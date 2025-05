Exit Poll ora 19.00, rezultate surprinzătoare la alegerile prezidențiale 2025, turul 1. Cum arată top 3 candidați!

Exit poll ora 19.00 alegeri prezidențiale 2025. FANATIK vă oferă, în timp real, cifrele actualizate care arată modul în care se votează la alegerile prezidențiale care au loc pe 4 mai, turul I.

UPDATE, ora 19.40. Schimbări majore pe podium

Noi date de tip exit poll apărute în spațiul public care au la origine surse politice apropiate de candidatul Nicușor Dan prezintă o altă situație pe podium. Astfel, cartonașul auriu este pe locul 1, cu 30,5 puncte.

ADVERTISEMENT

Surprizele apar când privim continuarea podiumului. Pe locul secund apare cartonașul independent bleumarin, cu 24,9 puncte. El este urmat de fostul cartonaș roșu, cu 21,2 puncte. Nu trece de 20 de puncte și se oprește la 19,1 puncte cartonașul roșu-galben-verde. Ultimul clasat este cartonașul albastru, cu doar 2,6 puncte.

UPDATE, ora 19.15. Liderul se desprinde la vârf. Cine este pe locul secund

Cele mai noi date legate de evoluția votului la alegerile prezidențiale de duminică, 4 mai, arată un lider cu un avans destul de important. Cartonașul auriu are acum 32 de puncte, conform . El este urmat la o distanță importantă de cartonașul roșu-galben-verde, care s-a oprit deocamdată la 27 de puncte.

ADVERTISEMENT

Pe locul 3 în această cursă pentru finala de pe 18 mai apare cartonașul independent bleumarin, cu 19 puncte. Departe de primii clasați, pe următoarea poziție, este fostul cartonaș roșu, care s-a oprit la 13 puncte.

Exit Poll, ora 19.00, alegeri prezidențiale 2025

Pe 24 noiembrie 2024, la orele serii, . Astfel, exit poll-urile realizate îl arătau pe Marcel Ciolacu câștigător. Călin Georgescu, cel care avea să obțină victoria clară în turul I era dat abia pe locul 3.

ADVERTISEMENT

Singura constantă a fost Elena Lasconi, cea care avea să-și mențină locul 2 și după numărarea tuturor celor aproape 9.500.000 de voturi din țară și din diaspora.

ADVERTISEMENT

În urmă cu o jumătate de an, Biroul Electoral Central a decis acreditarea a patru case de sondare pentru efectuarea de exit-poll-uri, la nivel naţional, pe 24 noiembrie, la primul tur de scrutin. Acestea au fost Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS, Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE, The Center for International Reserch and Analyses și ARA Public Opinion SRL.

Prezența la vot, ora 19.00, prezidențiale 2025

Duminică, 4 mai, de la (AEP) vom primi în timp real actualizări în legătură cu prezența la vot. Vom afla, de la ora 7.00, până la închiderea urnelor, ora 21.00, cum au votat cei aproape 19 milioane de români înscriși pe listele electorale.

Prezența la vot este extrem de importantă pentru fiecare zonă din țară. Aceasta poate face diferența la final, atunci când doar câteva mii de voturi ar putea să departajeze un candidat de altul. Am văzut acest lucru pe 24 noiembrie.

Exit Poll, ora 19.00, București, alegeri prezidențiale 2025

În toamna anului trecut, după ce s-au numărat voturile din toate secțiile de votare, Elena Lasconi a obținut cu 2.700 de voturi mai mult decât Marcel Ciolacu. În București, lidera USR a luat un avans important care avea să o ajute în final. Aceasta a mai câștigat în R. Moldova și în câteva județe mari din România (Ilfov, Cluj, Timiș, Brașov, Iași).

Pe 4 mai, FANATIK vă oferă oră de oră date importante de tip exit poll care vor arăta cum se votează în țară și în municipiul București la acest prim tur de scrutin pentru Palatul Cotroceni.

Prezența la vot București, ora 19.00, prezidențiale 2025

La alegerile de pe 24 noiembrie 2024, care aveau să fie anulate definitiv de Curtea Constituțională a României (CCR), Capitala a raportat o prezență importantă la urne. E vorba de peste 52%. Au venit să-și aleagă președintele aproape 800.000 de cetățeni din cei peste 1,7 milioane înscriși pe liste.

Este interesant cum va evolua duminică, 4 mai, prezența la urne în Capitală. Vor mai fi cetățenii atât de deciși ca în toamnă? Acest lucru îl vom afla din datele de la BEC.

Exit Poll, ora 19.00, diasporă, alegeri prezidențiale 2025

va arăta și modul în care a decurs votul în diasporă. Și aici e interesantă evoluția din prezent. Dacă ne uităm în urmă vedem cum ”eliminatul” din cursă Călin Georgescu a obținut cele mai multe voturi în diasporă: 43,35%. Surpriza electorală din toamnă a obținut succesul mai ales în țări vest-europene.

Prezența la vot, diasporă, ora 19.00, prezidențiale 2025

În urmă cu câteva luni, în diasporă s-a raportat o prezență uriașă la vot. Au venit la urna să-și aleagă președintele, în toate colțurile lumii, peste 820.000 de cetățeni.

Este interesant faptul că totalul de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral este de circa 19 milioane. Dintre aceștia, peste un milion sunt români aflați departe de casă.

Comparativ exit poll și prezență ora 19:00

La precedentul scrutin prezidențial, în exit poll -ul de seară, marea surpriză, Călin Georgescu, era cotat imediat sub Elena Lasconi și deasupra lui George Simion, în aceste sondaje de la ieșirea de la urne.

Atunci, în orele următoare, datele sociologice nu au fost confirmate de numărătoarea BEC. Marcel Ciolacu (PSD) a căzut pe 3, Elena Lasconi (USR) s-a menținut a doua, iar Georgescu a urcat pe 1.

Un exit poll la ora 19.00 la aceste alegeri prezidențiale 2025 va contura în bună măsură tendința de vot a românilor. Vom compara cele mai importante date preliminare pentru a vedea care sunt favoriții la finala de pe 18 mai.

Trenduri electorale până la această oră

De la orele dimineții, până la închiderea urnelor de votare (07.00 – 21.00), trendurile electorale vor fi într-o continuă dinamică. Ele depind de tipul votantului. Este cunoscut faptul că vârstnicii sunt primii care se prezintă la urne, iar tineretul este ceva mai ”leneș”.