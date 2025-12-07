Exit Poll București 2025. Live update – primele rezultate pentru Primăria Capitalei sunt oferite de numărătoarea CURS, AVANGARDE, CIRA și ARA

ADVERTISEMENT

Exit Poll București 2025. FANATIK vă prezintă primele rezultate pentru Primăria Capitalei. Se așteaptă, ca la fiecare scrutin, cifre surpriză în numărătoarea celor de la CURS, AVANGARDE, CIRA și ARA.

Exit Poll pentru Primăria Capitalei – cifrele cheie

Duminică, 7 decembrie 2025, au loc alegeri locale parțiale în 13 localități din țară precum și în județul Buzău (pentru șefia Consiliului Județean). Cetățenii cu drept de vot își vor putea exprima opțiunile între orele 7:00 și 21:00. Fără îndoială, cea mai interesantă luptă se dă pentru Capitală. Nicușor Dan a făcut pasul către Palatul Cotroceni, iar scaunul său a rămas gol.

Un Exit Poll București 2025 prezentat în timp real de cele mai importante case de sondare – CURS, AVANGARDE, CIRA și ARA – ne va arăta cum se votează, de fapt, în cel mai mare oraș din țară. ?, iată o întrebare la care vom afla răspunsul doar seara, însă încă din timpul zilei putem avea o poză a momentului.

Fără îndoială, prezența la vot în București va fi un factor care va cântări decisiv în cursul serii de duminică, atunci când vor veni relativ rapid noile rezultate oficiale BEC. Vă readucem aminte că sondajele au mers aproape constant pe reprezentanții marilor partide. Surprizele sunt însă așteptate în orice moment.

Rezultate alegeri Sector 1

Viitoarele rezultate de la aceste alegeri București 2025 depind în mare măsură și de mobilizarea electoratului în fiecare sector din Capitală. Edilii de aici au fost aleși încă din 9 iunie 2024, astfel că rolul lor este unul extrem de important. La Sectorul 1, un liberal conduce destinele comunității, astfel că este lesne de înțeles către cine se îndreaptă susținerea sa.

Rezultate alegeri Sector 2

De la ”dreapta” ajungem la ”stânga” și vedem la Sectorul 2 o administrație social-democrată. Iată de ce aceste rezultate care vin de la sectoare pot decide în final lupta pentru București. ”Culorile” politice joacă un rol crucial, dar fiind faptul că, așa cum probabil va arăta și un viitor Exit Poll CURS Avangarde, lupta se duce la câteva procente.

Rezultate alegeri Sector 3

Aproape 400.000 de locuitori are Sectorul 3 din Capitală, iar edilul de aici, care în urmă cu un an a obținut peste 54% din voturile exprimate, poate juca și el un rol important în alegerile de duminică, 7 decembrie.

Rezultate alegeri Sector 4

De la Sectorul 4 vine unul dintre candidații cu șanse uriașe la scrutinul parțial local din această duminică. În iunie 2024, conform rezultatelor oficiale BEC de la acea vreme, el a înregistrat un scor covârșitor: peste 60%. Va fi acum interesant de văzut ce dorință au cetățenii de aici: să-l trimită la ”generală” sau să-l țină ”acasă”.

Rezultate alegeri Sector 5

Ceva mai redus ca populație, Sectorul 5 al municipiului București are o istorie arhicunoscută în spate atunci când vorbim de orientarea primarilor Mai mereu, ”stânga” a fost aici pe primul loc. Scrutinul din 7 decembrie ne va arăta dacă trendul se aplică și pentru funcția de edil general.

Rezultate alegeri Sector 6

Ultimul, dar nu cel din urmă, Sectorul 6 ar putea rămâne, după seara de duminică, 7 decembrie, fără primar. Asta pentru că edilul liberal de aici luptă cu șanse foarte mari de a face ”transferul” de la sector la PMB.

Cine câștigă alegerile din București potrivit Exit Poll-ului

Aproape 1,8 milioane de locuitori din Capitală, mai exact 1.782.163, sunt așteptați la urne pentru a-și alege primarul general. Prezența la vot în București, spun sociologii, poate schimba radical scorul final de la aceste alegeri pentru Primăria Capitalei.

Până la cele mai noi rezultate oficiale BEC, cetățenii vor cunoaște scorurile candidaților de la Exit Poll. Procentele sunt unele de moment, care, așa cum ne-a arătat istoria ultimelor alegeri, se pot schimba radical. Cifra liderului poate oricând să sufere modificări dramatice.

Diferențele între cei din față și principalii urmăritori, dacă nu sunt mari, se pot evapora și pot să răstoarne ierarhiile. Totul se decide după ce Biroul Electoral Central oferă datele reale din numărătoarea oficială. Vom afla, la final de zi, care dintre Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL), Cătălin Drulă (USR) sau Anca Alexandrescu (independentă susținută de AUR) este noul edil.

Diferențele dintre Exit Poll și rezultatele oficiale BEC

Ultimii ani, fie că vorbim de locale sau de prezidențiale, ne-au adus diferențe uriașe, chiar astronomice, între ceea ce înseamnă datele Exit Poll și clasicele rezultate oficiale BEC. După cum știm, un Exit poll este un sondaj electoral efectuat imediat ce alegătorii ies din cabinele de vot. Sociologii pot face predicții înainte de comunicarea oficială a rezultatelor alegerilor.

Imediat după închiderea urnelor, la ora 21.00, vor începe să apară date provizorii BEC din care vom afla cum s-a votat în București. Mai mult ca sigur, pot apărea variații de la o oră la alta. Mulți se întreabă și s-au întrebat și în noiembrie 2024, de ce apar diferențe între rezultatele Exit Poll și cele oficiale.

Răspunsul e simplu: sondajele nu reflectă în mod concludent cine vor fi câștigătorii. În România, exemplele recente demonstrează asta. Marja de eroare a fost poate cel mai bine reflectată la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024. Anul trecut, exit poll-urile au arătat un clasament: 1. Marcel Ciolacu și 2. Elena Lasconi. Ulterior, rezultatele oficiale de la BEC au schimbat radical ierarhia finaliștilor. Un candidat surpriză a sărit spectaculos pe prima poziție: Călin Georgescu.

Reacțiile candidaților după primele rezultate

Ora 21.00 este cea mai așteptată a zilei de duminică, 7 decembrie. Atunci, un Exit Poll București 2025 ne va arăta poza de moment. Atenție: sunt, cel mai probabil, date culese cu câteva ore înainte de închiderea oficială a secțiilor de vot.

Tot de la aceeași oră, de la marile sedii de campanie sau de la sediile candidaților independenți, vor veni primele reacții. Cine este noul primar al Bucureștiului? De la ce partid vine? Este un el, o ea, un independent? Asta vom afla destul de repede.

Ce urmează după Exit Poll: calendarul BEC pentru confirmarea rezultatelor

a început tocmai pe 11 noiembrie. Atunci a debutat oficial perioada de depunere a candidaturilor pentru funcțiile de primar în localități în care sunt organizate alegeri locale parțiale pe 7 decembrie. Procesul de înscriere s-a încheiat pe 17 noiembrie.

După Exit Poll, (AEP) transmite, în timp real, numărătoarea oficială a voturilor. Apoi, după încheierea numărării voturilor din cele 1289 de secții, de la BEC vom afla rezultatele finale. Dacă acestea nu vor fi contestate, candidatul cu cele mai multe voturi va conduce Primăria Capitalei până în 2028.

Prezența la vot în București

Prezența la vot în București, per total, dar și prezența pe fiecare sector, sunt ”detalii” care în final vor duce la desemnarea, prin vot, a celui sau celei care va conduce destinele capitalei în următorii ani. Cel mai probabil, până la ora 08.00 nu vor fi cifre spectaculoase, însă va fi o poză de moment care contează mult în perspectiva a ceea ce va urma.

Cum s-a votat în cartierele mari din București: Drumul Taberei, Berceni, Titan și Militari

Interesul pentru alegerile dedicate Primăriei Generale a Capitalei a fost unul extrem de ridicat. Datele Exit Poll, dar mai ales cele de la BEC și AEP, ne vor arăta cum s-a votat în cartierele mari din București. Pe cine au pus ștampila oamenii din Drumul Taberei, Berceni, Titan sau Militari.