteni își exprimaseră deja opțiunea de vot până la prânz. Cei mai mulți dintre aceștia, peste 293.000, au votat pe listele permanente.

Cum s-a votat în cartierele mari din București: Drumul Taberei, Berceni, Titan și Militari

Aceste cartiere sunt considerate adevăratele „motoare electorale” ale orașului. Trecutul arată că cine câștigă în „cartierele mamă”, câștigă de obicei și Primăria Capitalei, pentru că aici locuiesc votanții care se confruntă zilnic cu marile probleme ale orașului, cum ar fi traficul sau lipsa orelor de parcare și nu numai. Oamenii din aceste cartiere clar au un cuvânt greu de spus, iar votul lor și prezența, de fapt, la urne, nu va spune doar cine a fost votat, ci care sunt principalele probleme pe care bucureștenii vor să le schimbe.